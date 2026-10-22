Olay, öğle saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide hayvanlarını otlatan bir çoban, derede erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından çürümüş haldeki erkek cesedi morga kaldırıldı.