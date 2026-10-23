İçişleri Bakanlığı duyurdu! Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı

Adana Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, belediyede gerçekleştirilen ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Adana ili Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Kozay'ın belediye ve belediyeye bağlı şirket bünyesindeki çeşitli işlemlerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada tutuklanması üzerine görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana ili Çukurova Belediye Başkanı Emrah KOZAY, hakkında 'Çukurova Belediye Başkanlığı ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği' iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Çukurova Belediyesindeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve geçen dönemki Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ekim'de gözaltına alınan ve İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Çukurova Belediye Başkanı Kozay, geçen dönemki belediye başkanı Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 49 zanlının işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Başkan Kozay ve geçen dönemki belediye başkanı Çetin ile 3 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanmasına, aralarında 1 belediye başkan yardımcısı da olan diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.