Mersin merkezli dört ilde MESEM’lere yönelik nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 39 şüpheliden 22’si tutuklandı. Bazı eski okul yöneticilerinin de gözaltına alındığı soruşturmada, 36 milyon 244 bin 715 liralık kamu zararı oluştuğu ileri sürüldü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) yönelik yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı. Mersin, Adana, İzmir ve İstanbul'daki eş zamanlı operasyonda, aralarında bazı eski MESEM müdürleri ve müdür yardımcılarının da bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasında, bazı MESEM okullarındaki işlemler nedeniyle 36 milyon 244 bin 715 lira kamu zararına yol açıldığı iddia edildi. Birbiriyle bağlantılı 45 kişi soruşturma kapsamına alındı.

RÜŞVET İDDİASINDA NAKİT PARA VE ELEKTRONİK EŞYALAR

Soruşturmada, şüpheliler arasında 8 milyon 749 bin lira, iki dizüstü bilgisayar ve iki renkli yazıcıyı rüşvet olarak aldığı öne sürülen kişilerin de bulunduğu belirtildi.

Çalışmalar sırasında 45 şüpheliden birinin yakın zamanda hayatını kaybettiği, ikisinin ise farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu anlaşıldı. Diğer 42 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

DÖRT İLDE OPERASYON: 39 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin merkez ve Silifke ilçesi ile Adana, İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Mersin ve Silifke'deki MESEM okullarının bazı eski müdürleri ve müdür yardımcıları da yer aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden bazıları hakkında adli kontrol uygulanırken bazıları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.