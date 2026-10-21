Dijitalleşmeden spor yatırımlarına: Marka şehirlerin geleceği gençlik ve sporlar şekilleniyor
Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi’nin öğleden sonraki oturumlarında akıllı şehir uygulamaları, dijitalleşme, gençlere yönelik çalışmalar ve spor yatırımları ele alınırken, belediye başkanları şehirlerinde hayata geçirilen projeleri ve gelecek hedeflerini paylaştı.
Turkuvaz Medya Grubu ev sahipliğinde A Haber tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi", öğleden sonraki oturumlarla devam etti. Haktan Uysal ve Merve Türkay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panellerde, dijitalleşmenin yerel yönetim hizmetlerine yansımaları, gençlere yönelik çalışmalar, spor yatırımları ve şehirlerin turizm potansiyeli değerlendirildi.
Zirvenin öğleden sonraki programında Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde "Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve İnovatif Uygulamalar" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, teknolojinin yerel yönetim süreçlerinde kullanılması ve yenilikçi uygulamaların şehir yaşamına katkısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ESENLER BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TEVFİK GÖKSU: "BELEDİYECİLİKTE DOĞRU İŞİN KARŞILIĞI ARİTMETİK, YANLIŞIN SONUCU GEOMETRİK BÜYÜR"
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, panelde yaptığı konuşmada belediyecilikte yapılan işlerin sonuçlarının zamanla büyüdüğünü belirterek, "Belediyecilikte iyi yaptığınız şeyler aritmetik olarak büyür. Kötü yaptığınız şeyler geometrik olarak büyür. Yanlış yaptığınız işin sonucunu geometrik olarak alırsınız" dedi. Belediyeciliğin canlı bir organizasyonu yönetmek olduğunu ifade eden Göksu, "Belediyecilikte bir saat öncenin işini bir saat sonraya tehir ettiğinizde o karşınıza üç saat sorun olarak çıkar" ifadelerini kullandı. Şehirlerin yaşayan organizmalar olduğunu vurgulayan Göksu, "Bir şehrin yöneticisi şehre gönlünü vermezse şehir ona esrarını açmaz. Çünkü bizde şehirler yaşayan organizmalardır. Şehirle konuşursunuz. Eğer siz şehirle konuşmuyorsanız, şehir size esrarını açmaz ve şehir size küser," diye konuştu.
"MARKA ŞEHİR OLMAK İÇİN ÖNCE BİR HİKAYENİZ OLACAK"
Şehirlerin geçmişten gelen hikayelerinin geleceği şekillendirdiğini belirten Göksu, İstanbul'un göçle büyümesinin planlama açısından önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi. Göksu, "Şehirlerimiz rüyalarımız gibidir. İnsan rüyasında umutla korku arasındadır. Bazen umutlarınızı görürsünüz, bazen korkularınızı. Bizim şehirlerimiz de umutla korku arasında kurulmuştur" dedi. Geçmişte ihtiyaçlar doğrultusunda kat kat büyüyen yapıların kentsel dönüşüm sürecini zorlaştırdığını anlatan Göksu, marka şehir olmanın yalnızca tanıtım çalışmalarıyla mümkün olmayacağını ifade etti. Göksu, "Marka şehir olmak için önce bir hikayeniz olacak. Eğer siz bir şeyi marka şehir yapmak için sadece iletişimle marka şehir yapacağım diyorsanız onu marka şehir olarak kurgulayamıyorsunuz. Şehirler, hikayesi olan mekanlardır" ifadelerini kullandı.
