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Sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı! İşte son durumu

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı! İşte son durumu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde okuldan çıkıp eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi S.B. (8) yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.B.’nin başına 15 dikiş atıldı.

Olay, Viranşehir ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi S.B., okuldan çıkıp eve giderken sokakta sürü hâlinde dolaşan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. S.B.'nin yardım çığlıklarını duyan bir kadın, müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B.'nin başına 15 dikiş atıldı. Çocuğun ayrıca kollarında, bacaklarında ve sırtında köpek ısırıkları nedeniyle yaralar oluştuğu belirtildi. S.B.'nin ailesi, olaya tepki göstererek mahalledeki başıboş köpeklerin toplanmasını istedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Şanlıurfa #Sokak Köpeği
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