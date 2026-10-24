Başkan Erdoğan’dan anne ve babasının kabrine ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Başkan Erdoğan, ziyaretin ardından Darphane-i Amire Müzeleri’nin açılış törenine katılmak üzere Topkapı Sarayı’na hareket etti.