Bolu'da 5, İstanbul 'da ise 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçlarına ilişkin çalışma yürütüldü.

(Foto: DHA)

16 DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan F.A.Ç. (22), Y.B.B. (23), B.Y. (21), V.A. (25), H.K. (23) ve C.E.Ç.'nin (22) adreslerinde arama yapıldı.

Aramalarda 6 cep telefonu, 4 SIM kart, 1 hafıza kartı ve 5 flaş bellek olmak üzere toplam 16 dijital materyal ele geçirildi.