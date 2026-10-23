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İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 5 ilçede iş yerlerini hedef alan 12 şüpheli yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 5 ilçede iş yerlerini hedef alan 12 şüpheli yakalandı

İstanbul'da iş yerlerini hedef alan kundaklama ve silahlı saldırı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin 18 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca ve 55 mermi ele geçirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde yürütüldü.

Ekipler, İstanbul'un 5 ilçesinde farklı tarihlerde iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen kundaklama ve kurşunlama olaylarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

İSTANBUL'DA İŞ YERLERİNİ KURŞUNLAYAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!

18 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında 24 Eylül'de Arnavutköy'de, 28 Eylül'de Başakşehir'de, 9-10 Ekim'de Güngören'de, 15 Ekim'de Bayrampaşa'da ve 20 Ekim'de Esenyurt'ta meydana gelen saldırılar mercek altına alındı.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

SİLAH VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 55 mermi bulundu. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürülerek işlemlerine başlandı.

#İstanbul #Suç Örgütü
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