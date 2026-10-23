Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, A Haber canlı yayınında Meral Dağlılar’ın sorularını yanıtlayarak Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerlileşme hamlesini, küresel iş birliklerini ve gelecek hedeflerini anlattı. Yerlilik oranının yüzde 80’in üzerine çıktığını belirten Görgün, Türk savunma sanayisinin 185 ülkeye ihracat yaptığını ve geçen yılın aynı dönemine göre ihracat performansında en az yüzde 20 artış kaydedildiğini açıkladı. Kanada ile imzalanan iş birliği mutabakatı ve Türkiye, Pakistan, Katar ile Endonezya arasındaki El-Bedir Anlaşması’na da değinen Görgün, 2027’de yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeni sistemlerin teslimatına odaklanılacağını vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, A Haber canlı yayınında muhabir Meral Dağlılar'ın sorularını yanıtlayarak Türk savunma sanayiinde ulaşılan tarihi başarıları, küresel iş birliklerini ve gelecek hedeflerini açıkladı.

Yerlilik oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını vurgulayan Görgün; Kanada ile imzalanan mutabakattan 4 ülkeyi kapsayan El-Bedir Anlaşması'na, 185 ülkeye uzanan ihracat ağından 2027 vizyonuna kadar pek çok kritik başlıkta çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

Haluk Görgün'den A Haber'de savunma sanayii mesajı: Yerlilik oranı yüzde 80'i aştı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



YERLİLİK ORANINDA YÜZDE 80 BARAJI AŞILDI

Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı kıran tarihi bir dönüşüme imza attığını belirten Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Tabii özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve bu sektördeki gençlere, çalışanlara, şirketlere, devlet şirketlerine, özel şirketlerine duyduğu güven ve verdiği fırsatlarla birlikte Allah'a çok şükür yüzde 80'lerin üzerinde yerlilik oranına ulaşmış durumdayız. Tabii bu önemli bir başarı hikayesi. Bunun koordine edilmesi; direkt alım süreçlerinden artık kendi tasarımını yapan, özgün ürünlerini tasarlayan, üreten ve bunları ihraç eden ve yeni çözümleri sahadaki gelişen, değişen ihtiyaçlara göre de çok hızlı cevap verebilen, teknoloji üretebilen bir sektör haline gelmiş olması dünyada dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

Savunmada Kanada ile yeni iş birliği! Haluk Görgün 2027'nin önceliklerini A Haber'de anlattı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



KANADA İLE 82 YIL SONRA GELEN TARİHİ ADIM

Kanada Başbakanı'nın Türkiye ziyaretini ve ardından savunma sanayiinde atılan somut adımları değerlendiren Prof. Dr. Haluk Görgün, "Kanada'yla özellikle 82 yıl sonra devlet başkanının gelip stratejik anlaşma zeminini karşılıklı oluşturması ve burada hem enerji hem savunma sanayii alanında birtakım fırsatların bu çerçevede değerlendirilmesi ve özellikle savunma sanayiindeki son yıllardaki gelişmenin, kendi kendine yetebiliyor olmanın, özgün ürünleri ve değişen teknolojilere hızlı çözüm üretebilme refleksine sahip olmanın bir göstergesi olarak Kanada'yla da savunma sanayii alanında iş birliği yapma mutabakat zaptı imzalandı. Akabinde bugün Türk savunma sanayiinin güzide şirketleriyle, Kanada Başbakanıyla İstanbul'da toplantılar gerçekleştirdik. Birbirini tamamlayan ve hızlı şekilde yeni çözümler, yeni ürünler geliştirmede fırsatlar oluşturan bu görüşmelerin sonuçlarını karşılıklı hem şirketlerimiz hem kamu kurumları olarak takip ediyor olacağız" şeklinde konuştu. Görgün, iki ülkenin NATO müttefiki olarak sorumluluklarını yerine getirme bilinciyle hareket ettiğini de sözlerine ekledi.



EL-BEDİR ANLAŞMASI VE ÇOK TARAFLI ORTAKLIKLAR

Küresel güç dengelerini etkileyen çok uluslu iş birliklerine değinen Görgün, "Geçtiğimiz günlerde, yine bu hafta içinde El-Bedir Anlaşması Türkiye, Pakistan, Katar ve Endonezya arasında imzalandı. Bu anlaşmanın temelinde de savunma sanayii iş birlikleri vardı. Savunma sanayii teknolojilerinde olabilecek hem günün ihtiyaçları hem de kısa, orta, uzun vadede olabilecek ihtiyaçları birlikte karşılayabilecek çözümleri, her ülkenin kendi güçlü taraflarıyla masaya getirebilecekleri çözümlerle şekillendirilmesinin önünü açan bir mutabakattı" değerlendirmesinde bulundu.



