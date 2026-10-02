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KKTC’deki gemi faciasında korkunç ihmal: Su geçirmez kapılar açık kalmış! Tüm yolcular kurtarılabilirmiş

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KKTC’deki gemi faciasında korkunç ihmal: Su geçirmez kapılar açık kalmış! Tüm yolcular kurtarılabilirmiş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin halen kayıp olarak arandığı Filo Jet faciasına ilişkin Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada korkunç ihmaller zinciri deşifre edildi. Mahkemeye sunulan polis raporunda, su geçirmez güvenlik kapılarının açık bırakıldığı, gövdedeki hasarın tersane yerine limanda ehliyetsizce onarıldığı ve kaptanın tehlikeyi yetkililere bildirmediği ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen ve 18 kişinin yaşamını yitirdiği Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bilgiler mahkemeye yansıdı. Mahkemede, geminin teknik durumu ve facia öncesinde gerçekleştirilen müdahalelerin yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarının seyri, mürettebatın ifadeleri, teknik deliller ve Türkiye'den beklenen bilgiler de ele alındı.

Mahkemede konuşan Tahkikat Polisi, gemide su geçirmez bölmeler bulunduğunu ve bu bölmelerdeki kapıların kapalı tutulması gerektiği ancak bazı kapıların açık olduğunu belirtti. Polis, söz konusu kapıların kapalı olması halinde geminin bu kadar su almayacağını ve suyun gemi içerisindeki yayılımının sınırlandırılabileceğini ifade etti. Su geçirmez kapıların neden açık olduğu ve batış sırasında bu sistemlerin neden devreye alınmadığına dikkat çekildi.

KKTC’deki gemi faciasında korkunç ihmal: Su geçirmez kapılar açık kalmış! Tüm yolcular kurtarılabilirmiş - 1

YOLCULARIN KURTARILMA İHTİMALİ DAHA FAZLA OLACAKTI

Polis, su geçirmez kapıların kapalı tutulması halinde geminin daha az su alabileceği ve yolcuların kurtarılma ihtimalinin daha yüksek olabileceğini belirtti. Bu kapsamda, geminin batış nedenlerinin yanı sıra facia sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığı da sorgulandı.

KKTC’deki gemi faciasında korkunç ihmal: Su geçirmez kapılar açık kalmış! Tüm yolcular kurtarılabilirmiş - 2

MAYDAY ÇAĞRISINDAN 2 SAAT 30 DAKİKA SONRA BATTI

Polis, Filo Jet'ten saat 12.20'de uluslararası acil yardım çağrısı olan Mayday çağrısı yapıldığına dikkat çekerek, geminin saat 14.50'de battığını kaydetti. Polis, Mayday çağrısıyla geminin batışı arasında geçen 2 saat 30 dakikalık süreçte gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları, gemiye müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetleri de soruşturma kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Yardım çalışmalarına Sahil Güvenlik, Sivil Savunma ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti Kurtarma Limited ekiplerinin ulaştığı aktarıldı.

KKTC’deki gemi faciasında korkunç ihmal: Su geçirmez kapılar açık kalmış! Tüm yolcular kurtarılabilirmiş - 3

ARAMA SIRASINDA GEMİDEN İKİ ÇOCUK ÇIKARILDIĞI İDDİASI

Mahkemede, arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Süleyman Erdoğan isimli kişinin gemiden iki çocuk çıkardığı yönündeki bilgi de yer aldı. Söz konusu iddianın soruşturma kapsamında araştırıldığını aktaran polis, arama-kurtarma faaliyetlerinin hangi aşamada, kimler tarafından ve nasıl bir koordinasyonla yürütüldüğüne ilişkin ayrıntıların da dosyaya gireceğini ifade etti.

KKTC’deki gemi faciasında korkunç ihmal: Su geçirmez kapılar açık kalmış! Tüm yolcular kurtarılabilirmiş - 4

SOL ÖN BODOSLAMADAKİ HASAR VE TAMİRAT ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini de geminin sol ön bodoslama kısmındaki hasar oluşturuyor. Mahkemede verilen ifadelerde, söz konusu bölümün daha önce tamir edildiği ve geminin su almasına neden olan hasarın bu bölgeden kaynaklanmış olabileceği yönünde değerlendirmeler bulunduğu belirtildi.

Gemide 7 kompartıman bulunduğu ve her bölümde sintine pompalarının yer aldığı bilgisi de mahkemeye aktarıldı. Sintine pompalarının manuel olarak çalıştırıldığı, otomatik olmadığı ve suyun belirli bir seviyeye ulaşması halinde alarm sisteminin devreye girdiği ifade edildi. Buna rağmen geminin çok hızlı şekilde su aldığı ve sonrasında yaşanan gelişmelerin facianın boyutunu artırdığı yönündeki değerlendirmeler de mahkemede gündeme geldi.

KKTC’deki gemi faciasında korkunç ihmal: Su geçirmez kapılar açık kalmış! Tüm yolcular kurtarılabilirmiş - 5

"TAMİRAT TERSANEDE VE UZMANLAR TARAFINDAN YAPILMALIYDI"

Geminin hasarlı bölümüne daha önce gerçekleştirilen müdahale de soruşturma kapsamında inceleniyor. Mahkemede, söz konusu tamiratın tersanede ve uzman kişiler tarafından yapılması gerektiği belirtildi. Polis, buna karşılık tamiratın limanda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, yapılan işlemin teknik açıdan yeterli olup olmadığı ve müdahalenin kimlerin bilgisi dahilinde yapıldığının araştırıldığını ifade etti. Filo Jet'in mevcut hasarı ve daha önce gerçekleştirilen tamiratlar nedeniyle de tahkikat yürütüldüğü mahkemeye aktarıldı.

