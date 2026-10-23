Bolu merkezli yasa dışı bahis operasyonu! Kiralık banka hesapları üzerinden para transferi yapan 4 şüpheli tutuklandı
Bolu ve İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerin komisyon karşılığında temin ettikleri kiralık banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerindeki para transferlerinde kullandıkları tespit edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçlarına ilişkin çalışma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında, komisyon karşılığında temin ettikleri kiralık banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık etmek amacıyla kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Bolu'da 5, İstanbul'da ise 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
16 DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda gözaltına alınan F.A.Ç. (22), Y.B.B. (23), B.Y. (21), V.A. (25), H.K. (23) ve C.E.Ç.'nin (22) adreslerinde arama yapıldı.
Aramalarda 6 cep telefonu, 4 SIM kart, 1 hafıza kartı ve 5 flaş bellek olmak üzere toplam 16 dijital materyal ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken, diğer şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.