Bursa’da alkol denetimini görünce ters yönden kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, 1,02 promil alkollü çıktı. Üç farklı maddeden toplam 235 bin lira ceza kesilen sürücünün ehliyeti iptal edildi. Polisle konuşurken “Bundan sonra durmam zaten” diyen sürücü, daha sonra alkollü araç kullandığı için pişman olduğunu söyledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkol denetimi yapan polis ekiplerini gören motosiklet sürücüsü Anıl Ç., ters yönden kaçmayı denedi. Ekiplerin durdurduğu sürücünün 1,02 promil alkollü olduğu belirlendi.

235 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki alkol denetimleri kapsamında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde uygulama yaptı. Denetim noktasını gören Anıl Ç. yönetimindeki motosiklet, ters istikamete yöneldi. Kaçamayacağını anlayınca duran sürücüye alkol testi yapıldı. Testte 1,02 promil alkollü çıkan Anıl Ç.'ye üç farklı maddeden toplam 235 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti de iptal edildi.

"BU SCOOTERLA NASIL KAÇAYIM?" Polis ekipleriyle konuşan Anıl Ç., "Abi ben kaçmaya çalışmadım. Bu scooterla nasıl kaçayım?" dedi. Polis memurunun "Yakaladık zaten" karşılığını vermesi üzerine sürücü, "Kaçmak istesem kaçardım ki" ifadelerini kullandı. Çekim yapıldığını fark edince kameraya dönen Anıl Ç., "Ehliyetsiz de süreriz, sıkıntı yok" dedi. Polis memurunun "Yakalanırsan 200 bin lira yersin" uyarısına ise "Bundan sonra durmam zaten" yanıtını verdi.