Bakan Kurum, Özel'in "Daha yapılmadan su bastı" diyerek anlattığı Ayazağa'daki projenin CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin teklifi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) onayıyla uygulamaya geçtiğini anlattı. İBB'nin arsadan kaynaklı 1 milyar 100 milyon lira değerinde mülkiyete konu bir ortaklığı olduğunu dile getiren Bakan Kurum, Bakanlığın sürece Sarıyer Belediyesi'nin ruhsat sürecini uzatması nedeniyle vatandaşların başvurusu üzerine dahil olduğunun altını çizdi.

Bakan Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 'in Ayazağa 'daki sel felaketi ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine, "Algı siyaseti dediğimiz, duyduğunu iftira atarak, yalan söyleyerek siyaset yapma girişiminde bulunuyor. İşte 'deprem bölgesinde senet imzalattılar' dediler, 'Ayazağa'daki selin sebebi Bakanlık' dediler ama gelinen süreçte biz ne deprem bölgesinde vatandaşımıza senet imzalattık, ne de Ayazağa'daki selin sebebi biziz. Özgür Bey daha Ayazağa'ya gitmedi. Orada vatandaşlarımız vefat etti. Bunun sebebi derelerin ıslah edilmemesi, altyapının yetersiz olması. Bu altyapıya ilişkin gerekli iradenin konulmadığı bir süreci yaşıyoruz ve bunun da sorumlusu doğrudan belediyelerdir" yanıtını verdi.

Bakan Kurum, TBMM 'de AK Parti'nin grup toplantısına katıldı. Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Ev Sahibi Türkiye Projesi'nin hızla ilerlediğini belirterek, "500 bin sosyal konutun yaklaşık 80 bini bitme aşamasına geldi. Diğer konutları da etap etap ihale ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi 2028 yılında vatandaşlarımıza bu konutları teslim edeceğiz. Deprem konutları bitti, deprem konutlarının teslimini yaptık. Hem deprem konutları hem sosyal konutlarla birlikte biz de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kira yükünü azaltacağız, kira artışını azaltacağız ve böylelikle bugün tüm dünyanın sıkıntı çektiği konuya ilişkin güçlü bir iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koymaya devam edeceğiz" dedi.

(Foto: ahaber.com.tr)

"YIKIMI İÇİN BİR İRADE ORTAYA KOYDUK Kİ BUNU BELEDİYENİN KOYMASI GEREKİYOR"

Bakan Kurum, Bakanlığın Ayazağa'da kentsel dönüşümü üstlenerek mağdur vatandaşların yanında olacağını dile getirerek, "Biz her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımızın yanındayız. Hemen selin olduğu Ayazağa'ya gittik. Derelerin üstündeki o kaçak yapıların yıkımı için bir irade ortaya koyduk ki bunu belediyenin koyması gerekiyor. Bu sorumluluğu belediyenin alması gerekirken biz gittik binaları hızlı bir şekilde yıktık. Orada mağdur olan tüm vatandaşlarımıza AFAD'ımızın koordinasyonunda gerekli tüm desteği verdik ve Kentsel Dönüşüm Ofisimizi açtık. Onaylı planlara göre kentsel dönüşümü, ister TOKİ ile ister Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yapabileceğimizi vatandaşımıza müjdeledik ve Ayazağalı kardeşlerimizle, İstanbullu hemşehrilerimizle birlikte süreci büyük bir uyum içerisinde yürütüyoruz. Özgür Bey'in rahatsız olduğu konu bu uyum" dedi.

"ÖZGÜR BEY BELEDİYE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞÜP İRADE KOYMAMIZDAN RAHATSIZ"

Özel'in algı ve polemik siyaseti yürüttüğünü dile getiren Bakan Kurum sözlerini şöyle tamamladı:

"Özgür Bey'in rahatsız olduğu konu iki yılda deprem bölgesinde 455 bin konutun bitirilmesi. Özgür Bey'in rahatsız olduğu konu iktidarı muhalefeti tüm belediye başkanlarıyla görüşüp kentsel dönüşüm noktasında bir irade ortaya koymamız Özgür Bey bunlardan rahatsız. Kendi belediyeleri bu konuda herhangi bir irade ortaya koymadığı için aynaya dönüp bakması gerekirken maalesef yine algı siyasetiyle, polemik siyasetiyle yolsuzluklarının üstünü örtmeye çalışıyor. Konu budur, her zaman olduğu gibi iftiralarına onlar devam edecek, biz de iş yapmaya devam edeceğiz."

"BİZ GELEN HER BELEDİYE BAŞKANINA EŞİT VE HAKKANİYET ÇERÇEVESİNDE DAVRANIYORUZ, DAVRANMAYA DA MECBURUZ"

Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız açıkladı. 'Ben hizmet etmek istiyorum, İzmir'e yararlı işler yapmak istiyorum' dedi ve buna ilişkin de bizlerle birlikte çalışma isteğini net bir şekilde ifade etti. Yani ne İzmir Büyükşehir Belediyesine ne de AK Parti'ye katılan belediyelere biz bir baskı veya bir vaat vermedik. Çalışmak istiyorsanız kapımız bizim açık dedik, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu herkese ifade ediyor ve bu çerçevede gelen herkesle milletimizin refahı için çalışıyoruz.

Bu arzuyla, bu istekle projelerimizi hayata geçiriyoruz. Sahada ne söylüyorsak bugüne kadar o sözleri tuttuk, tutmaya devam edeceğiz. Özgür Bey belediye başkanlarının bizimle görüşmesinden rahatsız. Zannediyor ki Bakanlıkta biz belediye başkanlarına baskı yapıyoruz, belediye başkanlarına bir vaatte bulunuyoruz. Bunların tamamı yalan, tamamı iftira, tamamı iftira. Aynı işte sel felaketinde olduğu gibi… Biz gelen her belediye başkanına Bakanlığımızın yetkileri dahilinde yapılması gereken işlerle ilgili eşit ve hakkaniyet çerçevesinde davranıyoruz, davranmaya da mecburuz. Bu çerçevede hiçbir belediye başkanı "Bakanlıktan randevu istedim de alamadım" diyemez."