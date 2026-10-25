GÖRÜNÜR KILACAK

Tavşan, düzenlemenin üreticinin pazara erişimini güçlendirmesinin yanı sıra tedarik zincirindeki işlemlerin daha görünür hale gelmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı. Taslağın üretici, üretici birlikleri ve kooperatifleri koruyan hükümlerine dikkat çeken Tavşan, "Üretici bu işin aslı, atardamarı. Dolayısıyla onların korunması şart" diye konuştu. Üreticilere yönelik desteklerin yalnızca ürün satışından ibaret olmadığını belirten Tavşan, kira, depolama, nakliye ve vergi alanlarında çeşitli kolaylıkların öngörüldüğünü anlattı.



Tavşan, şöyle devam etti: "Üreticiler için birçok teşvik ve yardım söz konusu. Üretici birliği hal gibi bir yer kuracak olursa Cumhurbaşkanlığına özel, ücretsiz arazi tahsisi ve maddi destek sağlanmasına yönelik düzenlemeler var."