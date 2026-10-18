Bursa'da sağanak felaketi! Köprü çöktü, sürücüler mahsur kaldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Saat 23.30 sıralarında Kurşunlu Mahallesi'ndeki Doğal Termal yolu üzerinde bulunan dere köprüsü çökerken, yolda mahsur kalan sürücüler belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle dere üzerindeki köprü aniden çöktü. Köprünün çökmesiyle birlikte yolda ilerleyen sürücüler mahsur kaldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU!
Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye İnegöl Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda mahsur kalan sürücülere ulaşılarak kurtarma işlemi gerçekleştirildi. Olayda ekiplerin müdahalesiyle sürücüler güvenli şekilde kurtarıldı.