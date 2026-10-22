Yasa dışı üreme hücresi ticaretine 8 tutuklama
İstanbul merkezli 14 ilde, kadınları para karşılığında yurt dışına göndererek yasa dışı “üreme hücresi” ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen kadının şüpheli hareketlerinden kuşkulanan eşinin durumu CİMER'e bildirdiği ortaya çıktı.
İhbarın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma kapsamında takip çalışması başlatıldı.
41 KADININ 811 KEZ YURT DIŞINA ÇIKARILDIĞI BELİRLENDİ
Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan hattında faaliyet gösterdiği öne sürülen yasa dışı üreme hücresi ticareti ağı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin HTS ve MASAK kayıtlarını inceleyen ekipler, Türk vatandaşı kadınların maddi menfaat karşılığında yurt dışına gönderildiğini tespit etti.
Yapılan incelemelerde, 41 donör kadının toplam 811 kez yurt dışına çıkarıldığı ve bu seyahatlerin yumurta satışı amacıyla gerçekleştirildiğinin belirlendiği kaydedildi.
DOKTORLAR VE SEYAHAT ORGANİZATÖRLERİ DE SORUŞTURMADA
Soruşturma kapsamında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörü olmak üzere toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, 44 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin daha önce cezaevine girdiği belirlenirken firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.