"ESENLER İSTANBUL'UN EN GÜVENLİ İLÇELERİNDEN BİR TANESİ"
Esenler'de güvenliğin yanı sıra sosyal, kültürel ve mekansal dönüşüme önem verdiklerini belirten Göksu, "Ben Esenler'i İstanbul'un en güvenli ilçelerinden bir tanesi yapacağım diyordum. Evet, elhamdülillah şu anda Esenler İstanbul'un en güvenli ilçelerinden bir tanesi" dedi. İlçenin 1291 cadde ve sokağında, okullarında, parklarında, kamu alanlarında ve meydanlarında 616 yapay zekâ destekli yüz tanıma sistemi kamerası bulunduğunu ifade eden Göksu, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen konut sayısının 68-70 bine ulaştığını ve 100 bine doğru ilerlediklerini söyledi. Dijitalleşme, akıllı şehir ve inovasyon alanlarında 32 büyük projelerinin bulunduğunu aktaran Göksu, yaklaşık 2 milyon metrekarelik Bilim, Teknoloji, Kültür, Sanat ve Spor Vadisi projesi BİTEK'in yüzde 70'inin tamamlandığını belirtti. Projenin kapsamına ilişkin Göksu, "Türkiye'nin en büyük bilim merkezi, teknoparklar, yapay zekâ merkezleri, spor aktivite merkezleri… Aklınıza gelen hayata dair bilim, teknoloji, inovasyon, kültür, spor ne istiyorsanız hepsi var içinde" ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞ PROJENİN PAYDAŞI OLURSA BİR OLURSUNUZ"
Akıllı şehir uygulamalarının verilerin doğru analiz edilmesi ve şehrin ihtiyaçlarının bütüncül biçimde değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirten Göksu, dijitalleşmenin yalnızca verileri sayısal ortama aktarmak olmadığını söyledi. Göksu, "Dijitalleşme dediğimiz şey sadece alıp veriyi bir sayısal ortama aktarmak değildir. Artık bu kadar bilginin üretildiği bir çağda oturup Excel'le ya da elinizle bir veri setini tasnif etmeniz mümkün mü? Değil. Dijitalleşme bize veri setlerini tasnif etme imkânı sunuyor" dedi. Vatandaşın projelere katılımının önemine dikkat çeken Göksu, "Vatandaş sizin projeksiyonunuzda projenizin bir paydaşı olursa, ona katılım sağlarsa o zaman bir olursunuz. Siz onun projenin içine dahil ederseniz, o zaman adını ona koydurursanız daha çok katılım olur" ifadelerini kullandı. Muhtarlardan gelen yaklaşık 5 bin 300 talebin yüzde 99'unun üzerinde bir oranla çözüldüğünü belirten Göksu, şehirlerin bütün ihtiyaçlarına cevap verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şehri sadece yönetilmesi gereken bir şey değil, içinde yaşanılan bir mekân olduğunu bilerek ve içerisinde insanın olduğunu bilerek çözümlerinizi sunduğunuz zaman o şehir kendi içerisinde mutluluğunu inşa eder. Şehirle bütünleşirseniz şehir sizinle bütünleşir. Yaşatırsanız yaşarsınız" diye konuştu.
ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA CANDAROĞLU: DİJİTAL İKİZ YÖNETİM MERKEZİMİZİ OLUŞTURDUK
Paneldeki konuşmasında ilçenin dijital ikizini oluşturduklarını belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Derelerimize koymuş olduğumuz sensörlerle biz ilçemizin dijital ikizini oluşturduk. Şu anda mevcutta yapılarıyla, sosyal alanlarıyla, dereleriyle, topografik yapısına göre dijitalde ilçemizi oluşturduk, şu anki yapısına göre ve planlanan, master planda hayata geçmesi öngörülen binalarıyla, yapılarıyla, şehrin tamamen suretiyle dijital ikizde bunu yansıttık. Dijital ikizde verileri almak için, toplamak ve ölçümlemek için hava, su gibi sensörlerimizi yerleştirdik. Cadde sokaklarımızda, meydanlarımızda kameralarımızı aktif hale getirdik ve bu dijital ikiz yönetim merkezimizi oluşturduk. Tıpkı afet koordinasyon merkezi gibi. 7/24 oradaki anlık gelişmeleri yönetecek bir merkez kurduk. Biz bu merkezde oluşabilecek risklere karşı önlemlerimizi önceden alabiliyoruz, tedbirlerimizi alabiliyoruz" dedi.
