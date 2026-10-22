Yasa dışı üreme hücresi ticaretine 8 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen kadının şüpheli hareketlerinden kuşkulanan eşinin durumu CİMER'e bildirdiği ortaya çıktı.

İhbarın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma kapsamında takip çalışması başlatıldı.

41 KADININ 811 KEZ YURT DIŞINA ÇIKARILDIĞI BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan hattında faaliyet gösterdiği öne sürülen yasa dışı üreme hücresi ticareti ağı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin HTS ve MASAK kayıtlarını inceleyen ekipler, Türk vatandaşı kadınların maddi menfaat karşılığında yurt dışına gönderildiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerde, 41 donör kadının toplam 811 kez yurt dışına çıkarıldığı ve bu seyahatlerin yumurta satışı amacıyla gerçekleştirildiğinin belirlendiği kaydedildi.