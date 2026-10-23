Türk Deniz Kuvvetleri heyeti ve ASFAT temsilcileri, Suriye Deniz Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik Lazkiye’de incelemelerde bulundu. Ziyarette gemi bakım ve onarımından yeni gemi inşasına, eğitimden liman altyapısına uzanan başlıklarda mutabakat ve yol haritası oluşturuldu.

Türk Deniz Kuvvetleri heyeti, Suriye Deniz Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Lazkiye'yi ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), incelemeler sonucunda gemi bakım, onarım ve modernizasyonu, yeni gemi inşası, eğitim ve liman altyapısının geliştirilmesi konularında mutabakat ve yol haritası oluşturulduğunu açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ziyarette İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Erdinç Yetkin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tümamiral Timur Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Yücel Darcan ile ASFAT temsilcilerinin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

GEMİ İNŞASINDAN LİMAN ALTYAPISINA UZANAN İNCELEME

Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yürütülen ikili askeri ilişkiler kapsamındaki ziyarete ilişkin MSB açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yürütülen ikili askeri ilişkiler kapsamında, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığının imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik, İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Erdinç Yetkin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tümamiral Timur Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Yücel Darcan ve bağlı kuruluşumuz ASFAT temsilcileri Lazkiye'yi ziyaret etti. Ziyaret ile gemi bakım, onarım, modernizasyon, yeni gemi inşası, ferdi ve tim eğitimleri ile liman altyapı imkanlarının geliştirilmesi konusunda Lazkiye'de incelemeler yapılarak mutabakat ve yol haritası oluşturuldu."

Bakanlığın paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.