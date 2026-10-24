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İzmir Kültür Yolu Festivali başladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir Kültür Yolu Festivali başladı

İzmir, dördüncü kez ev sahipliği yaptığı Kültür Yolu Festivali’nde dokuz gün boyunca sanat ve gastronomiyi buluşturacak. 11 mekanda 303 etkinliğin düzenleneceği festivalde, Gündoğdu Meydanı’ndaki ücretsiz konserler ve şehrin mutfak kültürünü yansıtan 110 lezzet noktası ziyaretçileri ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 24'üncü durağı İzmir'de festival başladı. Kentin dördüncü kez ev sahipliği yaptığı organizasyon, 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında konserlerden sergilere, tiyatrodan operaya, çocuk etkinliklerinden gastronomi rotalarına uzanan programıyla sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Kültür Yolu Festivali başladı - 1

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki açılış programına İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

İzmir Kültür Yolu Festivali başladı - 2

GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA DOKUZ AKŞAM ÜCRETSİZ KONSER

Festival boyunca Gündoğdu Meydanı'nda ücretsiz konserler düzenlenecek. Dokuz akşam sürecek konser programında Demet Akalın, Derya Uluğ, Sefo, Özcan Deniz, Hakan Altun, Ceza, Murat Boz, Serkan Kaya ve Simge sahne alacak.

İzmir Kültür Yolu Festivali başladı - 3

Çocuklar için de özel bir program hazırlanan festivalde, Gündoğdu Meydanı Çocuk Köyü'ndeki etkinliklerin yanı sıra Etnospor ve ASELSAN Çocuk Şenliği kapsamında aktiviteler gerçekleştirilecek. Söyleşiler ve atölye çalışmaları da farklı yaş gruplarından ziyaretçileri bir araya getirecek.

İzmir Kültür Yolu Festivali başladı - 4

AÇILIŞTA KÜLTÜREL MİRAS VE GELECEK KUŞAKLAR VURGUSU

Açılış programında konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, festivalin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla örtüşen takvimine ve şehrin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in benimsediği, keyif aldığı ve her geçen yıl özlemle beklediği bir festival haline gelen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla örtüşen takvimiyle İzmir'e çok yakıştı. 1 Kasım'a kadar sürecek festival boyunca İzmirli sanatseverler ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler; opera, bale, konser, tiyatro ve sergilerin yanı sıra şehrimizin zengin gastronomi kültürüyle buluşacak.

Deniz ürünlerinden tencere yemeklerine, sokak lezzetlerinden kahvaltılık ürünlere kadar İzmir'in zengin mutfak kültürünü yansıtan lezzetler, şehrimizde belirlenen 110 gastronomi noktası aracılığıyla tanıtılacak.

İzmir Kültür Yolu Festivali başladı - 5

Festivalin temel amaçlarından biri de İzmir'in kültürünü, tarihini, geleneklerini ve gastronomi değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak. Bu doğrultuda çocuklarımız için de özel etkinlik alanları oluşturuldu. Kültürel mirasımızın genç nesillere aktarılması ve bu değerlerin yaşatılması büyük önem taşıyor.

Bu büyük organizasyonun arkasında aylar süren hazırlıklar, ciddi bir emek ve güçlü bir iş birliği bulunuyor. İzmir'i Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşturan Kültür ve Turizm Bakanımıza, Bakanlığımızın ilgili birimlerine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, tüm kurumlarımıza, belediyelerimize, gastronomi dünyasının temsilcilerine, sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İzmir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, her yıl daha da gelişerek başarıyla devam etmesini temenni ediyorum."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise İzmir'in tarihi birikimini, geleneklerini ve çağdaş yaşamını buluşturan kimliğine değindi. Yazgı, "Efes'ten Bergama'ya, Smyrna'dan Kemeraltı'na uzanan binlerce yıllık mirasıyla İzmir, geçmişin değerlerini korurken geleceğe de taşıyan bir şehirdir. Bu şehrin gücü, tarihi zenginliğini çağdaş yaşamla, geleneklerini yenilikle, yerel değerlerini evrensel sanatla buluşturabilmesinden kaynaklanıyor. Biz de İzmir'in bu çok katmanlı tarihi ve kültürel mirasını; antik kentlerinden tarihi yapılarına, geçmişin üretim ve yaşam izlerini taşıyan mekanlara kadar araştırmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Kültür Yolu Festivali başladı - 6

Şehirlerin potansiyelini değerlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Yazgı, dokuz gün boyunca 11 mekanda 303 etkinlik düzenleneceğini söyledi. Yazgı, "Konserlerden sergilere, tiyatrodan operaya, söyleşilerden atölyelere ve çocuk etkinliklerine uzanan programımızla her yaştan sanatsevere ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

İZMİR MUTFAĞINA 110 LEZZET NOKTASINDAN AÇILAN ROTA

Festivalin gastronomi programında İzmir'in deniz ürünleri, tencere yemekleri, sokak lezzetleri ve kahvaltılık ürünleri tanıtılacak. Şehirde belirlenen 110 lezzet noktası, ziyaretçilere yerel mutfağın farklı tatlarını keşfetme imkanı sunacak.

İzmir Kültür Yolu Festivali başladı - 7

Michelin yıldızlı şef Osman Sezener, Michelin Rehberi'nde yer alan şef Ahmet Güzelyağdöken ve gastronomi yazarı Müge Akgün, İzmir'in farklı gastronomi rotalarına ev sahipliği yapacak.

Programda ev sahiplerine Michelin yıldızlı şefler Atilla Heilbronn, Osman Serdaroğlu, Ozan Kumbasar ve Aret Sahakyan ile Michelin Rehberi'nde yer alan şefler Çiğdem Seferoğlu, Sinem Özler, Erkan Özdemir ve Birkan Erköylü eşlik edecek.

Şefler Sinem Çapraz ve Sinan Karaahmet, girişimci Teoman Hünal, yemek kültürü tarihçisi Prof. Özge Samancı, diyetisyen Hatice Nur Ege, yemek fotoğrafçısı Aydan Üstkanat, yemek kültürü araştırmacısı Gamze İneceli ve yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan da gastronomi programında yer alacak.

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