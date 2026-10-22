Kahramanmaraş'ta dere içinde erkek cesedi bulundu: Kimliği henüz belirlenemedi
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dere içerisinde çürümüş halde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olay, öğle saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide hayvanlarını otlatan bir çoban, derede erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından çürümüş haldeki erkek cesedi morga kaldırıldı.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.