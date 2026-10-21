İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, "Terörsüz Türkiye" sürecine verdiği destek sonrası Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun kendisini istifaya davet etmesi üzerine A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu'nun tepkisinin ardından harekete geçen Fakıbaba, İYİ Parti'den bugün resmi olarak istifa edeceğini duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sert tepkisi ve açık istifa çağrısının ardından Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, A Haber'e yaptığı özel açıklamada partiden istifa edeceğini duyurdu. Gelişmenin perde arkasını aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Fakıbaba'nın istifa dilekçesini gün içinde sunacağını bildirdi.

KRİZİN FİTİLİNİ 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' AÇIKLAMASI ATEŞLEDİ

İYİ Parti kulislerini hareketlendiren sürecin ayrıntılarını aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Az önce İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüştüm. Kendisine İYİ Parti'den istifa edip etmeyeceğini sordum ve bugün İYİ Parti'den istifa edeceğini açıkladı. Malum Ahmet Eşref Fakıbaba, Terörsüz Türkiye sürecine destek açıklaması yapmıştı. Bu açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından tepkiyle karşılandı" ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Genel Merkez yönetiminin açıklamaya yönelik sert tutumunu hatırlatan İlter Yeşiltaş, "Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Eşref Fakıbaba'yı istifaya davet etmişti. Bunun üzerine Eşref Fakıbaba'yı aradım ve Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun kendisini istifaya davet ettiğini hatırlatarak 'İstifa edecek misiniz?' diye sordum" sözleriyle detayları paylaştı.

FAKIBABA KARARINI A HABER'E DUYURDU: "BUGÜN İSTİFA EDİYORUM"

Genel Başkan Dervişoğlu'nun çağrısına yanıt veren Ahmet Eşref Fakıbaba, "İstifa etmeyi düşünüyorum. Öyle bir tepkiden sonra istifa etmemek bana yakışmaz" ifadelerini kullandı. İstifanın zamanlamasına ilişkin soru üzerine Fakıbaba, "Bugün İYİ Parti'den istifa edeceğim" sözleriyle kararını net bir şekilde ortaya koydu.

Dervişoğlu'nun eleştirilerine de doğrudan yanıt veren Fakıbaba, "Kendi görüşü, saygı duyuyorum. Zaten fikir ayrılıkları olduğunu söylemiştim. Benim fikrim de böyledir, ben de kendime saygı duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu. Yaşanan bu sıcak gelişmeyle birlikte İYİ Parti Meclis grubunda yeni bir istifa dalgasının fitili ateşlenmiş oldu.