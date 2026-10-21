“Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi” yerel yönetim temsilcilerini buluşturdu
Şehirlerin markalaşma süreçlerinden gelişim hedeflerine, kentsel dönüşümden afetlere hazırlığa, altyapıdan akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok başlık, “Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi”nde ele alındı.
Turkuvaz Medya Grubu ev sahipliğinde A Haber tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi", şehirlerin markalaşma alanındaki deneyimlerini paylaşmak, başarılı uygulamaları gündeme taşımak ve yerel yönetimlerin geleceğe yönelik hedeflerini değerlendirmek amacıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden belediye başkanlarını ve yerel yönetim temsilcilerini buluşturan zirvede kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık, altyapı ve ulaşım, akıllı şehir uygulamaları, gençlik ve spor ile turizm ve gastronomi başlıkları kapsamında şehirlerin gelişimine yönelik çalışmalar ve hedefler değerlendirildi.
Zirvenin açılış konuşmalarını Turkuvaz Medya A Kanallar Haber Koordinatörü Metin Algül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir gerçekleştirdi.
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA DEMİR: "ŞEHİRLER İNSANLARIN ARZU ETTİĞİ GİBİ YÖNETİLEMİYORSA, İNSANLARI AŞAĞI ÇEKER"
Yaptığı açılış konuşmasında şehirlerin insan ruhunu yansıtan canlı birer organizma olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, medeniyetimizin başkenti olan İstanbul'un 7 bin 500 yıldır medeniyet iddiasını sürdüren dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Şehir ile insan arasında birleşik kaplar misali kopmaz bir bağ kurulduğuna dikkat çeken Demir, şunları kaydetti: "Şehirler bizim için insanı tarif eden, onu anlatan, insanı yansıtan yapılardır. Aslında bir yazarımızın dediği gibi şehirler aynı zamanda insan ruhunun bedeninden dışarıya yansımış şeklidir. Yine bizim medeniyet tasavvurumuzda şehirler tabiri caizse birer canlı organizmadır. Onlar yaşarlar, talepleri ve ihtiyaçları oluşur, büyürler ve zamanı geldiğinde antik şehirlere dönüşürler. İstanbulumuz, yaklaşık 7 bin 500 yıldır sürekli yaşanan, sürekli tercih edilen ve medeniyet iddiasını sürekli sürdüren dünyada en önemli şehirlerden biri. O açıdan İstanbul'u dünyanın diğer şehirlerine mukayese edildiğinde olağanüstü bir öneminin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şehirlerle insanlar arasında birleşik kaplar gibi bir ilişki vardır. Yani doğası gereği insan sadece korunmak amacıyla, ihtiyaçlarını giderilmesi amacıyla bir şehirde yaşamaz. İnsan bir sosyal varlık olarak bütün ihtiyaçlarını giderdiği, sosyal hayatın ihtiyaçlarının, ekonomik hayatının, eğitimin, bilimin, bu çerçeveyle çevreyle ilgili bütün ilişkilerini yürüttüğü bir yerdir. Dolayısıyla insanların kapasitesi, ekonomik düzeyi, gelişmişlik düzeyi, şehirlerin kapasitesi ve gelişmişlik düzeyi ile paralellik arz eder. Eğer bunlardan bir tanesinde problem varsa, şehirler insanların arzu ettiği gibi yönetilemiyorsa, şehirler eğer insanların beklentilerini gerçekleştirecek kadar gelişmiyorsa o zaman insanları aşağı çeker. İnsanlar eğitimleriyle iyi olurlarsa şehirleri yukarıya çekerler."
DEMİR: "MİLLETTE BÜTÜNLEŞEN BELEDİYECİLİK HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK"
Türkiye Yüzyılı Şehircilik vizyonunun temel çerçevesinden de bahseden Demir, "Bizim şehircilik vizyonumuzun temelinde aynı zamanda medeniyet değerlerimiz bulunmaktadır. Geçmişimizin birikimini günümüzün imkanlarıyla buluşturan bir anlayışı esas alıyoruz AK Parti olarak. Bu vizyonun en önemli başlıklarından biri milletle bütünleşen belediyecilik. Biz hizmet belediyeciliğinden gönül belediyeciliğine, marka şehirler belediyeciliğinden günümüzde milletle bütünleşen belediyecilik hedefiyle yola çıktık. Milletle bütünleşen belediyecilikteki temel hedefimiz vatandaşıyla sürekli temas içerisinde olan onun beklentilerini ve arzularını önemseyen onların onları anlamayı ve ihtiyaçlarına duyarlı olmayı gerektiren bir yerel yönetim anlayışıdır" ifadelerini kullandı.
MİLLETTEN KOPUK YÖNETİM ANLAYIŞINDAN MİLLETİ MERKEZE ALAN ANLAYIŞA
İnsanlarla bütünleşen belediyeciliğin yol güzergahına da değinen Demir, "Süreç 1994 öncesinde ideolojik, bürokratik ve milleti ötekileştiren, milletten kopuk CHP belediyecilik anlayışından Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu yolda, milleti merkeze alan onun refahını ve mutluluğunu önceleyen bir anlayışa geçilmiştir AK Parti ile birlikte. Bugün geldiğimiz nokta Millete dokunan, onu dinleyen ve onu yönetime katılmasını sağlayan bir belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Ve şüphesiz çalışmamızın merkezinde insan var. Yani seçimden seçime değil, milletin arzuları doğrultusunda hizmetlerin süreç içerisinde şekillenmesine katkıda bulunacak AK Parti olarak bazı çalışmalarımız var. Burada işte belediyenin bütçesinin belli bir kısmının vatandaşın arzu ettiği yönlere ve projelere kaydırılması, şehirde yaşayanların belediyenin aldığı kararları yerinde gözden geçirebilmesinin altyapısını oluşturmak için çalışmalarımız var. Hedefimiz katılımcılığın artırılması, şeffaflığın oluşturulması, hesap verebilirliğin bütün kesimlere yayılmasıdır" şeklinde konuştu.