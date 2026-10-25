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Zincir marketlerde yüzde 20 dönemi! Yeni Hal Yasası taslağında dikkat çeken madde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Zincir marketlerde yüzde 20 dönemi! Yeni Hal Yasası taslağında dikkat çeken madde

Sebze ve meyvenin tarladan market rafına uzanan yolculuğunda yeni dönem başlıyor. Hal Yasası taslağıyla üreticilerin desteklenmesi, kayıt dışılığın azaltılması ve denetimlerin artırılması hedefleniyor. Hal Yasası taslağıyla zincir marketlerin sattıkları sebze ve meyvelerin yüzde 20'sini doğrudan üreticiden temin etmesi öngörülüyor.

Sebze ve meyvenin tarladan market rafına uzanan yolculuğunda kurallar değişmeye hazırlanıyor. Hal Yasası taslağıyla üretici ve kooperatiflerin desteklenmesi, zincir marketlerin doğrudan üreticiden ürün temin etmesi ve kayıt dışılıkla mücadelede denetimlerin sıkılaştırılması hedefleniyor.

Zincir marketlerde yüzde 20 dönemi! Yeni Hal Yasası taslağında dikkat çeken madde - 1

YÜZDE 20 DOĞRUDAN ÜRETİCİDEN ALMA ŞARTI

Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, taslağın üreticiyi koruyan hükümlerini olumlu bulduklarını belirterek, düzenlemenin sektörde daha şeffaf bir piyasa oluşturmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre düzenlemeyle zincir marketlerin satışa sundukları ürünlerin belirli bir bölümünü üreticiden veya üretici örgütlerinden temin etmesinin öngörüldüğünü belirten Tavşan, "Büyük marketlerin sattığı ürünün yüzde 20'sini doğrudan üreticiden alma zorunluluğu gelecek. Kriterleri belirlenirse bunların faydası olabilir" dedi.

Zincir marketlerde yüzde 20 dönemi! Yeni Hal Yasası taslağında dikkat çeken madde - 2

GÖRÜNÜR KILACAK

Tavşan, düzenlemenin üreticinin pazara erişimini güçlendirmesinin yanı sıra tedarik zincirindeki işlemlerin daha görünür hale gelmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı. Taslağın üretici, üretici birlikleri ve kooperatifleri koruyan hükümlerine dikkat çeken Tavşan, "Üretici bu işin aslı, atardamarı. Dolayısıyla onların korunması şart" diye konuştu. Üreticilere yönelik desteklerin yalnızca ürün satışından ibaret olmadığını belirten Tavşan, kira, depolama, nakliye ve vergi alanlarında çeşitli kolaylıkların öngörüldüğünü anlattı.

Tavşan, şöyle devam etti: "Üreticiler için birçok teşvik ve yardım söz konusu. Üretici birliği hal gibi bir yer kuracak olursa Cumhurbaşkanlığına özel, ücretsiz arazi tahsisi ve maddi destek sağlanmasına yönelik düzenlemeler var."

Zincir marketlerde yüzde 20 dönemi! Yeni Hal Yasası taslağında dikkat çeken madde - 3

DENETİM ARTMALI

Sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın önemli sorunlardan biri olduğunu dile getiren Tavşan, yeni düzenlemeyle bu alandaki denetimlerin sıkılaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Tavşan, "Kayıt dışılık bizim meslekte çok fazla. Bunun azalması için yeni maddeler getiriliyor. Daha şeffaf bir piyasa oluşturulmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu.

Zincir marketlerde yüzde 20 dönemi! Yeni Hal Yasası taslağında dikkat çeken madde - 4

Taslakta hal dışında gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin de kayıt ve teminat sistemi kapsamında daha sıkı takip edilmesine yönelik düzenlemelerin bulunduğunu ifade eden Tavşan, bu adımların üreticinin mağdur edilmesine yol açan uygulamaların azaltılmasına katkı sunabileceğini kaydetti. Yeni düzenlemenin tüketiciye daha ucuz sebze ve meyve olarak yansıyıp yansımayacağı sorusuna da yanıt veren Tavşan, fiyatların yalnızca aracı sayısıyla açıklanamayacağını vurguladı.

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