Marmara Bölgesi'nde yeni haftayla birlikte yağışlı havanın etkisini göstermesi bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde hafta içerisinde yer yer sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Salı ve çarşamba günleri bölgenin büyük bölümünde yağışlı hava öne çıkarken perşembe günü batı kesimlerde parçalı bulutlu ve güneşli havanın yeniden etkili olması bekleniyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde de yağışlı hava görülecek. Böylece hafta ortasında Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de çok sayıda noktada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

EGE VE AKDENİZ'DE SAĞANAK BEKLENİYOR

Ege Bölgesi'nde hafta başında bazı noktalarda görülmesi beklenen yağışların salı ve çarşamba günleri geniş bir alana yayılacağı tahmin ediliyor. İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve çevrelerinde hafta ortasında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde ise Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Adana ve çevrelerinde salı ve çarşamba günleri yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor.

29 Ekim Perşembe günü Ege'nin batısında yağışların azalması beklenirken Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak yağış tahminleri devam ediyor.

İÇ ANADOLU'DA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK İç Anadolu Bölgesi'nde hafta başında parçalı bulutlu ve güneşli hava öne çıkıyor. Ancak 27 Ekim Salı gününden itibaren Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri ve çevrelerinde sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 28 Ekim Çarşamba günü de bölgenin büyük bölümünde yağışlı hava tahmin ediliyor. 29 Ekim Perşembe günü ise İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışların devam edeceği öngörülüyor.

KARADENİZ'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK TAHMİNİ Karadeniz Bölgesi'nde hafta boyunca değişken hava koşulları bekleniyor. Pazar günü özellikle doğu kesimlerde yağışlar öne çıkarken salı ve çarşamba günleri Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'in birçok noktasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Perşembe günü ise bölgenin batısında parçalı bulutlu hava görülürken orta ve doğu kesimlerin bazı noktalarında yağışların devam etmesi bekleniyor. DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK? Doğu Anadolu Bölgesi'nde hafta başında bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hafta ortasında bölgenin farklı kesimlerinde yağışların etkili olacağı tahmin edilirken 29 Ekim Perşembe günü de doğu illerinin önemli bir bölümünde yağışlı hava öne çıkıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise pazar ve pazartesi günleri parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Salı ve çarşamba günlerinden itibaren bölgenin birçok noktasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Perşembe günü de bölgenin bazı kesimlerinde yağışlı havanın devam etmesi öngörülüyor.