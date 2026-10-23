29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Resmi Gazete 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 29 Ekim 2026 Perşembe günü belirli raylı sistem hatlarından ücret alınmayacağı duyuruldu. Peki, 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray, İZBAN ve metro ücretsiz mi? Hangi hatlarda ücretsiz ulaşım sağlanacak? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma hatları...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek hatlar şöyle:

Karara göre vatandaşlar, 29 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'deki belirli raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanabilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

BAKAN URALOĞLU'NDAN HIZLI VE KOLAY ULAŞIM MESAJI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

29 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. İstanbul'da hizmet veren Marmaray, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Marmaray, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz hizmet verecek raylı sistem hatları arasında yer alıyor.