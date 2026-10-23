Adana merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda sahte trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç yapılanması hedef alındı. (Foto: İHA)

AYNI ARAÇLARLA DEFALARCA SAHTE KAZA YAPMIŞLAR

Yapılan incelemelerde şüphelilerin daha önce hasar gören araçları yeni bir trafik kazasına karışmış gibi gösterdiği belirlendi. Aynı araçların farklı sürücülerle tekrar kullanıldığı ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlendiği tespit edildi.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda şüphelilerin araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından paranın dağıtılmasına kadar planlı şekilde hareket ettiği belirlendi.

Şüphelilerle bağlantılı banka hesaplarında milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edildi.