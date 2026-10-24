Başkan Erdoğan kimliksizleştirme siyasetinin gerçek yüzünü böyle hatırlattı: "Yıldız Sarayı bir zaman gazinoydu"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada geçmişin kimliksizleştirme siyasetinin acımasız yüzünü hatırlattığı konuşmasında "El yazması nadide eserlerimiz hurda kağıt niyetine yabancılara satıldı. Milletimizi ruh kökünden koparmak amacıyla batılılaşma politikası ürünü olarak tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz kaldık." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Darphane-i Amire Külliyesi, dünyaya örnek teşkil edecek müzeler bölgesi olarak şahane bir yapıya ve görünüme kavuştu. Bize hayasızca saldıranlar, işte bu müzelerle en güzel cevabı almış oldu." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
TARİHİ VE MİMARİ BİRİKİMİMİZ EŞİNE AZ RASTLANIR NİTELİKTE
Türk milleti olarak tarihimizle, mimarimizle bizler eşine az rastlanır bir müktesebata sahibiz. Seçkin koleksiyonların bir araya getirildiği bu müzenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu projede görev alan, katkı sunan herkese teşekkürlerimi iletiyorum.
ASIL OLAN KÜLTÜREL MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARABİLMEK
Bu eserler elbette önemli, değerlidir. Kültür mirasımızın hazinesidir. Asıl olan, sahip olduğumuz bu birikimi muhafaza edebilmek, onu geliştirmek ve bizden sonraki nesillere aktarabilmektir.
EL YAZMASI ESERLERİMİZ HURDA KAĞIT NİYETİNE SATILDI
El yazması nadide eserlerimiz hurda kağıt niyetine yabancılara satıldı. Milletimizi ruh kökünden koparmak amacıyla yürütülen batılılaşma politikasının ürünü olarak, kimliğini tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz kaldık.
24 YILDIR İZİN VERMEDİK, BUNDAN SONRA DA VERMEYECEĞİZ
24 yıldır bu zihniyetlere izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz.
TOPKAPI SARAYI'NA 10 BİN 500 ESER İLAVE
7 bin 500 esere ilaveten 10 bin 500 eserle Topkapı Sarayı, dünya müzeleri içerisinde yer alacak.
Osmanlı'da kurulan ilk silah müzesi de bu avluda bulunuyor.