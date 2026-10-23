İstanbul’daki yasa dışı bahis soruşturmasında, skor belli olduktan sonra bahis oynanmasını sağladığı ileri sürülen tutuklu veri analistiyle bağlantılı sekiz şüpheli gözaltına alındı. Yasal bahis firmalarının 12 milyon lira zarara uğratıldığı iddia edilen dosyada, analistin hesaplarındaki 192 milyon liralık para hareketi de incelemeye girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında, canlı bahis sistemini manipüle etmekle suçlanan tutuklu veri analisti O.B. ile bağlantılı sekiz şüpheli gözaltına alındı. O.B.'nin, sistemde oluşturduğu yedi saniyelik gecikmeyle ortaklarına bahis avantajı sağladığı ileri sürüldü.

Bahis şirketlerine spor verisi analitiği hizmeti sunan özel bir kurumda çalışan O.B., soruşturma kapsamında 21 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklandı.

SKOR BELLİ OLDUKTAN SONRA BAHİS OYNATTIĞI İDDİASI

İddiaya göre O.B., tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahisleri yedi saniye geciktirdi. Şüphelinin bu gecikmeden yararlanarak skor belli olduktan sonra bahis oynattığı öne sürüldü.

Soruşturmada, O.B.'nin çalıştığı şirketten hizmet alan yasal bahis firmalarının toplam 12 milyon lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

MASAK RAPORUNDA 192 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, O.B.'nin hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş ve çıkışı bulunduğu bilgisine yer verildi.

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, O.B. ile bağlantılı sekiz kişiyi daha belirledi. Çalışmalar sonucunda bu şüpheliler gözaltına alındı.