Mahkemede, Filo Jet faciasına ilişkin tahkikatın 33 gündür devam ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesine başvurulurken, teknik incelemelerin ve bilirkişi çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Geminin batış nedenleri ve kazaya ilişkin teknik bulguların değerlendirileceği kaza raporunun bilirkişi tarafından hazırlanacağı bildirildi.

KKTC’deki gemi faciasında korkunç ihmal: Su geçirmez kapılar açık kalmış! Tüm yolcular kurtarılabilirmiş - 6

GEMİNİN KARA KUTUSU KRİTİK DELİL

Soruşturmanın önemli teknik delilleri arasında geminin kara kutusu olarak bilinen VDR cihazı da bulunuyor. Mahkemede, VDR cihazının soruşturma açısından önemli olduğu ve mutlaka incelenmesi gerektiği belirtildi. Olayla ilgili ses ve görüntü kayıtlarının analiz edilmek üzere alındığı, DNA örneklerinin toplandığı ve çeşitli teknik incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

VDR kayıtlarının incelenmesiyle geminin seyri, hızı, seyir şartları ve facia öncesindeki teknik süreçlere ilişkin verilerin elde edilmesi bekleniyor.

KKTC’deki gemi faciasında korkunç ihmal: Su geçirmez kapılar açık kalmış! Tüm yolcular kurtarılabilirmiş - 7

SORUŞTURMA İÇİN TÜRKİYE'YE EKİP GÖNDERİLECEK

Mahkemede, soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti polisi ve savcılığıyla koordinasyon içerisinde bir ekip oluşturulacağı açıklandı. Oluşturulacak ekibin Türkiye'ye giderek facia ile ilgili araştırmalar gerçekleştireceği belirtildi. Türkiye'de bulunan bilgi, belge ve kayıtlar ile ilgili kişilere yönelik araştırmaların söz konusu ekip tarafından yürütülmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nden beklenen bilgilerin soruşturma dosyasına kazandırılması da yürütülen çalışmalar arasında yer alıyor.

KKTC’deki gemi faciasında korkunç ihmal: Su geçirmez kapılar açık kalmış! Tüm yolcular kurtarılabilirmiş - 8

KAPTANIN ŞİKAYETİ YETKİLİLERE BİLDİRMEDİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında mürettebatın ifadeleri de mahkemede ele alındı. Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov'un mürettebat olarak soruşturma dosyasında yer aldığı, Raşat İbrahimov'un ise ifade vermediği mahkemeye aktarıldı. Kaptan Mustafa Öz'ün gemiyi tamir eden mürettebatı bildiği ancak kendisine ulaşan şikayeti yetkililere bildirmediği yönündeki ifade de dosyada yer aldı. İkinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın ise gemideki tamirattan haberdar olduğu ve şirket yetkilisine aktardığı belirtildi. Ayrıca gemiye ilişkin bazı görüntülerin soruşturma açısından önem taşıdığı ve bu görüntülerin incelenmesinin gerektiği mahkemeye aktarıldı.

KKTC’deki gemi faciasında korkunç ihmal: Su geçirmez kapılar açık kalmış! Tüm yolcular kurtarılabilirmiş - 9

ARANAN 5 KİŞİ İÇİN TÜRKİYE'DEN BİLGİ BEKLENİYOR

Filo Jet faciasına ilişkin soruşturma kapsamında aranan 5 kişi hakkında Türkiye Cumhuriyeti'nden bilgi beklendiği de açıklandı. Söz konusu kişilere yönelik araştırmaların, Türkiye'ye gönderilmesi planlanan ekibin çalışmaları kapsamında ele alınması bekleniyor. Türkiye'den elde edilecek bilgi ve belgelerin soruşturma dosyasına dahil edilmesi öngörülüyor.

KKTC’deki gemi faciasında korkunç ihmal: Su geçirmez kapılar açık kalmış! Tüm yolcular kurtarılabilirmiş - 10

9 ZANLIYA 7 GÜN EK TUTUKLULUK

Girne Kaza Mahkemesi, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, incelenmesi gereken teknik bulgular, alınması gereken ifadeler ve hazırlanması beklenen raporlar bulunduğunu dikkate alarak 9 zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verdi. Karar kapsamında Ali Özdülger, Mustafa Öz, Merve Nur Seraslan, Zeki Öz, Metin Gül, Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov'un 7 gün daha tutuklu kalmasına hükmedildi.

Faciaya ilişkin teknik incelemeler, bilirkişi raporu, VDR kayıtlarının analizi, mürettebatın ifadeleri ve Türkiye'den beklenen bilgi ve belgelere yönelik soruşturma sürüyor.

KKTC’deki gemi faciasında korkunç ihmal: Su geçirmez kapılar açık kalmış! Tüm yolcular kurtarılabilirmiş - 11

ACILI AİLELER MAHKEME ÖNÜNDE TOPLANDI

Gemi kazasında sevdiklerini kaybeden acılı aileler, zanlılara sert tepki gösterdi. Yakınlarının isimlerini bağıran acılı aileler, zanlılardan bu isimleri unutmamalarını istedi. Acılı aileler, adalet aradıklarını yineleyerek, tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Faciada kayıp olan 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti #Filo Jet
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