DMM’den “AFAD dalgıçları görevi bıraktı” iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. AFAD’ın 81 ilde 7 gün 24 saat görev yaptığı belirtilen açıklamada, dalış faaliyetlerini bırakan herhangi bir personelin bulunmadığı vurgulandı.