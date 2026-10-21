“Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi” yerel yönetim temsilcilerini buluşturdu

“Marka Şehirlerde Afetlere Hazırlık, Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler” panelinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuşma yaptı.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI İSMET YILDIRIM: "GELDİĞİMİZ NOKTA DÜNYA ŞEHİRLERİYLE YARIŞACAK DURUMDA"

Konuşmasında Ümraniye'de 10 bine yakın konut dönüşümünün devam ettiğini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Suyu olmayan bir şehir, havası kirli olan bir şehir, çamurlu olan bir İstanbul'dan şimdi geldiğimiz noktada dünya şehirleriyle yarışacak, metropolleriyle yarışacak bir şehir halinde ama maalesef 7-8 yıllık da bir durgunluk var. Malum zihniyetle İstanbul Büyükşehir olarak çalışmıyor. Ümraniye 750 bin nüfusuyla İstanbul'un 5 büyük ilçesinden bir tanesi. En önemli sorunlarından bir tanesi burada da kentsel dönüşüm. Şu anda Ümraniye'de %65 yenileme yapıldı. Hem kentsel dönüşüm hem de yeni yapılan yapılardan dolayı nüfus artışı arttı. Yollarıyla, kentsel dönüşümleriyle, kentsel dönüşüm deyince sadece binaları yapmak yeterli değil. Onun yanında kentsel dönüşümde kentsel gelişim de gerekiyor. Kentsel dönüşümde Ümraniyemizde 8-10 mahallede yoğun bir çalışmamız var. Genelinde de eski yapıların yıkımıyla uğraştık. 4-5 bine yakın bir bina rezervi var. Şu ana kadar binaların 4 binini dönüştürdük. O da 22-23 bin bağımsız bölüme denk geliyor. Ümraniye'de toplamda 220 bin bağımsız bölüm var. TOKİ, Emlak Konut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bizim kendi belediyemizin şirketi ve de özel sektörle birlikte şu anda da 10 bine yakın konut dönüşümüne devam ediyor. Bu Ümraniye için önemli bir gösterge ve bundan sonra da hızlı bir şekilde devam edecek her türlü tedbir bu konuda alınacak" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPILIYOR"

Türkiye'nin en büyük Olimpik Yüzme Havuzu projesi hakkında konuşan Yıldırım, "Ümraniyemizde 5 tane yüzme havuzu var. İnşallah önümüzdeki dönemde 3 tane yapacağız. Şimdi yeni bir yüzme havuzuna başladık. Üç ay oldu. Buradan da Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Bey'e de çok teşekkür ediyorum. 2,5 milyarlık bir yatırım. Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu, olimpik yüzme havuzu; 2 bin 800 kişilik seyirci kapasitesi var. İçinde 2 tane yüzme havuzu ve bir gençlik merkezi var. Bir de trambolinli ilk defa 5 metre derinliğinde 12 metreden atlayan bir trambolin havuzumuz olacak. O da herhalde Ağustos ayı sonunda bitirecekler. 8-9 ayda da bitmiş olacak inşallah. Önemli bir yatırım Ümraniye için. Ümraniye'de bir spor köyü projesi başladı, o da 3,5, 4 belki de 4-5 milyara mal olacak birinci etabı. Ümraniye'nin altyapısı çok önemli. Spor çok önemli biliyorsunuz 125 bin öğrencimizle spor yapıyoruz. En büyük yatırımlarımızdan biri de altyapı tesisleri. 11 tane saha olacak, bir otel olacak, bir de sosyal tesisleriyle böylece altyapıyı kurtarmış olacağız. Altında da 70 bin metrekaresi lojistik merkeziyle böylece sporu dilencilikten kurtarmış olacağız" diye konuştu.

Ardından Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Şehirlerde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri" oturumunda Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yer aldı.