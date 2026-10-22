Bakan Akın Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul dosyada yeni gelişme! 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Mersin ve Osmaniye’de 10 ila 21 yıl öncesine dayanan üç faili meçhul dosyada önemli gelişmeler yaşandığını açıkladı. Muharreme Oral dosyasında 5 şüpheli gözaltına alınırken, Furkan Coşkun dosyasında 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Mehmet Çabuk dosyasında ise kazılarda kemik parçalarına ulaşıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında İzmir, Mersin ve Osmaniye'de yürütülen üç ayrı soruşturmada yeni gelişmeler kaydedildiğini duyurdu.

Gürlek, yıllar geçse de dosyaların aydınlatılması, hakikatin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin çalışmalarıyla yürütülen soruşturmalarda, 10 ila 21 yıl öncesine uzanan dosyalar yeniden ele alındı.

İZMİR MENEMEN'DE 21 YILLIK DOSYADA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Menemen ilçesinde 2005 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral'ın dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin gizli tanık beyanı ile şüphelilerin iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi.

Oral'ın bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim 2026'da gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Muharreme Oral'ın cansız bedenine ulaşılması amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MERSİN'DE FURKAN COŞKUN DOSYASINDA 9 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Mersin'de 9 Ekim 2016 tarihinde kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Furkan Coşkun'un dosyası da yeniden incelendi. Tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda bazı tanıklarla şüpheliler arasında iletişim bağlantıları tespit edildi.

20 Ekim 2026'da 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 7'si gözaltına alınırken, 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Furkan Coşkun'un akıbetinin aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

OSMANİYE'DE MEHMET ÇABUK DOSYASINDA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Osmaniye'de 2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk'un dosyasında ise yeni beyanlar üzerine derinleştirilen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı.

Cezaevinde bulunan bir şüpheli, Mehmet Çabuk'u 27 Ocak 2016 tarihinde öldürerek bir evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin yer göstermesi üzerine gerçekleştirilen kazılarda, beton zeminin yaklaşık 4 metre altında kemik parçaları bulundu.

Kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla kalıntılar Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

BAKAN GÜRLEK: HAKİKATİN İZİNİ SÜRMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni deliller, teknik incelemeler ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanlar doğrultusunda faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceklerini vurguladı.

Gürlek, soruşturmaları yürüten Menemen, Mersin ve Osmaniye Cumhuriyet başsavcılıkları ile ilgili kolluk birimlerine ve çalışmalarda emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür ederek hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacaklarını ifade etti.