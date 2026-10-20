Taksim'de korku dolu gece! 6 katlı binanın çatısı alev topuna döndü
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İstanbul Beyoğlu’nda gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Altı katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 22.50 sıralarında Beyoğlu Taksim Sadri Alışık Sokak'ta çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın, diğer binaların çatılarına sıçramadan söndürüldü. Binada hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.