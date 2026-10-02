KKTC’deki gemi faciasında korkunç ihmal: Su geçirmez kapılar açık kalmış! Tüm yolcular kurtarılabilirmiş
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin halen kayıp olarak arandığı Filo Jet faciasına ilişkin Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada korkunç ihmaller zinciri deşifre edildi. Mahkemeye sunulan polis raporunda, su geçirmez güvenlik kapılarının açık bırakıldığı, gövdedeki hasarın tersane yerine limanda ehliyetsizce onarıldığı ve kaptanın tehlikeyi yetkililere bildirmediği ortaya çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen ve 18 kişinin yaşamını yitirdiği Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bilgiler mahkemeye yansıdı. Mahkemede, geminin teknik durumu ve facia öncesinde gerçekleştirilen müdahalelerin yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarının seyri, mürettebatın ifadeleri, teknik deliller ve Türkiye'den beklenen bilgiler de ele alındı.
Mahkemede konuşan Tahkikat Polisi, gemide su geçirmez bölmeler bulunduğunu ve bu bölmelerdeki kapıların kapalı tutulması gerektiği ancak bazı kapıların açık olduğunu belirtti. Polis, söz konusu kapıların kapalı olması halinde geminin bu kadar su almayacağını ve suyun gemi içerisindeki yayılımının sınırlandırılabileceğini ifade etti. Su geçirmez kapıların neden açık olduğu ve batış sırasında bu sistemlerin neden devreye alınmadığına dikkat çekildi.
YOLCULARIN KURTARILMA İHTİMALİ DAHA FAZLA OLACAKTI
Polis, su geçirmez kapıların kapalı tutulması halinde geminin daha az su alabileceği ve yolcuların kurtarılma ihtimalinin daha yüksek olabileceğini belirtti. Bu kapsamda, geminin batış nedenlerinin yanı sıra facia sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığı da sorgulandı.
MAYDAY ÇAĞRISINDAN 2 SAAT 30 DAKİKA SONRA BATTI
Polis, Filo Jet'ten saat 12.20'de uluslararası acil yardım çağrısı olan Mayday çağrısı yapıldığına dikkat çekerek, geminin saat 14.50'de battığını kaydetti. Polis, Mayday çağrısıyla geminin batışı arasında geçen 2 saat 30 dakikalık süreçte gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları, gemiye müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetleri de soruşturma kapsamında değerlendirildiğini belirtti.
Yardım çalışmalarına Sahil Güvenlik, Sivil Savunma ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti Kurtarma Limited ekiplerinin ulaştığı aktarıldı.