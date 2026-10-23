DMM tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyi fırsat bilen kişilerin, "Hesabınız kapatılacak" ve "Yaş doğrulamanızı hemen yapın" gibi ifadeler içeren sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantıları gönderebileceği belirtildi. Bu yöntemlerle vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerinin ele geçirilmeye çalışılabileceği ifade edildi.

DMM'den yapılan uyarı paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

SOSYAL MEDYADA YAŞ DOĞRULAMA NASIL YAPILACAK?

Çocukların dijital ortamda korunmasını ve kişisel verilerin güvenliğini esas alan yeni düzenleme kapsamında yaş doğrulama işlemleri, yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak "yaş doğrulama belirteci" ile gerçekleştirilecek.

Açıklamada, sistem kapsamında sosyal medya platformlarına herhangi bir kimlik bilgisinin aktarılmayacağı, yalnızca kullanıcının yaş sınırını karşılayıp karşılamadığına ilişkin bilginin iletileceği kaydedildi.

MEVCUT SOSYAL MEDYA HESAPLARI İÇİN SON TARİH 31 MART 2027

DMM'nin açıklamasına göre uygulama, 1 Kasım 2026 itibarıyla yalnızca yeni açılacak sosyal medya hesapları için geçerli olacak. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama süreci ise 31 Mart 2027 tarihine kadar devam edecek.

Bu nedenle, "Bugün doğrulamazsanız hesabınız kapatılacak" şeklinde panik oluşturmayı amaçlayan mesajlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

DMM'DEN VATANDAŞLARA GÜVENLİK UYARILARI

DMM, yaş doğrulama işlemleri sırasında kişisel verilerin ve finansal bilgilerin korunması için dikkat edilmesi gereken hususları da sıraladı.

Yalnızca resmî e-Devlet kanallarını kullanın: İşlemler için sadece turkiye.gov.tr adresi veya resmî e-Devlet mobil uygulaması tercih edilmeli. İşlem öncesinde tarayıcının adres çubuğu mutlaka kontrol edilmeli.

Şüpheli bağlantılara tıklamayın: SMS, e-posta veya sosyal medya üzerinden gönderilen yönlendirme bağlantıları açılmamalı.

Şifre ve doğrulama kodlarını paylaşmayın: e-Devlet şifresi, SMS doğrulama kodları, banka ve kredi kartı bilgileri ile hesap bilgileri hiçbir kişi, kurum veya platformla paylaşılmamalı.

Ücret ve şifre taleplerine dikkat edin: Telefonla, mesajla veya sahte internet siteleri üzerinden yaş doğrulama bahanesiyle ücret, kart bilgisi ya da şifre isteyen kişi ve hesaplara karşı dikkatli olunmalı.

DMM, vatandaşların sahte internet sitelerine ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını, yaş doğrulama işlemlerinde yalnızca resmî kanalları kullanmalarını önemle hatırlattı.