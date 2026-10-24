Çocuklar için de özel bir program hazırlanan festivalde, Gündoğdu Meydanı Çocuk Köyü'ndeki etkinliklerin yanı sıra Etnospor ve ASELSAN Çocuk Şenliği kapsamında aktiviteler gerçekleştirilecek. Söyleşiler ve atölye çalışmaları da farklı yaş gruplarından ziyaretçileri bir araya getirecek.

"İzmir'in benimsediği, keyif aldığı ve her geçen yıl özlemle beklediği bir festival haline gelen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla örtüşen takvimiyle İzmir'e çok yakıştı. 1 Kasım'a kadar sürecek festival boyunca İzmirli sanatseverler ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler; opera, bale, konser, tiyatro ve sergilerin yanı sıra şehrimizin zengin gastronomi kültürüyle buluşacak.

Festivalin temel amaçlarından biri de İzmir'in kültürünü, tarihini, geleneklerini ve gastronomi değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak. Bu doğrultuda çocuklarımız için de özel etkinlik alanları oluşturuldu. Kültürel mirasımızın genç nesillere aktarılması ve bu değerlerin yaşatılması büyük önem taşıyor.

Bu büyük organizasyonun arkasında aylar süren hazırlıklar, ciddi bir emek ve güçlü bir iş birliği bulunuyor. İzmir'i Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşturan Kültür ve Turizm Bakanımıza, Bakanlığımızın ilgili birimlerine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, tüm kurumlarımıza, belediyelerimize, gastronomi dünyasının temsilcilerine, sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İzmir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, her yıl daha da gelişerek başarıyla devam etmesini temenni ediyorum."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise İzmir'in tarihi birikimini, geleneklerini ve çağdaş yaşamını buluşturan kimliğine değindi. Yazgı, "Efes'ten Bergama'ya, Smyrna'dan Kemeraltı'na uzanan binlerce yıllık mirasıyla İzmir, geçmişin değerlerini korurken geleceğe de taşıyan bir şehirdir. Bu şehrin gücü, tarihi zenginliğini çağdaş yaşamla, geleneklerini yenilikle, yerel değerlerini evrensel sanatla buluşturabilmesinden kaynaklanıyor. Biz de İzmir'in bu çok katmanlı tarihi ve kültürel mirasını; antik kentlerinden tarihi yapılarına, geçmişin üretim ve yaşam izlerini taşıyan mekanlara kadar araştırmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.