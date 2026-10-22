İstanbul genelinde düzenlenen Huzur İstanbul Uygulaması'nda 284 bin 448 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 660 kişi ile 38 yoklama kaçağı yakalanırken, 529 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Trafik kontrollerinde ise toplam 3 milyon 383 bin 288 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21 Ekim'de kent genelinde iki aşamalı Huzur İstanbul Uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamanın ilk aşamasında saat 20.00-22.30 arasında 188 noktada sabit yol denetimleri yapıldı. Çalışmalara 1133 personel katılırken, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da denetimlere destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.30 ile 00.30 arasında 1008 personelin katılımıyla umuma açık yerler kontrol edildi.

284 BİN 448 KİŞİNİN GBT SORGUSU YAPILDI

Uygulama kapsamında toplam 284 bin 448 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 660 kişi ve 38 yoklama kaçağı yakalandı. Denetimlerde 529 şüpheli gözaltına alındı.

RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve 97 fişek ele geçirildi. Ayrıca 922,80 gram uyuşturucu madde ile 23 uyuşturucu hap bulundu.

Uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 2 bin 265 lira, 50 avro ve 100 dolara da el konuldu. Uygulama kapsamında 2 kişiye idari işlem uygulanırken, denetlenen 387 umuma açık yerden 4'ü hakkında işlem yapıldı.

TRAFİKTE 3,3 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA

Huzur İstanbul Uygulaması kapsamında trafik denetimleri de gerçekleştirildi. Ekipler 37 bin 191 araç ile 2 bin 143 motosikleti kontrol etti.

Denetimlerde 5 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi. Kurallara aykırılık tespit edilen 3 bin 72 araç ve motosiklet ile 40 sürücü hakkında işlem yapıldı. Trafik ihlalleri nedeniyle toplam 3 milyon 383 bin 288 lira ceza kesildi.