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Taksicilerin 'yolcu alma' kavgasında yumruklar konuştu! O anlar kamerada

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Taksicilerin 'yolcu alma' kavgasında yumruklar konuştu! O anlar kamerada

İstanbul Fatih’te iddiaya göre, yolcu alma nedeniyle taksiciler arasında yumruklu kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Çemberlitaş Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki taksi şoförü arasında yolcu alma nedeniyle tartışma çıktı. Şoförlerin küfür ve hakaret etmesi üzerine büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İSTANBUL FATİH'TE TAKSİCİLERİN YOLCU ALMA KAVGASI KAMERADA! TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
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#İstanbul #Taksi #Kavga
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