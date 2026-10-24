İFTİRALARA MÜZELERLE CEVAP VERDİK

7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda yine ipe sapa gelmez iftiralarla bizi hedef aldılar. "Kendisine ofis yapıyor, burayı saray olarak kullanacak" dediler. İddia diye ortaya attıklarının yalan olduğu ortaya çıktı. Bize saldıranlar bu müzelerle cevap almış oldu.

Darphane-i Amire Külliyesi, dünyaya örnek teşkil edecek müzeler bölgesi olarak şahane bir yapıya ve görünüme kavuştu. Bize hayasızca saldıranlar, işte bu müzelerle en güzel cevabı almış oldu.