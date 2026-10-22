6 yaşındaki Ela’nın ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı (Foto: ahaber.com.tr ARŞİV)

İsa Can yönetimindeki 41 P 3597 plakalı öğrenci servisi, 2232'nci Sokak'tan 2230'uncu Sokak'a dönüş yaptığı sırada ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na çarptı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ela kurtarılamadı. Kazanın ardından tutuklanan sürücü İsa Can, 4,5 ay tutuklu kaldıktan sonra yargılama aşamasında cezaevinden tahliye edilirken hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Acılı baba mahkeme salonunda isyan etti (Foto: ahaber.com.tr ARŞİV)

KARAR DURUŞMASI

Gebze 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Ela'nın annesi Serpil ve babası Fatih Tabakoğlu ile taraf avukatları katıldı. Sanık İsa Can'ın avukatı, müvekkili hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, İsa Can'ı 5 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasına çarptırırken tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak ev hapsinin kaldırılmasına ve serbest bırakılmasına hükmetti.

"ŞAHSIN EN AĞIR CEZADAN YARGILANMASINI İSTEDİK"

Kararın ardından sinirlerine hâkim olamayan ve mahkeme salonunda mikrofonu yere atarak karara tepki gösteren Ela'nın babası Fatih Tabakoğlu parmağından yaralandı. Adliye çıkışında açıklama yapan Tabakoğlu, kızı için yaklaşık 8 aydır mücadele ettiğini ve sanığın serbest bırakılmasının tüm çabalarını boşa çıkardığını belirterek şöyle konuştu:

"Biz olayın olası kast olduğunu ve şahsın en ağır cezadan yargılanmasını istedik. Burada çıkan karara göre şu an katil gayet rahat bir şekilde sokakta gezebilecek. Ehliyeti de elinde olduğu için hükmün açıklanmasına kadar gayet güzel bir şekilde başkalarının canını da yakabilecek. Ben buradan devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum. Eğer benim kanım bu adliyenin duvarlarında kalacaksa siz orada ne yapıyorsunuz? 6 yaşında çocuğu ihmaller zincirinde katledenler şu anda sokakta, evlerinde çoluk çocuğuyla gayet rahat bir şekilde vakit geçiriyorlar. Ben yarın köyüme, kızımın mezarına gitmeye utanıyorum. Ben utanıyorsam siz de utanmalısınız. Ben kızımın yanına nasıl gideceğim? Eşimle o kadar uğraştık. Ben buraya bugün 1 saat uyumadan geldim. Ömrüm, hayatım bu şekilde geçiyor. Benim kızımın adaletini sağlayın."