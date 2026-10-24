Bağcılar'da zincirleme kabus! Hafriyat kamyonu ve TIR birbirine girdi

İstanbul Bağcılar’da hafriyat kamyonu ve TIR’ın karıştığı zincirleme kazada yaralıların olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi sürüyor.