YİNE BİR REKOR KIRILACAK
İstanbul Havalimanı'nda yeni bir rekor kırılacağını müjdeleyen Başkan Candaroğlu, "358 bin nüfusumuz var, 500 kilometre kare bir alana sahibiz. İstanbul'un en büyük yüz ölçümüne sahip ilçelerinden bir tanesiyiz. İstanbul Havalimanı bizde, ilçe sınırlarımızda. Yıllık geçen sene 86 milyon yolcu kapasitesiyle çalıştı, kapattı yılı. Bu sene 90'ın üzerinde bir rakam olacak. Yine bir rekor kırılacak. Oraya gelen hem turist sayısı, yerli yabancı ziyaretçi sayısı, yeni şehir planları tamamı yüzde 65'i 70'i bizden neredeyse. Şu anda sosyal konut, 100 bin sosyal konutun tamamı bizde. 2 sene içerisinde burada vatandaşımız ikamet etmeye başlayacaklar. Yaklaşık 400 bin nüfusun gelmesi öngörülüyor. 2 sene içerisinde 750 bin nüfusa sahip bir ilçe olacağız. 2 sene içinde iki katından daha fazla olacağız. Altyapı, üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bizim de yerel yönetim anlamında vatandaşımıza vereceğimiz hizmetle alakalı şu anda tabii ki planlarımız var, master planlarımız var, gelecek zamanlı planlarımız var. Yaklaşık 2 buçuk yılda 10'un üzerinde aile sağlığı merkezi oluşturduk. Okullarımız çok çok önemli. Genç nüfus bizde de genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimizin beklentileri, gençlerimizin bu anlamda yönetime katılımları bizler için de çok önemli ve inşallah ben gelecekte bu inovatif düşüncenin ve dijitalleşmenin gençlerimizin hayırlı elleriyle daha farklı yere geleceğine inanıyorum" diye konuştu.
"DALGA ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETTİK"
Türkiye'de yerli ve milli bir proje olan Karadeniz'de dalgalardan enerji ürettiklerini belirten Başkan Candaroğlu, "15 tane elektrikli toplu taşıma aracı aldık. Ücretsiz mahallelerimizin arasında ring servisi yapıyoruz. Belediye bünyesinde şu anda elektrikli araçlarımızın sayısı çoğaldı ve bunların ihtiyaçlarını karşılamak adına güneş enerjisi sistemleri, GES'ler kurduk. Karadeniz'in hırçın dalgalarından istifade etmek adına ilçemizin 22 kilometre sınırı var Karadeniz'e. Karadeniz'de o dalgalardan enerji ürettik. Bu çok inovatif bir projedir. Türkiye'de yerli ve milli tektir bu proje. Dalga enerjisinden. Bu ürettiğimiz elektriklerle hem hizmet binalarımızın hem de bu tür araçlarımızın, hizmet araçlarımızın elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Bu tür projelerle ayakta duruyoruz. Çünkü sürdürülebilir bir proje" şeklinde konuştu.
Merve Türkay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Şehirlerde Gençlik ve Spor" panelinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun yer aldı. Panelde, gençlere yönelik çalışmalar, spor yatırımları ve yerel yönetimlerin gençlerin sosyal yaşama katılımını destekleyen projeleri ele alındı.
MALATYA'DA DEPREMİN ARDINDAN GELECEĞİN ŞEHRİ İNŞA EDİLİYOR
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, panelde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirde yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarını, sanayi yatırımlarını ve gençlere yönelik projeleri anlattı. Malatya'nın depremden ağır yara aldığını vurgulayan Başkan, "Malatya çok büyük bir hasar aldı. Ama biz artık Malatya'da depremin yaralarını sarmıyoruz. Biz geleceğin Malatyası'nı inşa ediyoruz." dedi.
Yeniden yapılanma sürecinin yalnızca konut ve iş yeri inşasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan, şehircilikten ulaşıma, turizmden sanayiye, gençlik ve spordan sosyal donatılara kadar geniş bir alanda yeni bir şehir modeli oluşturduklarını söyledi.
