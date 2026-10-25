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İstanbul'da hava tersine dönüyor! Sağanak kapıda: 29 Ekim için tahmin belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da hava tersine dönüyor! Sağanak kapıda: 29 Ekim için tahmin belli oldu

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin haritası yayımlandı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde hava şartları değişiyor. Yeni haftada sağanak yağışlar geniş bir alanda etkili olmaya hazırlanırken gözler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na çevrildi.

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre İstanbul'da 25 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. 26 Ekim Pazartesi günü ise yağışlı havanın kente ulaşması ve yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava tersine dönüyor! Sağanak kapıda: 29 Ekim için tahmin belli oldu - 1

27 Ekim Salı günü İstanbul'da sağanak yağış tahmin edilirken 28 Ekim Çarşamba günü de yağışlı havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Yağışların hafta ortasında Marmara Bölgesi'nin diğer illerinde de etkili olması bekleniyor.

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde gözler 29 Ekim Perşembe gününün hava tahminine çevrildi. Meteoroloji'nin yayımladığı haritaya göre İstanbul'da salı ve çarşamba günleri beklenen sağanak yağışların ardından 29 Ekim Perşembe günü parçalı bulutlu hava öngörülüyor. Böylece hafta ortasında yağışlı havanın etkisinde kalması beklenen İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı günü yağışsız bir hava tahmini öne çıkıyor.

İstanbul'da hava tersine dönüyor! Sağanak kapıda: 29 Ekim için tahmin belli oldu - 2

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DEĞİŞİYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasında yalnızca İstanbul değil, Türkiye'nin birçok bölgesi için de yağışlı hava dikkat çekiyor.

25 Ekim Pazar günü yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava beklenirken özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor.

26 Ekim Pazartesi günü ise yağışların Marmara'nın batısı ve Ege'nin bazı kesimlerinde görülmesi bekleniyor. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok noktasında parçalı bulutlu ve güneşli hava etkisini sürdürecek.

SALI GÜNÜ YAĞIŞLAR YURT GENELİNE YAYILACAK

27 Ekim Salı günü Türkiye genelinde yağışlı havanın etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde de yağışlı hava etkili olurken Türkiye'nin doğusundaki bazı noktalarda parçalı bulutlu hava devam edecek.

İstanbul'da hava tersine dönüyor! Sağanak kapıda: 29 Ekim için tahmin belli oldu - 3

ÇARŞAMBA GÜNÜ DE SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

28 Ekim Çarşamba günü yağışlı sistemin Türkiye'nin geniş bir bölümünde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de çok sayıda noktada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde de yağışlı hava görülecek. Böylece hafta ortasında Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nde yeni haftayla birlikte yağışlı havanın etkisini göstermesi bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde hafta içerisinde yer yer sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Salı ve çarşamba günleri bölgenin büyük bölümünde yağışlı hava öne çıkarken perşembe günü batı kesimlerde parçalı bulutlu ve güneşli havanın yeniden etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da hava tersine dönüyor! Sağanak kapıda: 29 Ekim için tahmin belli oldu - 4

EGE VE AKDENİZ'DE SAĞANAK BEKLENİYOR

Ege Bölgesi'nde hafta başında bazı noktalarda görülmesi beklenen yağışların salı ve çarşamba günleri geniş bir alana yayılacağı tahmin ediliyor. İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve çevrelerinde hafta ortasında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde ise Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Adana ve çevrelerinde salı ve çarşamba günleri yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor.

29 Ekim Perşembe günü Ege'nin batısında yağışların azalması beklenirken Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak yağış tahminleri devam ediyor.

İÇ ANADOLU'DA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

İç Anadolu Bölgesi'nde hafta başında parçalı bulutlu ve güneşli hava öne çıkıyor. Ancak 27 Ekim Salı gününden itibaren Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri ve çevrelerinde sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 28 Ekim Çarşamba günü de bölgenin büyük bölümünde yağışlı hava tahmin ediliyor. 29 Ekim Perşembe günü ise İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışların devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'da hava tersine dönüyor! Sağanak kapıda: 29 Ekim için tahmin belli oldu - 5

KARADENİZ'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK TAHMİNİ

Karadeniz Bölgesi'nde hafta boyunca değişken hava koşulları bekleniyor.

Pazar günü özellikle doğu kesimlerde yağışlar öne çıkarken salı ve çarşamba günleri Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'in birçok noktasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Perşembe günü ise bölgenin batısında parçalı bulutlu hava görülürken orta ve doğu kesimlerin bazı noktalarında yağışların devam etmesi bekleniyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hafta başında bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hafta ortasında bölgenin farklı kesimlerinde yağışların etkili olacağı tahmin edilirken 29 Ekim Perşembe günü de doğu illerinin önemli bir bölümünde yağışlı hava öne çıkıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise pazar ve pazartesi günleri parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Salı ve çarşamba günlerinden itibaren bölgenin birçok noktasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Perşembe günü de bölgenin bazı kesimlerinde yağışlı havanın devam etmesi öngörülüyor.

İstanbul'da hava tersine dönüyor! Sağanak kapıda: 29 Ekim için tahmin belli oldu - 6

29 EKİM'DE TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 29 Ekim Perşembe gününe ilişkin tahmin haritasında batı ve doğu bölgeleri arasında farklı hava koşulları dikkat çekiyor.

İstanbul ve Ege'nin batı kesimleri başta olmak üzere yurdun batısında parçalı bulutlu ve güneşli hava öne çıkıyor.

İç Anadolu'nun bazı kesimleri, Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in orta ve doğu bölümleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok noktasında ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük haritası, yeni haftada yağışlı havanın Türkiye'nin geniş bir bölümünde etkili olacağını ortaya koyuyor.

İstanbul'da hava tersine dönüyor! Sağanak kapıda: 29 Ekim için tahmin belli oldu - 7

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