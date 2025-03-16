Bilecik’te aileye özel ihale: CHP’li Melek Mızrak Subaşı’ndan tepki çeken hamle

İhale anından görüntüler (Sabah)

120 Parsel arsayı farklı tarihlerde ihale ile satışa çıkardı. Önceki gün yapılan son ihalede ise satışa çıkarılan parsellerin 3'ü adrese teslim edildi.

EŞLERİ İHALEYE GİRDİ



Sabah'ın haberine göre belediyeye ait taşınmazların satıldığı ihalede eşler devreye girdi. Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi 733 ada 13 parseldeki arsa için ihaleye, Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Enver Yıldız'ın eşi Pınar Yıldız girdi.

Merkezde ve değerli olmasına rağmen başka teklifin olmadığı ihaleyi, 2 milyon 175 Bin TL bedelle Pınar Yıldız aldı.