125 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMLE ÇOK MERKEZLİ ŞEHİR PLANLAMASI
Malatya'da konut ve iş yerlerini kapsayan 125 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini belirten Başkan, yeniden yapılanmada şehrin demografik yapısının ve toplumsal bağlarının korunmasına önem verdiklerini kaydetti. "Biz sadece bu konutları yapmadık." diyen Başkan, planlamada mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini gözeterek hareket ettiklerini ifade etti. Başkan, "Yeni bir Malatya kurgularken Malatya'nın demografik yapısı bozulmasın, Malatya'da insanlarımız kendi komşusuyla, kendi akrabalarıyla aynı sokakta, aynı caddede, aynı yerde yaşasınlar istedik ve bu şekilde bir planlama yaptık." sözleriyle yeniden yapılanmanın sosyal boyutuna dikkat çekti. Yeni yerleşim planlamasıyla Malatya'nın tek merkezli yapıdan çok merkezli bir şehir modeline dönüştürüldüğünü belirten Başkan, bu yaklaşımın şehrin gelecekteki gelişiminde belirleyici olacağını söyledi.
SANAYİDE YENİ YATIRIMLAR, GENÇLİK VE SPORDA KAPSAMLI PROJELER
Malatya'nın ekonomik yapısında tarımın yanı sıra sanayinin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Başkan, mevcut sanayi yapısının geliştirilmesi ve yeni üretim alanlarının oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. İki yeni organize sanayi bölgesinin kurulma sürecine değinen Başkan, "İlk yerli ve milli akıllı telefonu da Malatya'da üretilecek." diyerek şehirdeki üretim kapasitesinin yeni alanlara taşınmasına yönelik hedeflerini aktardı.
Gençlere yönelik yatırımların da yeniden yapılanma sürecinin önemli bir parçası olduğunu belirten Başkan, tamamlanan 43 spor yatırımının yanı sıra yeni projelerin sürdüğünü söyledi. Kaynarca-Melekbaba bölgesinde 57 dönüm üzerine kurulan spor kompleksinin tamamlandığını belirten Başkan, tesiste tam nizami futbol sahası, bin 500 seyirci kapasiteli stadyum, bin seyirci kapasiteli spor salonu, kapalı halı saha ve golf sahasının bulunduğunu anlattı. Kompleksin gençlik merkeziyle birlikte gençlerin farklı spor dallarına erişimini artıracağını ifade etti. Kütüphane yatırımlarına da değinen Başkan, Malatya genelinde 13 kütüphanenin inşaatının sürdüğünü belirterek, spor tesisleri ve gençlik merkezleriyle birlikte gençlerin sosyal ve sportif imkânlara erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bu yaklaşımı, "Malatya'da bir evladımız veya bir kişi evinden çıktığı zaman 5 dakika yürüme mesafesiyle kütüphaneye, sosyal tesise, bir gençlik merkezine, bir spor tesisine ulaşabilir." sözleriyle anlattı.
TÜRKİYE'DE DÖRDÜNCÜ KEŞİF KAMPÜSÜ
Panelde konuşma yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat: "Yaklaşık 5 tane kütüphanemiz var. Şu an 6'ncıyı inşa ediyoruz. 452 kişi kapasiteli modern kütüphaneler. Dünya ve Türkiye'deki ilk ve tek olan bir Teknofest'i Şanlıurfa'da icra ettik. Şehre de heyecan geldi. Gençlere de var olan güvenlerine bir özgüven daha tekrar geldi. Bizlere bunu tevdi eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda gençlikle ilgili gelecekteki bilim, sanayi, teknoloji, uzay bilimleriyle ilgili, havacılıkla ilgili şu anda keşif kampüsümüz yaklaşık bir 6 dönümlük alan üzerinde bin 600 metrekarelik kapalı alan üzerinde inşaatımız bitmek üzere. Türkiye'de de dördüncü keşif kampüsü olacak" şeklinde konuştu.
