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Başkan Erdoğan kimliksizleştirme siyasetinin gerçek yüzünü böyle hatırlattı: "Yıldız Sarayı bir zaman gazinoydu"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan kimliksizleştirme siyasetinin gerçek yüzünü böyle hatırlattı: "Yıldız Sarayı bir zaman gazinoydu"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada geçmişin kimliksizleştirme siyasetinin acımasız yüzünü hatırlattığı konuşmasında "El yazması nadide eserlerimiz hurda kağıt niyetine yabancılara satıldı. Milletimizi ruh kökünden koparmak amacıyla batılılaşma politikası ürünü olarak tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz kaldık." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Darphane-i Amire Külliyesi, dünyaya örnek teşkil edecek müzeler bölgesi olarak şahane bir yapıya ve görünüme kavuştu. Bize hayasızca saldıranlar, işte bu müzelerle en güzel cevabı almış oldu." dedi.

ERDOĞAN'DAN KİMLİKSİZLEŞTİRME SİYASETİNE SERT TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TARİHİ VE MİMARİ BİRİKİMİMİZ EŞİNE AZ RASTLANIR NİTELİKTE

Türk milleti olarak tarihimizle, mimarimizle bizler eşine az rastlanır bir müktesebata sahibiz. Seçkin koleksiyonların bir araya getirildiği bu müzenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu projede görev alan, katkı sunan herkese teşekkürlerimi iletiyorum.

ASIL OLAN KÜLTÜREL MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARABİLMEK

Bu eserler elbette önemli, değerlidir. Kültür mirasımızın hazinesidir. Asıl olan, sahip olduğumuz bu birikimi muhafaza edebilmek, onu geliştirmek ve bizden sonraki nesillere aktarabilmektir.

Başkan Erdoğan kimliksizleştirme siyasetinin gerçek yüzünü böyle hatırlattı: "Yıldız Sarayı bir zaman gazinoydu" - 1

EL YAZMASI ESERLERİMİZ HURDA KAĞIT NİYETİNE SATILDI

El yazması nadide eserlerimiz hurda kağıt niyetine yabancılara satıldı. Milletimizi ruh kökünden koparmak amacıyla yürütülen batılılaşma politikasının ürünü olarak, kimliğini tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz kaldık.

Başkan Erdoğan kimliksizleştirme siyasetinin gerçek yüzünü böyle hatırlattı: "Yıldız Sarayı bir zaman gazinoydu" - 2

24 YILDIR İZİN VERMEDİK, BUNDAN SONRA DA VERMEYECEĞİZ

24 yıldır bu zihniyetlere izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz.

TOPKAPI SARAYI'NA 10 BİN 500 ESER İLAVE

7 bin 500 esere ilaveten 10 bin 500 eserle Topkapı Sarayı, dünya müzeleri içerisinde yer alacak.

Osmanlı'da kurulan ilk silah müzesi de bu avluda bulunuyor.

Başkan Erdoğan kimliksizleştirme siyasetinin gerçek yüzünü böyle hatırlattı: "Yıldız Sarayı bir zaman gazinoydu" - 3

İFTİRALARA MÜZELERLE CEVAP VERDİK

7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda yine ipe sapa gelmez iftiralarla bizi hedef aldılar. "Kendisine ofis yapıyor, burayı saray olarak kullanacak" dediler. İddia diye ortaya attıklarının yalan olduğu ortaya çıktı. Bize saldıranlar bu müzelerle cevap almış oldu.

Darphane-i Amire Külliyesi, dünyaya örnek teşkil edecek müzeler bölgesi olarak şahane bir yapıya ve görünüme kavuştu. Bize hayasızca saldıranlar, işte bu müzelerle en güzel cevabı almış oldu.

Başkan Erdoğan kimliksizleştirme siyasetinin gerçek yüzünü böyle hatırlattı: "Yıldız Sarayı bir zaman gazinoydu" - 4

İSTANBUL'UN KÜLTÜREL MİRASINI YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İstanbul'un kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz.

Başkan Erdoğan kimliksizleştirme siyasetinin gerçek yüzünü böyle hatırlattı: "Yıldız Sarayı bir zaman gazinoydu" - 5

EDİRNE SARAYI'NI İHYA EDİYORUZ

Osmanlı Devleti'nin en büyük eserlerinden olan Edirne Sarayı'nın ihyasını gerçekleştiriyoruz. 300 yıl boyunca padişahların Topkapı Sarayı ile birlikte kullandığı bu eseri yeniden ayağa kaldırıyoruz. Gelecek yıl tamamlandığında Türkiye'nin en görkemli tarihi eseri olarak kayda geçecektir.

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