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Bağcılar'da zincirleme kabus! Hafriyat kamyonu ve TIR birbirine girdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bağcılar'da zincirleme kabus! Hafriyat kamyonu ve TIR birbirine girdi

İstanbul Bağcılar’da hafriyat kamyonu ve TIR’ın karıştığı zincirleme kazada yaralıların olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bağcılar'daki TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların olduğu bildirildi.

Bağcılar'da zincirleme kabus! Hafriyat kamyonu ve TIR birbirine girdi - 1

TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkisinde hafriyat kamyonu ve tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı.

Bağcılar'da zincirleme kabus! Hafriyat kamyonu ve TIR birbirine girdi - 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bağcılar'da zincirleme kabus! Hafriyat kamyonu ve TIR birbirine girdi - 3

Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Bağcılar'da zincirleme kabus! Hafriyat kamyonu ve TIR birbirine girdi - 4

Bu arada kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bağcılar'da zincirleme kabus! Hafriyat kamyonu ve TIR birbirine girdi - 5

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