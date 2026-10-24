Başkan Erdoğan'dan Emir Buhari Tekkesi'ne ziyaret: Ali Kemal Hut ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur’an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut’u Emir Buhari Tekkesi’nde ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayvansaray'da bulunan tarihi Emir Buhari Tekkesi'ni ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim hocası "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak bilinen Ali Kemal Hut ile görüştü.

Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret (Foto: Ahaber.com.tr) Karelerde Başkan Erdoğan ile Kur'an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut arasındaki samimi, ve sıcak diyalog dikkat çekti. Yılların birikimine ve ilmi geleneğe duyulan vefanın, vücut diline ve yüz ifadelerine yansıdığı net bir şekilde görülüyor.