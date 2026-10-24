Nevşehir'de feci kaza! TIR'a arkadan çarpan otomobilde 2 can kaybı

Nevşehir-Gülşehir karayolunda saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan Rahmi Tekin (67) ve Neriman Tekin (68) hayatını kaybetti. Kavşakta dönüş yapan TIR'a çarpan otomobil hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.