185 ÜLKEYE İHRACAT: ZORLU PAZARLARDA TÜRK İMZASI

Türkiye'nin savunma ürünlerini dünya geneline ihraç eden küresel bir güce dönüştüğünü kaydeden Prof. Dr. Haluk Görgün, "185 ülkeye ürün ihraç eden bir konumda savunma sanayii sektörü. Geçtiğimiz sene bu ihracatın yüzde 56'sını Avrupa Birliği ve NATO üyelerine ihraç etmiş olması da yani zorlu pazarlarda güven veren yaklaşımıyla, yenilikçi iş birliği oluşturma yaklaşımıyla, teknolojisiyle ve maliyet etkinliğiyle ön plana çıkmasıyla bunları Türk savunma sanayii şirketleri başardı" sözleriyle aktardı.



Sektörün mali performansına ilişkin güncel verileri de paylaşan Görgün, "Bugün itibarıyla da yılın sonuna yaklaşırken geçtiğimiz senenin yüzde 20 üzerinde, bu dönem itibarıyla ileride savunma sanayiinde hem teslim edilen ihracat rakamı hem de yeni imzalanan, yani backlog oluşturan, bakiye sipariş oluşturan sözleşmelere baktığımızda minimum yüzde 20 ile devam ediyor şirketlerimiz. İmzalanan toplam yurt dışı ihracat sözleşmesi 15 milyar dolar; bu 15 milyar doların bir kısmı da doğal ki önümüzdeki sene teslim edilmesi gereken ürünler" ifadelerini kullandı.



"EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ 34 OLAN YAŞ ORTALAMAMIZ"

Üretilen sistemlerin uluslararası standartlara tam uyumlu olduğunu ve sahadaki başarısıyla küresel ölçekte referans kabul edildiğini vurgulayan Haluk Görgün, "Türkiye'nin sistemler seviyesinde, alt sistemler, faydalı yükler, sensörler, algılayıcılar seviyesinde NATO standartlarında ürün geliştirmesi; hem özel sektör hem kamu şirketlerindeki son kullanıcıların, yani Milli Savunma Bakanlığımızdaki kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığımızdaki Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, MİT Başkanlığımızın teknolojik ihtiyaçlarını karşılarken hep NATO ve uluslararası standartları gözeterek süreçleri denetliyor olması dünyada kabul gören ürünler geliştirilmesinin altındaki önemli bir unsurdur" dedi.



Sektörün dinamizmini genç insan kaynağına bağlayan Prof. Dr. Görgün, "Türkiye'de savunma sanayiinde çalışan personelin yaş ortalaması 34. Çok genç bir nüfus bu sektöre katkı sağlıyor. Türkiye'de bugün yüzde 80'in üzerinde yerli ve milli üretimi sağlayan bu genç kadronun önünde artık bir 25-30 sene daha olduğunu düşündüğünüzde, bugün bizlerle yola çıkan o 25-30 sene içinde çok kıymetli bir ortaklığa, çok kıymetli bir iş birliğine karar vermiş oluyor" açıklamasını yaptı.



2027 VİZYONU VE GELECEK HEDEFLERİ

Gelecek dönem hedeflerine ve seri üretim planlamalarına ilişkin konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Öncelikli olarak hemen hemen ne ürettiysek seri üretim fazında hem kendi ihtiyaçlarımızı hem de uluslararası sözleşmelerde dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını hızlı karşılayabilmek adına altyapı yatırımlarımızı yapıyoruz. Ar-Ge çalışmalarının hızlı ürüne dönüştürülmesi gayretlerini sürdürüyoruz. 2027 yılında halihazırda hem kendi kullanıcılarımız, güvenlik güçlerimiz için sipariş ettiğimiz ve tamamlanması, teslim edilmesi gereken sistemler var hem de yurt dışı ihracat sözleşmelerimiz kapsamında teslim edilecek ürünler bulunuyor. Şirketlerimiz çok ciddi bir iş yüküyle, çevik yaklaşımla altyapılarını güçlendirme ve geliştirme durumundalar. Sahada test etmeye başlayacağımız yeni ürünlerimiz olacak, teslim etmemiz gereken sorumluluk aldığımız sistemler olacak; bunlarla meşgul olacağız" sözleriyle hedeflerini tamamladı.