GENÇLERİMİZE 'KANALA DEĞİL, HAVUZA' DİYORUZ
Başkan Canpolat, "Urfa spora da ilgili. Sadece Haliliye ilçemizde sadece 34 tane amatör spor kulübü var. Şehrimizde turnuvaların yapılacağı spor kompleksleri var ama bir de Haliliye'ye özgü daha büyük bir spor kulübü yapmayı düşündük. Temellerini attık. Yaklaşık 17 dönümlük bir alan üzerinde. Buraya aynı zamanda basketbol da ekledik. Tribünü ve diğer sosyal donatı alanlarıyla beraber burada hem il içindeki hem de bölge içerisindeki yarışmaların yapılabileceği bir amatör spor kompleksini de inşallah bitirmiş olacağız. O sportif alandaki gençlerimize yapmış olduğumuz yatırımlara bir de yüzme havuzlarına destek verdik. 5 tane olan ulusal standartlardaki modern yüzme havuzlarına şu an altıncısını bitirmek üzereyiz. Bunlar yarı olimpik şeklinde oluyor. Şanlıurfa'da kardeşlerimize, gençlerimize kanala değil, havuza diyoruz. Ulusal standartta da turnuvaların yapılabileceği bir açık okçuluk merkezini şu anda inşa ediyoruz. Burada da bir spor merkezi de yine olup içerisinde minder güreşlerinin yapılabileceği ata sporları merkezlerimizde yaklaşık bir 10 dönüm alan üzerinde şu anda inşası bitmek üzere" dedi.
"BELEDİYE BAŞKANI ŞEHRİN DERT BABASIDIR"
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, panelde yaptığı konuşmada belediyecilik anlayışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde farklı bir boyuta taşındığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu belediyecilik vizyonu başka bir çehre kazandırdı. 'Sokakta olacaksınız, dertliyle dertleneceksiniz. Siz o şehrin dert babasısınız. Girmediğiniz ev kalmayacak' dedi" ifadelerini kullandı. Vatandaşların belediye başkanlarından beklentilerinin arttığını kaydeden Ercan, "Vatandaş artık belediye başkanının kanunda yetkisinin ne olduğuyla ilgilenmiyor. 'Ben sana ulaşırım kardeşim, benim şehrimin şehremini sensin. Git, yetkili kimse sen de ona ulaş' diyor. Halkın dertleriyle dertlendiğiniz zaman gerçekten gidiyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Sizinle hiç ilgisi olmayan konular, kurumlar olsa da vatandaşın meselesini çözüyorsunuz. O artık sizin yaşam biçiminiz haline geliyor" dedi.
"SİNCAN'DA HER AN İNTERAKTİF OLMAK ZORUNDASINIZ"
Sincan'ın hızla büyüyen ve dinamik bir ilçe olduğunu vurgulayan Ercan, "Sincan'da her an interaktif olmak zorundasınız. Yoksa ne Sincan'a uyabilirsiniz ne de orada başarılı bir belediye başkanlığı yapabilirsiniz" diye konuştu. İlçenin nüfusunun son yıllarda yıllık ortalama 20-25 bin arttığını, dokuz yıllık belediye başkanlığı döneminde ise yaklaşık 150 bin kişilik artış yaşandığını belirten Ercan, "120 bin ilk, orta ve lise düzeyinde öğrencimiz var. 30 yaş altı 300 bin. Böyle bir genç şehirden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. Sincan'ın Ankara'nın sanayi ve üretim kapasitesinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Ercan, "Ankara'nın ihracatının yüzde 70'ini Sincan yapıyor. Beş tane organize sanayisi var. Her biri hacmini ikiye katlıyor. Sincan'da hem tarım hem endüstri hem de metropol kent belediyeciliği var. Bu katmanların her birinde aktif olarak yer almaya gayret ediyoruz." dedi.
