İsrail'in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı rolü de dahil olmak üzere pek çok konuyu tekrar tekrar gözden geçirdiklerini belirten Bakan Fidan, hem bölgesel hem de küresel sorunları ele aldıklarını belirtti.

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"İRAN'A ASKERİ MÜDAHALE HİÇBİR ŞEKİLDE ÇÖZÜM DEĞİL"

İran'a yapılacak yeni bir saldırının bölgedeki savaşı ve çatışmayı yaygınlaştıracağı konusunda hemfikir olunduğunu vurgulayan Fidan, "İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil. Bunu hiç kimse şu anda onaylamıyor. Önemli olan, masa etrafındaki ülkelerin İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır ve Türkiye'nin aynı fikirde olmaları ve bu konuda dünyaya aynı mesajı vermeleri. Masanın etrafındaki bütün ülkeler bir defa daha savaşın yaygınlaşmasını istemiyorlar. Hem Körfez'de hem de Ukrayna'daki savaşların durmasını istiyorlar" dedi.

"İRAN'A YENİ SALDIRI SAVAŞI YAYGINLAŞTIRIR"

Bakan Fidan devamında şu ifadelere yer verdi: İran'a yapılacak yeni bir saldırının bölgedeki savaşı ve çatışmayı yaygınlaştıracağı konusunda hemfikiriz.

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık Avrupa'daki fiyatların artmasına sebep oluyor. Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların durması gerekiyor.