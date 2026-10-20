Taksim'de korku dolu gece! 6 katlı binanın çatısı alev topuna döndü

İstanbul Beyoğlu’nda gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Altı katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.