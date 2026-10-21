DMM’den “AFAD dalgıçları görevi bıraktı” iddialarına yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. AFAD’ın 81 ilde 7 gün 24 saat görev yaptığı belirtilen açıklamada, dalış faaliyetlerini bırakan herhangi bir personelin bulunmadığı vurgulandı.
DMM'nin açıklamasında, AFAD suda arama-kurtarma ekiplerinin personel sayısı, teknik donanım ve yetkinlik bakımından olaylara müdahale edebilecek kapasitede olduğu ifade edildi.
İhtiyaç halinde yapılan bölgeler arası görevlendirmelerin yetersizlik göstergesi olmadığı, bütüncül afet yönetiminin olağan bir gereği olduğu kaydedildi.
DİĞER KURUMLARIN DALGIÇ EKİPLERİ DE GÖREV YAPIYOR
Türkiye genelindeki AFAD ekiplerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının da dalış ekiplerinin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, tüm birimlerin tam koordinasyon içinde sahaya sevk edildiği bildirildi.
DMM, afet ve acil durumlarda görev yapan kurumları ve personeli hedef alan asılsız paylaşımlara ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu.