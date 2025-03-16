16 Mart 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Bilecik'te aileye özel ihale: CHP'li Melek Mızrak Subaşı'ndan tepki çeken hamle

Bilecik'te aileye özel ihale: CHP'li Melek Mızrak Subaşı'ndan tepki çeken hamle

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.03.2025 07:34 Güncelleme: 16.03.2025 07:39
ABONE OL
Bilecik’te aileye özel ihale: CHP’li Melek Mızrak Subaşı’ndan tepki çeken hamle

CHP'li belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları gündemden düşmezken şimdi de Bilecik'te ihale oyunu patlak verdi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın, taşınmazlarını parsel parsel satışa çıkarmasının ardından en değerli arsayı kayınbabasının arkadaşına vermesi dikkat çekti. Ayrıca, İmar Müdürü Enver Yıldız'ın eşine 2 milyon 175 bin TL’ye, İhale Birimi’nde görevli Osman Ergen'in eşine ise 3 milyon 180 bin TL’ye merkezde imarlı arsalar verildi. Bu arsaların ihale süreçlerinde başka tekliflerin olmaması da dikkat çekti.

Rüşvet operasyonu, ihale ve imar yolsuzlukları ile ülke gündeminden düşmeyen Bilecik Belediyesinde bu kez adrese teslim ihale skandalı yaşandı.

Bilecik'te önceki dönem belediye başkanı olan ve 200 bin dolarlık rüşvet operasyonu sonrası görevden uzaklaştırılan CHP'li Semih Şahin'in Pelitözü bölgesindeki arsaları yakınları üzerine ucuza alıp daha sonra imara açtığı ortaya çıkmıştı.

"BİLECİK MALINI SATTIRMAM" DEYİP 120 ARAZİNİN SATIŞI İÇİN ONAY ALDI

Geçtiğimiz yıl yerel seçimlerden önce, "Bilecik malını satmam, sattırmam" diyerek seçim çalışması yürüten CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz ay, Belediyeye ait 120 taşınmazın satışı için Meclisten yetki aldı.

İhale anından görüntüler (Sabah)İhale anından görüntüler (Sabah)

120 Parsel arsayı farklı tarihlerde ihale ile satışa çıkardı. Önceki gün yapılan son ihalede ise satışa çıkarılan parsellerin 3'ü adrese teslim edildi.

EŞLERİ İHALEYE GİRDİ

Sabah'ın haberine göre belediyeye ait taşınmazların satıldığı ihalede eşler devreye girdi. Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi 733 ada 13 parseldeki arsa için ihaleye, Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Enver Yıldız'ın eşi Pınar Yıldız girdi.

Merkezde ve değerli olmasına rağmen başka teklifin olmadığı ihaleyi, 2 milyon 175 Bin TL bedelle Pınar Yıldız aldı.

İsmetpaşaİsmetpaşa

Aynı ada içinde bulunan, 733 ada 14 ve 15 parsellerin ikisinin ihalesine ise, Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı İhale Biriminde çalışan Osman Ergen'in eşi Aynur Ergen girdi.

Parsellerin her birine 1 Milyon 590 Bin TL veren Ergen, toplamda 3 Milyon 180 Bin TL vererek 2 parseli satın aldı. Bu parseller için de başka teklifin olmaması dikkat çekti.

Habere konu olan parseller (Sabah)Habere konu olan parseller (Sabah)

KAYINPEDERİNİN ARKADAŞINA BÜYÜK TORPİL

Aynı ihalede yine İsmetpaşa Mahallesi 736 ada 1 parsel ihalesine ise, Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın kayınpederi Yusuf Subaşı'nın yakın arkadaşı olan Mehmet Arslan'ın sahibi olduğu Arslan Turizm firması girdi.

Yine merkezde ve değerli bir parsel olmasına rağmen tek teklifin verildiği arsayı, Arslan Turizm, 3 Milyon 700 Bin TL ile satın aldı.

CHP'li Başkanın kayınpederi Yusuf Subaşı, geçtiğimiz yıllarda Bilecik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu seçimlerinde aday olmuş, daha sonra yakın arkadaşı Mehmet Arslan'ın da aday olmasının ardından adaylıktan çekilip seçimlerde arkadaşına destek olmuştu.

Yavaş ile İmamoğlu arasında ipler yine gergin!Yavaş ile İmamoğlu arasında ipler yine gergin! YAVAŞ İLE İMAMOĞLU ARASINDA İPLER YİNE GERGİN!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bilecik’te aileye özel ihale: CHP’li Melek Mızrak Subaşı’ndan tepki çeken hamle Bilecik’te aileye özel ihale: CHP’li Melek Mızrak Subaşı’ndan tepki çeken hamle Bilecik’te aileye özel ihale: CHP’li Melek Mızrak Subaşı’ndan tepki çeken hamle
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör