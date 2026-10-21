Dijitalleşmeden spor yatırımlarına: Marka şehirlerin geleceği gençlik ve sporlar şekilleniyor

Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi’nin öğleden sonraki oturumlarında akıllı şehir uygulamaları, dijitalleşme, gençlere yönelik çalışmalar ve spor yatırımları ele alınırken, belediye başkanları şehirlerinde hayata geçirilen projeleri ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Turkuvaz Medya Grubu ev sahipliğinde A Haber tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi", öğleden sonraki oturumlarla devam etti. Haktan Uysal ve Merve Türkay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panellerde, dijitalleşmenin yerel yönetim hizmetlerine yansımaları, gençlere yönelik çalışmalar, spor yatırımları ve şehirlerin turizm potansiyeli değerlendirildi. Zirvenin öğleden sonraki programında Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde "Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve İnovatif Uygulamalar" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, teknolojinin yerel yönetim süreçlerinde kullanılması ve yenilikçi uygulamaların şehir yaşamına katkısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TEVFİK GÖKSU: "BELEDİYECİLİKTE DOĞRU İŞİN KARŞILIĞI ARİTMETİK, YANLIŞIN SONUCU GEOMETRİK BÜYÜR" Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, panelde yaptığı konuşmada belediyecilikte yapılan işlerin sonuçlarının zamanla büyüdüğünü belirterek, "Belediyecilikte iyi yaptığınız şeyler aritmetik olarak büyür. Kötü yaptığınız şeyler geometrik olarak büyür. Yanlış yaptığınız işin sonucunu geometrik olarak alırsınız" dedi. Belediyeciliğin canlı bir organizasyonu yönetmek olduğunu ifade eden Göksu, "Belediyecilikte bir saat öncenin işini bir saat sonraya tehir ettiğinizde o karşınıza üç saat sorun olarak çıkar" ifadelerini kullandı. Şehirlerin yaşayan organizmalar olduğunu vurgulayan Göksu, "Bir şehrin yöneticisi şehre gönlünü vermezse şehir ona esrarını açmaz. Çünkü bizde şehirler yaşayan organizmalardır. Şehirle konuşursunuz. Eğer siz şehirle konuşmuyorsanız, şehir size esrarını açmaz ve şehir size küser," diye konuştu. "MARKA ŞEHİR OLMAK İÇİN ÖNCE BİR HİKAYENİZ OLACAK" Şehirlerin geçmişten gelen hikayelerinin geleceği şekillendirdiğini belirten Göksu, İstanbul'un göçle büyümesinin planlama açısından önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi. Göksu, "Şehirlerimiz rüyalarımız gibidir. İnsan rüyasında umutla korku arasındadır. Bazen umutlarınızı görürsünüz, bazen korkularınızı. Bizim şehirlerimiz de umutla korku arasında kurulmuştur" dedi. Geçmişte ihtiyaçlar doğrultusunda kat kat büyüyen yapıların kentsel dönüşüm sürecini zorlaştırdığını anlatan Göksu, marka şehir olmanın yalnızca tanıtım çalışmalarıyla mümkün olmayacağını ifade etti. Göksu, "Marka şehir olmak için önce bir hikayeniz olacak. Eğer siz bir şeyi marka şehir yapmak için sadece iletişimle marka şehir yapacağım diyorsanız onu marka şehir olarak kurgulayamıyorsunuz. Şehirler, hikayesi olan mekanlardır" ifadelerini kullandı. "ESENLER İSTANBUL'UN EN GÜVENLİ İLÇELERİNDEN BİR TANESİ" Esenler'de güvenliğin yanı sıra sosyal, kültürel ve mekansal dönüşüme önem verdiklerini belirten Göksu, "Ben Esenler'i İstanbul'un en güvenli ilçelerinden bir tanesi yapacağım diyordum. Evet, elhamdülillah şu anda Esenler İstanbul'un en güvenli ilçelerinden bir tanesi" dedi. İlçenin 1291 cadde ve sokağında, okullarında, parklarında, kamu alanlarında ve meydanlarında 616 yapay zekâ destekli yüz tanıma sistemi kamerası bulunduğunu ifade eden Göksu, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen konut sayısının 68-70 bine ulaştığını ve 100 bine doğru ilerlediklerini söyledi. Dijitalleşme, akıllı şehir ve inovasyon alanlarında 32 büyük projelerinin bulunduğunu aktaran Göksu, yaklaşık 2 milyon metrekarelik Bilim, Teknoloji, Kültür, Sanat ve Spor Vadisi projesi BİTEK'in yüzde 70'inin tamamlandığını belirtti. Projenin kapsamına ilişkin Göksu, "Türkiye'nin en büyük bilim merkezi, teknoparklar, yapay zekâ merkezleri, spor aktivite merkezleri… Aklınıza gelen hayata dair bilim, teknoloji, inovasyon, kültür, spor ne istiyorsanız hepsi var içinde" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ PROJENİN PAYDAŞI OLURSA BİR OLURSUNUZ" Akıllı şehir uygulamalarının verilerin doğru analiz edilmesi ve şehrin ihtiyaçlarının bütüncül biçimde değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirten Göksu, dijitalleşmenin yalnızca verileri sayısal ortama aktarmak olmadığını söyledi. Göksu, "Dijitalleşme dediğimiz şey sadece alıp veriyi bir sayısal ortama aktarmak değildir. Artık bu kadar bilginin üretildiği bir çağda oturup Excel'le ya da elinizle bir veri setini tasnif etmeniz mümkün mü? Değil. Dijitalleşme bize veri setlerini tasnif etme imkânı sunuyor" dedi. Vatandaşın projelere katılımının önemine dikkat çeken Göksu, "Vatandaş sizin projeksiyonunuzda projenizin bir paydaşı olursa, ona katılım sağlarsa o zaman bir olursunuz. Siz onun projenin içine dahil ederseniz, o zaman adını ona koydurursanız daha çok katılım olur" ifadelerini kullandı. Muhtarlardan gelen yaklaşık 5 bin 300 talebin yüzde 99'unun üzerinde bir oranla çözüldüğünü belirten Göksu, şehirlerin bütün ihtiyaçlarına cevap verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şehri sadece yönetilmesi gereken bir şey değil, içinde yaşanılan bir mekân olduğunu bilerek ve içerisinde insanın olduğunu bilerek çözümlerinizi sunduğunuz zaman o şehir kendi içerisinde mutluluğunu inşa eder. Şehirle bütünleşirseniz şehir sizinle bütünleşir. Yaşatırsanız yaşarsınız" diye konuştu. ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA CANDAROĞLU: DİJİTAL İKİZ YÖNETİM MERKEZİMİZİ OLUŞTURDUK Paneldeki konuşmasında ilçenin dijital ikizini oluşturduklarını belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Derelerimize koymuş olduğumuz sensörlerle biz ilçemizin dijital ikizini oluşturduk. Şu anda mevcutta yapılarıyla, sosyal alanlarıyla, dereleriyle, topografik yapısına göre dijitalde ilçemizi oluşturduk, şu anki yapısına göre ve planlanan, master planda hayata geçmesi öngörülen binalarıyla, yapılarıyla, şehrin tamamen suretiyle dijital ikizde bunu yansıttık. Dijital ikizde verileri almak için, toplamak ve ölçümlemek için hava, su gibi sensörlerimizi yerleştirdik. Cadde sokaklarımızda, meydanlarımızda kameralarımızı aktif hale getirdik ve bu dijital ikiz yönetim merkezimizi oluşturduk. Tıpkı afet koordinasyon merkezi gibi. 7/24 oradaki anlık gelişmeleri yönetecek bir merkez kurduk. Biz bu merkezde oluşabilecek risklere karşı önlemlerimizi önceden alabiliyoruz, tedbirlerimizi alabiliyoruz" dedi. YİNE BİR REKOR KIRILACAK İstanbul Havalimanı'nda yeni bir rekor kırılacağını müjdeleyen Başkan Candaroğlu, "358 bin nüfusumuz var, 500 kilometre kare bir alana sahibiz. İstanbul'un en büyük yüz ölçümüne sahip ilçelerinden bir tanesiyiz. İstanbul Havalimanı bizde, ilçe sınırlarımızda. Yıllık geçen sene 86 milyon yolcu kapasitesiyle çalıştı, kapattı yılı. Bu sene 90'ın üzerinde bir rakam olacak. Yine bir rekor kırılacak. Oraya gelen hem turist sayısı, yerli yabancı ziyaretçi sayısı, yeni şehir planları tamamı yüzde 65'i 70'i bizden neredeyse. Şu anda sosyal konut, 100 bin sosyal konutun tamamı bizde. 2 sene içerisinde burada vatandaşımız ikamet etmeye başlayacaklar. Yaklaşık 400 bin nüfusun gelmesi öngörülüyor. 2 sene içerisinde 750 bin nüfusa sahip bir ilçe olacağız. 2 sene içinde iki katından daha fazla olacağız. Altyapı, üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bizim de yerel yönetim anlamında vatandaşımıza vereceğimiz hizmetle alakalı şu anda tabii ki planlarımız var, master planlarımız var, gelecek zamanlı planlarımız var. Yaklaşık 2 buçuk yılda 10'un üzerinde aile sağlığı merkezi oluşturduk. Okullarımız çok çok önemli. Genç nüfus bizde de genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimizin beklentileri, gençlerimizin bu anlamda yönetime katılımları bizler için de çok önemli ve inşallah ben gelecekte bu inovatif düşüncenin ve dijitalleşmenin gençlerimizin hayırlı elleriyle daha farklı yere geleceğine inanıyorum" diye konuştu.