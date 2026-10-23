Adana merkezli 7 ilde sigorta dolandırıcılığı operasyonu: 79 şüpheli adliyede
Adana merkezli 7 ilde, sahte trafik kazaları düzenleyerek 17 sigorta şirketinden haksız tazminat aldığı belirlenen suç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Aynı araçların farklı sürücülerle defalarca kazaya karışmış gibi gösterildiği belirlenirken, soruşturma kapsamında 79 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2022-2026 yılları arasında kurgulanan 76 trafik kazası üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden suç yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.
AYNI ARAÇLARLA DEFALARCA SAHTE KAZA YAPMIŞLAR
Yapılan incelemelerde şüphelilerin daha önce hasar gören araçları yeni bir trafik kazasına karışmış gibi gösterdiği belirlendi. Aynı araçların farklı sürücülerle tekrar kullanıldığı ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlendiği tespit edildi.
MİLYONLARCA LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ
MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda şüphelilerin araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından paranın dağıtılmasına kadar planlı şekilde hareket ettiği belirlendi.
Şüphelilerle bağlantılı banka hesaplarında milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edildi.
ADANA MERKEZLİ 7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında 20 Ekim'de Adana merkezli Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Çankırı, Kastamonu ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken operasyonun ilk aşamasında 77 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlendi. Ara yakalamalarla birlikte hakkında yakalama kararı bulunan 88 şüphelinin tamamına ulaşıldı.
79 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli serbest bırakılırken, 79 şüpheli adliyeye sevk edildi.