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29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi hatlar bedava? İstanbul, Ankara ve İzmir’de ücretsiz ulaşım listesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi hatlar bedava? İstanbul, Ankara ve İzmir’de ücretsiz ulaşım listesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki belirli raylı sistem hatlarının 29 Ekim Perşembe günü ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Peki, hangi hatlarda ücret alınmayacak? İşte ücretsiz ulaşım listesi...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 29 Ekim 2026 Perşembe günü belirli raylı sistem hatlarından ücret alınmayacağı duyuruldu. Peki, 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray, İZBAN ve metro ücretsiz mi? Hangi hatlarda ücretsiz ulaşım sağlanacak? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma hatları...

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi hatlar bedava? İstanbul, Ankara ve İzmir’de ücretsiz ulaşım listesi - 1

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 22 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre vatandaşlar, 29 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'deki belirli raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanabilecek.

29 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek hatlar şöyle:

  • Başkentray – Ankara
  • Marmaray – İstanbul
  • İZBAN – İzmir
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı – İstanbul
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı – İstanbul

Belirtilen hatlarda 29 Ekim Perşembe günü yolculardan ücret alınmayacak.

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi hatlar bedava? İstanbul, Ankara ve İzmir’de ücretsiz ulaşım listesi - 2

BAKAN URALOĞLU'NDAN HIZLI VE KOLAY ULAŞIM MESAJI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

29 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. İstanbul'da hizmet veren Marmaray, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Marmaray, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz hizmet verecek raylı sistem hatları arasında yer alıyor.

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi hatlar bedava? İstanbul, Ankara ve İzmir’de ücretsiz ulaşım listesi - 3

29 EKİM'DE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. İzmir'de hizmet veren İZBAN seferlerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz yararlanılabilecek.

İZBAN, Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen beş raylı sistem hattından biri oldu.

29 EKİM'DE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. Ankara'da hizmet veren Başkentray, 29 Ekim 2026 Perşembe günü ücretsiz olacak.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında Başkentray seferlerini kullanacak vatandaşlardan ücret alınmayacak.

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi hatlar bedava? İstanbul, Ankara ve İzmir’de ücretsiz ulaşım listesi - 4

29 EKİM'DE İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz hizmet verecek hatlar arasında bulunuyor.

İstanbul'da ayrıca Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı da 29 Ekim'de ücretsiz olacak.

29 EKİM'DE İETT, METROBÜS, OTOBÜS VE DİĞER METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, yalnızca belirtilen beş raylı sistem hattını kapsıyor.

Bu nedenle söz konusu karardan hareketle İstanbul'daki İETT otobüslerinin, metrobüsün, diğer metro hatlarının veya Ankara ve İzmir'deki bütün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı sonucu çıkarılamıyor.

Bu araçlara ilişkin ücretsiz ulaşım uygulamaları için ilgili belediyelerin ve ulaşım kuruluşlarının duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi hatlar bedava? İstanbul, Ankara ve İzmir’de ücretsiz ulaşım listesi - 5

29 EKİM ÜCRETSİZ ULAŞIM KARARI NE ZAMAN GEÇERLİ?

Ücretsiz ulaşım uygulaması, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı kapsamında geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden o gün ücretsiz yararlanılabilecek.

#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #Resmi Gazete
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