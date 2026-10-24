Başkan Erdoğan’dan anne ve babasının kabrine ziyaret
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Başkan Erdoğan, ziyaretin ardından Darphane-i Amire Müzeleri’nin açılış törenine katılmak üzere Topkapı Sarayı’na hareket etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerine ziyarette bulunarak dua eden Erdoğan, daha sonra Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'ne katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı.