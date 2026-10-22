Sahte avukat kadının dosyası “Pes artık” dedirtti!

Bursa’da kendisini avukat olarak tanıtarak hukuki destek vaadiyle vatandaşları dolandıran yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen şüphelinin, çok sayıda farklı suçtan da kaydının bulunduğu ve Türkiye’de yasal kalış hakkının olmadığı tespit edildi.