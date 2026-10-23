Ankara merkezli suç gelirlerini aklama soruşturmasında, turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen para hareketleri mercek altına alındı. Dokuz şüpheliyle bağlantılı 8 şirketin incelendiği soruşturmada, yaklaşık 650 milyon lira değerindeki mal varlığı unsurları belirlenirken çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen suç gelirlerini aklama soruşturmasında, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dokuz şüpheliyle bağlantılı 8 şirketin incelendiği çalışmalarda, incelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, 2022'de başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekânları üzerinden ekonomik sisteme dâhil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.

ŞİRKETLER DEVREDİLDİ, TİCARİ VE FİİLÎ BAĞLANTILAR SÜRDÜ

İncelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, ancak devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı görüldü. Şirketleri devralan bazı kişilerin, daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlara da ulaşıldı.

Başsavcılık, ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların sürdüğüne ilişkin bulguların, şirket devirleriyle mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koyduğunu belirtti.

12 TAŞINMAZ, 8 TAŞIT VE 3 EĞLENCE İŞLETMESİ İNCELENDİ

Operasyonun kapsamına ilişkin Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelenmiş, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilmiş, incelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır."

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, soruşturmayla bağlantılı dijital materyallere, belgelere ve delil niteliğindeki eşyalara el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü açıkladı.