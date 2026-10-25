İstanbul'da hava tersine dönüyor! Sağanak kapıda: 29 Ekim için tahmin belli oldu
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin haritası yayımlandı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde hava şartları değişiyor. Yeni haftada sağanak yağışlar geniş bir alanda etkili olmaya hazırlanırken gözler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na çevrildi.
Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre İstanbul'da 25 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. 26 Ekim Pazartesi günü ise yağışlı havanın kente ulaşması ve yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.
27 Ekim Salı günü İstanbul'da sağanak yağış tahmin edilirken 28 Ekim Çarşamba günü de yağışlı havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Yağışların hafta ortasında Marmara Bölgesi'nin diğer illerinde de etkili olması bekleniyor.
29 EKİM'DE İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde gözler 29 Ekim Perşembe gününün hava tahminine çevrildi. Meteoroloji'nin yayımladığı haritaya göre İstanbul'da salı ve çarşamba günleri beklenen sağanak yağışların ardından 29 Ekim Perşembe günü parçalı bulutlu hava öngörülüyor. Böylece hafta ortasında yağışlı havanın etkisinde kalması beklenen İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı günü yağışsız bir hava tahmini öne çıkıyor.
TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DEĞİŞİYOR
Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasında yalnızca İstanbul değil, Türkiye'nin birçok bölgesi için de yağışlı hava dikkat çekiyor.
25 Ekim Pazar günü yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava beklenirken özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor.
26 Ekim Pazartesi günü ise yağışların Marmara'nın batısı ve Ege'nin bazı kesimlerinde görülmesi bekleniyor. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok noktasında parçalı bulutlu ve güneşli hava etkisini sürdürecek.
SALI GÜNÜ YAĞIŞLAR YURT GENELİNE YAYILACAK
27 Ekim Salı günü Türkiye genelinde yağışlı havanın etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde de yağışlı hava etkili olurken Türkiye'nin doğusundaki bazı noktalarda parçalı bulutlu hava devam edecek.