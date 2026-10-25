Bahçeli'den Kazakistan Cumhuriyet Günü'nde anlamlı mesaj: Yaşasın Türk dünyasının kardeşliği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kazakistan'ın 25 Ekim Cumhuriyet Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Türkiye ile Kazakistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çeken Bahçeli, "Yaşasın Türk dünyasının kardeşliği" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kazakistan'ın 25 Ekim Cumhuriyet Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Bahçeli, Türkiye ile Kazakistan'ın Türk dünyasının iki kardeş ve dost devleti olduğunu vurguladı.

"TÜRK DÜNYASININ İKİ KARDEŞ VE DOST DEVLETİ"

Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Kazakistan millet olarak aynı kökten gelen, aynı dili konuşan, aynı kültürü yaşayan, aynı tarihe sahip olan Türk dünyasının iki kardeş ve dost devletidir. Bugün farklı devletlerin çatısı altında bulunsak da asırlar önce Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin Kazakistan coğrafyasında yaktığı hikmet meşalesi, dalga dalga yayılarak Anadolu topraklarında Yunus Emre'nin eşsiz hoşgörüsüne dönüşmüş, bizi bir arada tutan en büyük güç olmuştur. Aynı manevi iklimden beslenen iki büyük ulu çınarın bize bıraktığı en değerli miras, aynı soyun evlatları olarak doğudan batıya farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip aramızdaki gönül köprüsünü her geçen gün kuvvetlendirerek birbirimize muhabbetle sarılmak, Türk dünyasının birlikteliğini daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bu duygu ile ortaya koyacağımız birliktelik aramızdaki geçmişin kadim bağını muhakkak geleceğin sarsılmaz gücüne dönüştürecektir."

"TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİNİ HAYLİ GELİŞTİRMİŞLERDİR"

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulduğunu belirten Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İki ülke aralarında imzaladıkları çok sayıdaki anlaşma, protokol ve iş birliği ile ilişkilerini hayli geliştirmişlerdir. 2009'da imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ülkelerimiz arasındaki münasebetler çok farklı bir boyuta taşınırken Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilişkilerimizin en üst seviyede kurumsallaşmasını temin etmiştir.

2022'de imzaladığımız ortak bildiri ile ilişkilerimiz Genişletilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmiştir. İki dost ve kardeş ülke olarak başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere Birleşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı gibi uluslararası platformlarda ortak girişimlerde bulunmak bizi biz yapan en önemli husustur ve bağlarımızı daha da kuvvetlendirmektedir."

"YAŞASIN TÜRK DÜNYASININ KARDEŞLİĞİ"

Bahçeli, Kazakistan halkının Cumhuriyet Günü'nü kutlayarak mesajını şu sözlerle tamamladı: