-°C
CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Emir Buhari Tekkesi'ne ziyaret: Ali Kemal Hut ile bir araya geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan'dan Emir Buhari Tekkesi'ne ziyaret: Ali Kemal Hut ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur’an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut’u Emir Buhari Tekkesi’nde ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayvansaray'da bulunan tarihi Emir Buhari Tekkesi'ni ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim hocası "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak bilinen Ali Kemal Hut ile görüştü.

Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret (Foto: Ahaber.com.tr) Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret (Foto: Ahaber.com.tr)

Karelerde Başkan Erdoğan ile Kur'an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut arasındaki samimi, ve sıcak diyalog dikkat çekti. Yılların birikimine ve ilmi geleneğe duyulan vefanın, vücut diline ve yüz ifadelerine yansıdığı net bir şekilde görülüyor.

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını imzaladığı anlar da kameraya yansıdı.

Başkan Erdoğandan tarihe davetBaşkan Erdoğandan tarihe davet BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHE DAVET

#Recep Tayyip Erdoğan
Ömer Çelik'ten BM mesajı: Daha adil bir dünya için mücadele sürecek
Sonraki Haber
Ömer Çelik'ten BM mesajı: Daha adil bir dünya için mücadele sürecek
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın