İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde yürütüldü.

Ekipler, İstanbul'un 5 ilçesinde farklı tarihlerde iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen kundaklama ve kurşunlama olaylarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

18 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında 24 Eylül'de Arnavutköy'de, 28 Eylül'de Başakşehir'de, 9-10 Ekim'de Güngören'de, 15 Ekim'de Bayrampaşa'da ve 20 Ekim'de Esenyurt'ta meydana gelen saldırılar mercek altına alındı.