"HERHANGİ BİR SANATI, MESLEĞİ OLMAYAN GENÇLERE SANAT VE MESLEK KAZANDIRIYORUZ"
Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini belirten Ercan, Sincan'da 13 millet kütüphanesi bulunduğunu ve kütüphanelerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Ercan, "İlkini yaptığımızda 'Belediyenin işi mi bu, kim gidecek, boşuna para harcıyorsun' diyenler oldu. Sonra yaptık, sırada bekliyor gençler. Şimdi hamdolsun 13 tane var Sincan'da. Dolup dolup taşıyor" ifadelerini kullandı. İlçede yaklaşık 100 bin kütüphane üyeleri bulunduğunu, bebek kütüphanesiyle 0-6 yaş grubundaki çocuklara ve ailelerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ercan, spor, sanat ve kültür alanındaki yatırımları da anlattı. Spor salonları, gençlik merkezleri, futbol sahaları, bilim merkezi, konservatuvar ve Gastronomi Akademisi gibi projelerle farklı alanlarda eğitim ve etkinlik imkânı sunduklarını belirten Ercan, organize sanayi bölgeleriyle iş birliği yaparak meslek kursları düzenlediklerini ve istihdam ofisi aracılığıyla gençleri işe yerleştirdiklerini kaydetti. Ercan, "Herhangi bir sanatı, mesleği olmayan gençlere sanat ve meslek kazandırıyoruz. Aylık binleri bulan rakamlarla gençlerimizi işe yerleştiriyoruz" dedi.
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN DURSUN: "GENÇLERİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAKLAŞTIRMANIN YOLU SPOR"
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yaptığı konuşmasında genç nüfusa sahip ilçede spor altyapısını güçlendirmeyi öncelikleri arasına aldıklarını belirtti. Belediyeciliğin yalnızca imar ve inşa faaliyetlerinden ibaret olmadığını ifade eden Dursun, "Şehri ihya etmek, nesli ihya etmek de yerel yönetimlerin en büyük vazifelerinden birisi. Gençleri kötü alışkanlıklardan, kötü işlerden, kötü arkadaşlıklardan, uyuşturucudan, sigaradan ve benzeri kötü huylardan uzaklaştırmanın en önemli araçlarından birisi spor" dedi.
"HEDEF AVRUPA'NIN EN İYİ SPOR ŞEHRİ OLMAKTI"
Sultangazi'de spor altyapısının güçlendiğini söyleyen Dursun, Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre aktif lisanslı sporcu sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük spor kulübü olduklarını ifade etti. Kulüplerinde 27 branşta 3 bin 500 aktif lisanslı sporcu bulunduğunu belirten Dursun, "Biz artık bir markalaşma hikâyemiz olmalı dedik. Kendi platformlarımızda birbirimizle yarışan bir hale büründük ama artık bunu bir marka haline getirmeliyiz, platformu başka yerlere götürmeliyiz" diye konuştu. Bu hedef doğrultusunda Avrupa'daki spor organizasyonlarına yöneldiklerini kaydeden Dursun, Sultangazi ve İstanbul'un 2012 yılında Avrupa Spor Başkenti unvanını aldığını, o tarihten bu yana bu unvanı alan başka bir şehir olmadığını söyledi. Dursun, 2026 yılında Avrupa'da 21 şehrin "Avrupa'nın en iyi spor şehri" unvanı için yarıştığını belirterek, "Biz platformu artık başka bir yere getirdik" ifadelerini kullandı.
"SPORUN YAYGIN BİR ŞEKİLDE BÜTÜN KATMANLARA ULAŞTIRILDIĞI İLÇE SIFATINI ALDIK"
Brüksel'de yürütülen sürecin tamamlandığını açıklayan Dursun, Avrupa'nın en iyi spor şehri unvanını kazandıklarını belirterek, "Geçen hafta Brüksel'deydim. Avrupa'nın en iyi spor şehri unvanını Sultangazi, İstanbul, Türkiye'ye getirdik. Bu bizim için çok büyük bir başarı" dedi. Spor şehri olmanın yalnızca başarıya odaklanmak anlamına gelmediğini vurgulayan Dursun, "Sporun yaygın bir şekilde bütün katmanlara ulaştırıldığı ilçe sıfatını aldık. Başarıdan daha çok, sporun kitlelere ne kadar yaygın olarak yapıldığına da bakılıyor" diye konuştu.