Başkan Erdoğan'dan Emir Buhari Tekkesi'ne ziyaret: Ali Kemal Hut ile bir araya geldi
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur’an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut’u Emir Buhari Tekkesi’nde ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayvansaray'da bulunan tarihi Emir Buhari Tekkesi'ni ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim hocası "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak bilinen Ali Kemal Hut ile görüştü.
Karelerde Başkan Erdoğan ile Kur'an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut arasındaki samimi, ve sıcak diyalog dikkat çekti. Yılların birikimine ve ilmi geleneğe duyulan vefanın, vücut diline ve yüz ifadelerine yansıdığı net bir şekilde görülüyor.