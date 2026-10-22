Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının borsa ve fon işlemlerine yönelik soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

5 YENİ GÖZALTI

Fon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

DETAYLAR A HABER'DE

Soruşturmadaki kritik rakamları ve güncel tabloyu paylaşan muhabir Ahmet Nazif Vural, "Fon soruşturmasında geride bıraktığımız gün içerisinde kritik gelişmeler yaşanmıştı. Operasyon kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı ve bugün yapılan operasyon kapsamında 5 kişi hakkında daha aslında gözaltı kararının gerçekleştirildiğini ve 5 kişinin gözaltına alınmış olduğunu belirterek başlayalım yayınımıza. Bu ne demek oluyor? Dün 31 gözaltı kararı vardı ve bunlardan 26'sı gözaltına alınmıştı. Bugün de 5 kişi daha gözaltına alındı ancak toplam gözaltı kararı 36 olurken, gözaltına alınanların sayısı 31'e yükselmiş oldu aslında. Burada bu kritik detayı paylaşmış olalım." ifadelerini kullandı.



AKIN GÜRLEK'İN AÇIKLADIĞI BİLANÇO GÜNCELLENDİ

Daha önce paylaşılan resmi verilerin yeni operasyonla birlikte değiştiğini hatırlatan muhabir Ahmet Nazif Vural, "Fon soruşturması derinleşerek devam ediyor. Öyle ki geride bıraktığımız gün Akın Gürlek önemli açıklamalarda bulunmuştu ve bu yapmış olduğu açıklamalarda fon soruşturması kapsamında çok ciddi bir sayının da elde edildiğini ve bu sayı içerisinde de gözaltına alınanlar ve tutuklananların olduğunu, hatta o sayıları da söyleyeyim: 'Bu zamana kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapılmış olup, 88 şüpheli tutuklanmış, 26 şüpheli gözaltına alınmış, 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır' açıklamasında bulunmuştu. Bu sayı bugünkü gelen 5 gözaltı ile birlikte daha da güncellenecek. İlk etaptaki güncellenecek sayı olan 26 şüpheli sayısı 31'e yükseldi. Bu detayı vermekte devam etmiş olalım." sözleriyle adli tablonun ulaştığı boyutu anlattı.



ALTINBAŞ HOLDİNG VE ATLAS PORTFÖY DETAYI

Operasyonda adı geçen isimlere ve arka plandaki finansal iddialara dikkat çeken muhabir Ahmet Nazif Vural, "Elbette fon soruşturmasında geride bıraktığımız gün gerçekleştirilen o operasyonda Nusret Altınbaş ismi ön plana çıkmıştı. Peki bu isim kimdi? Altınbaş Holding'in ve aynı zamanda Atlas Portföy'ün sahibi. Öyle ki Atlas Portföy'ü de Eylül ayında fondan 16 milyar liralık yapmış olduğu çıkışla biliyoruz, bu çıkış iddiasıyla alakalı biliyoruz. Bugün gerçekleşen bu operasyonla birlikte de yine kritik bir sürecin içerisinde olduğumuzu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Son kez tekrar hatırlatalım: Dün 31 kişi hakkında gözaltı kararı vardı, 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyordu ve 26 gözaltı vardı. Bugün harici olarak 5 kişi daha gözaltına alındı ve bu 5 kişinin alınmasıyla birlikte toplam gözaltı 31'e yükselmişken, toplam gözaltı kararı ise 36'ya yükselmiş oldu diyelim, sözü yeniden size bırakalım." sözleriyle detayları aktardı.