Zincir marketlerde yüzde 20 dönemi! Yeni Hal Yasası taslağında dikkat çeken madde
Sebze ve meyvenin tarladan market rafına uzanan yolculuğunda yeni dönem başlıyor. Hal Yasası taslağıyla üreticilerin desteklenmesi, kayıt dışılığın azaltılması ve denetimlerin artırılması hedefleniyor. Hal Yasası taslağıyla zincir marketlerin sattıkları sebze ve meyvelerin yüzde 20'sini doğrudan üreticiden temin etmesi öngörülüyor.
Sebze ve meyvenin tarladan market rafına uzanan yolculuğunda kurallar değişmeye hazırlanıyor. Hal Yasası taslağıyla üretici ve kooperatiflerin desteklenmesi, zincir marketlerin doğrudan üreticiden ürün temin etmesi ve kayıt dışılıkla mücadelede denetimlerin sıkılaştırılması hedefleniyor.
YÜZDE 20 DOĞRUDAN ÜRETİCİDEN ALMA ŞARTI
Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, taslağın üreticiyi koruyan hükümlerini olumlu bulduklarını belirterek, düzenlemenin sektörde daha şeffaf bir piyasa oluşturmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre düzenlemeyle zincir marketlerin satışa sundukları ürünlerin belirli bir bölümünü üreticiden veya üretici örgütlerinden temin etmesinin öngörüldüğünü belirten Tavşan, "Büyük marketlerin sattığı ürünün yüzde 20'sini doğrudan üreticiden alma zorunluluğu gelecek. Kriterleri belirlenirse bunların faydası olabilir" dedi.
GÖRÜNÜR KILACAK
Tavşan, düzenlemenin üreticinin pazara erişimini güçlendirmesinin yanı sıra tedarik zincirindeki işlemlerin daha görünür hale gelmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı. Taslağın üretici, üretici birlikleri ve kooperatifleri koruyan hükümlerine dikkat çeken Tavşan, "Üretici bu işin aslı, atardamarı. Dolayısıyla onların korunması şart" diye konuştu. Üreticilere yönelik desteklerin yalnızca ürün satışından ibaret olmadığını belirten Tavşan, kira, depolama, nakliye ve vergi alanlarında çeşitli kolaylıkların öngörüldüğünü anlattı.
Tavşan, şöyle devam etti: "Üreticiler için birçok teşvik ve yardım söz konusu. Üretici birliği hal gibi bir yer kuracak olursa Cumhurbaşkanlığına özel, ücretsiz arazi tahsisi ve maddi destek sağlanmasına yönelik düzenlemeler var."