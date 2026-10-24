Bağcılar'da zincirleme kabus! Hafriyat kamyonu ve TIR birbirine girdi
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İstanbul Bağcılar’da hafriyat kamyonu ve TIR’ın karıştığı zincirleme kazada yaralıların olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Bağcılar'daki TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların olduğu bildirildi.
TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkisinde hafriyat kamyonu ve tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.