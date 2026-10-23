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8 ülkenin Dışişleri Bakanları İstanbul'da buluştu! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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8 ülkenin Dışişleri Bakanları İstanbul'da buluştu! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları...

İsrail'in istikrarsızlaştırıcı rolünü konuştuk. Diplomasi ve diyalog tek yol. Ukrayna ve Körfez'de bir an önce ateşkes olmalı.

Önemli olan, masa etrafındaki ülkelerin İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır ve Türkiye'nin aynı fikirde olmaları ve bu konuda dünyaya aynı mesajı vermeleri."

"(R4+E3 ülkeleri toplantısı) İran'a yapılacak yeni bir saldırının bölgedeki savaşı ve çatışmayı yaygınlaştıracağı konusunda hemfikiriz"

"Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık Avrupa'daki fiyatların artmasına sebep oluyor. Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların durması gerekiyor.

Ayrıntılar geliyor...

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#Hakan Fidan #İstanbul
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