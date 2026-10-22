Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bolluk döneminde 30 TL'ye kadar düşen palamudun denizde kabuklular dâhil önüne gelen her canlıyı yediğini, bu nedenle Karadeniz'deki tüm palamutların tutulup ucuz fiyata halka satılması gerektiğini söyledi.

Palamut bolluğu bir yandan vatandaşın yüzünü güldürürken bir yandan da balıkçılarda endişe uyandırıyor. Karadeniz'in doğusuna doğru göç eden palamut, tekrar boğaza doğru dönüş yoluna geçti. Sürüler halinde gezen palamut önüne gelen mezgit, istavrit, çinakop, yengeç ve diğer kabukluların tamamını yerken Birlik Başkanı Atıf Malkoç, denizlerdeki palamutların diğer canlıların hayatta kalması ve tüketilebilmesi için bir an önce tutulması gerektiğini belirterek, "Denizde palamut bol. Denizden bu palamudun bir an önce tutulması lazım. Çünkü tutulmasa denizde ne balıkçıya başka bir şey bırakır ne de başka bir şey. Palamut, zanayı (yengeç), pavuryayı bile yedi. Palamut o kadar bol ki bir an önce tutulup ucuz fiyata satılması lazım. Palamudun tanesi şu anda bolluktan 30 TL ile 50 TL arasında satılıyor." dedi.

Malkoç, Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğuna dikkat çekerek balıkların uygun fiyatlarla halka sunulması gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: İHA) "DÜNYADA BALIK TÜKETİMİNDE ÇOK GERİDEYİZ" Balıkların bol tutulduğunu ancak tüketimin o seviyede olmadığına dikkat çeken Atıf Malkoç, "Bazı birlikler balık tutulmasının azaltılmasını söylüyor. Biz ona katılmıyoruz. Kota gelmesi lazım. İnsanları balık yemeye alıştırmamız lazım. Çoğu insan da balık yemiyor. Dünyada balık tüketiminde çok gerideyiz. Kişi başına tüketilen balık az olduğundan sıkıntı oluşuyor. 'Balık çok' görüşünden ziyade millet balık yemiyor. Eskiden bu balık tuzlanırdı, yazın da yenirdi. 20-30 sene önce bu balıklar teneke teneke, 50 teneke tuzlanırdı. Balık bol olduğu zaman böyle yaparlardı. Çiroz olarak da tüketirdik. Tuzlu palamudun da gayet tüketilebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Palamutların, mezgit, istavrit ve yengeç gibi canlılarla beslendiği ifade edildi. (Fotoğraf: İHA) "DAHA ÖNCE BÖYLE BİR PALAMUT BOLLUĞU OLMADI" Belli dönemlerde palamut bolluğu yaşansa da bu sezonki kadar bolluk yaşanmadığının altını çizen Malkoç, "Havaların sıcak gitmesinin de palamuda etkisi oldu. Tam kış olmadı. Ara sıra bazı sezonlarda palamut bol oluyordu ama böyle bol olmuyordu. Marmara'da ve Karadeniz'de 4-5 sene önce yine bolluk olmuştu ama böyle bol olmadı. Doğu Karadeniz'de her tarafta palamut var. Giresun'dan Hopa'ya kadar var. Batı'da şu an o kadar yok. Oralarda da oldu ve doğuya geçti. Şimdi tekrar batıya dönecek. Dönüş başlayınca da her yerde palamut olacak. Boğazdan içeri girebilen girecek, giremeyen ölecek. Palamut uzun ömürlü bir balık değil. Doğuyor, turunu tamamlıyor ve doğduğu yerde de ölüyor. Hamsi 3 yıl yaşıyor ama palamut öyle değil. O nedenle palamudun tutulması lazım." şeklinde konuştu.