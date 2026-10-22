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PHP krizi hakkında neler biliniyor, Türkiye'de risk var mı? 5 soruda güvenlik açığının perde arkası

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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PHP krizi hakkında neler biliniyor, Türkiye'de risk var mı? 5 soruda güvenlik açığının perde arkası

Dünya genelinde milyonlarca internet sitesi ve kurumsal uygulamanın temelini oluşturan PHP altyapısında şifresiz erişim riski barındıran güvenlik açığı tespit edildi. Peki, birçok ülkeyi alarma geçiren ve Türkiye'de de kurumların güvenlik güncellemelerine odaklandığı küresel siber kriz hakkında neler biliniyor?

İnternet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen iki kritik güvenlik açığına karşı dünya genelinde yeni önlemler devreye alınırken, kurum ve kuruluşlar açıkların giderilmesi için güncellemelere odaklandı.

PHP yazılım altyapısı, çevrim içi uygulamalarda yaygın olarak kullanılıyor. Son olarak bu dili etkileyen iki kritik güvenlik zafiyeti tespit edildi. Bu zafiyetlerin belirli koşullarda kötü niyetli kişilerin kullanıcı adı veya şifre gerekmeden savunmasız sistemlere müdahale edebilmesine olanak tanıdığı belirlendi.

Birçok ülkenin söz konusu altyapıyı kullanan kurum ve işletmeleri uyarması dünya genelinde güvenlik arayışını beraberinde getirdi. Sistem güncelleme çalışmalarıyla muhtemel risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Gelişmeler, PHP güvenlik açığının ne olduğu, bunun ne gibi sonuçlar doğuracağı ve altyapıyı kullanan kurum ve işletmelerin sistemlerini nasıl koruyabileceği sorularını gündeme taşıdı. İnternet ve çevrim içi uygulamaları kullananlar da risklere karşı tedbirlere yöneldi.

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP altyapısında iki kritik güvenlik açığı tespit edildi.Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP altyapısında iki kritik güvenlik açığı tespit edildi.

Konuya ilişkin merak edilen 5 soru ve cevapları şöyle:

1- PHP NEDİR?

PHP, dünya genelinde çok sayıda internet sitesi ve kurumsal uygulamanın temelinde kullanılan bir programlama dilidir.

2- PHP'DE GÜVENLİK AÇIĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Bu tür sistemlerde yazılımın kod yapısında hatalar olması, bellek yönetimi sorunları, güvenlik kontrollerindeki eksiklikler ve güncellemelerin zamanında uygulanmaması kritik güvenlik açıklarına yol açabiliyor.

Son olarak PHP programlama dilini etkileyen iki kritik güvenlik zafiyetinin bulunduğu ve söz konusu zafiyetlerin uzaktan kod çalıştırılmasına olanak tanıyabileceği belirlendi.

"PHP2Shell" olarak adlandırılan bu açıkların belirli koşullarda kötü niyetli kişilerin kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan savunmasız sistemlere müdahale etmesine imkan sağladığı anlaşıldı.

Güvenlik açıklarının belirli koşullarda sistemlere yetkisiz erişim riski oluşturabileceği belirtildi.Güvenlik açıklarının belirli koşullarda sistemlere yetkisiz erişim riski oluşturabileceği belirtildi.

3- GÜVENLİK AÇIĞINA KARŞI ÜLKELER NE GİBİ ÖNLEMLER ALDI?

Uluslararası ölçekte güvenlik uyarılarının yayımlanmasıyla birçok ülke çeşitli tedbirlere odaklandı.

Bu kapsamda ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), iki kritik güvenlik açığının tespit edildiği konusunda uyarıda bulundu.

- Hollanda, vatandaşlık hizmeti sunan siteleri erişime kapattı.

- Fransa, valiliklerin internet siteleri için benzer kararları uygulamaya aldı.

- Danimarka, Norveç ve Finlandiya sistem kullanıcılarına yönelik uyarılar yayımladı.

- Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, PHP kullanan internet sitelerine açığı düzeltmeye yönelik güncelleme çağrısı yaptı.

- Güney Kore, siber kriz uyarı seviyesini yükseltirken kamu kurumları ve şirketlerden sistemlerini güvenli hale getirmeleri ve açıkları gidermek için gerekli güncellemeleri yapmaları uyarısında bulundu.

Birçok ülke, PHP altyapısını kullanan kurum ve kuruluşlara güvenlik güncellemelerini uygulama çağrısında bulundu.Birçok ülke, PHP altyapısını kullanan kurum ve kuruluşlara güvenlik güncellemelerini uygulama çağrısında bulundu.

4- TÜRKİYE BU KONUDA HANGİ ADIMLARI ATTI?

Türkiye'de risklerin önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirdi. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına PHP altyapılarını kontrol etmeleri, üretici tarafından yayımlanan güvenlik güncellemelerini uygulamaları ve güvenli sürümlere geçmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Ulusal ölçekte güvenlik taramaları ve teknik takip çalışmaları sürüyor.

e-Devlet Kapısı'nda, PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin gerçekleştirilen incelemelerde hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmedi.

Türkiye'de ilgili kurumlar, PHP tabanlı sistemlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirildi.Türkiye'de ilgili kurumlar, PHP tabanlı sistemlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirildi.

5- VATANDAŞLAR İÇİN RİSK VAR MI, KURUM VE İŞLETMELER NELER YAPMALI?

Güvenlik açıkları, vatandaşların kişisel verilerinin bulunduğu internet siteleri ve çevrim içi hizmetler açısından risk oluştursa da bu durum kişisel verilerin ele geçirildiği anlamına gelmiyor.

Bilişim uzmanları, vatandaşların bu süreçte paniğe kapılmak yerine temel dijital güvenlik önlemlerini uygulamasının önem taşıdığını belirtiyor.

Kurum ve kuruluşların ise PHP tabanlı uygulamalarının güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atması önem taşıyor. PHP için resmi güvenlik güncellemesi yayımlandı. Kurumların etkilenen sistemlerini belirleyerek bunları güvenli sürümlere yükseltmeleri önem taşıyor.

Sistemlerin güvenliği için yalnızca güvenilir ve yetkili IP adreslerinin kullanılması gerekiyor.

Yurt dışı erişim ihtiyacı bulunmayan sistemlerin de uluslararası trafiğe kapatılmasına önem veriliyor.

İşletmelerin kendi sistemlerinde PHP kullanıp kullanmadığını ve hangi sürümün aktif olduğunu belirlemesinin önemine dikkati çekiliyor.

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