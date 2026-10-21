Kadın spor eğitmenine uçan tekmeli saldırı! Kick boks hocasından şaşırtan "dambıl" savunması
İstanbul Göktürk'te bir spor salonunda kira zammı nedeniyle çıkan kavgada kick boks hocası Gökhan Ş. (50), spor eğitmeni Selma Y.'yi (33) darbetti. Çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kick boks hocası Gökhan Ş., açıklama yaparak, “Beni kameraya aldığını fark edince öfkeme yenik düşüp yerimden kalkarak telefona tekme attım” dedi.
Olay, 1 Eylül Salı günü saat 17.45 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre spor eğitmeni Selma Y., salonun kiracısı olan kick boks hocası Gökhan Ş.'den kiralama yaparak burada çalışmaya başladı. İddiaya göre 6 ay dolmadan kirasına zam yapılan Selma Y. ile Gökhan Ş. arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gökhan Ş., Selma Y.'yi darbetti. Şikâyetçi olan Selma Y.'nin "kasten yaralama" suçundan poliste 2 kaydı olduğu öğrenildi. Kadının darbedildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayın ardından şikâyet üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Gökhan Ş. ise ifadesinde, spor salonunun kiracısı olduğunu ve Selma Y.'ye alt kiralama yaptığını belirtti. Kendi kirasına eylül ayında zam yapılması nedeniyle Selma Y.'nin kirasını da artırdığını öne süren Gökhan Ş., ardından aralarında tartışma çıktığını, Selma Y.'yi darbettiğini ve pişman olduğunu ifade etti. Olayla ilgili "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem yapılan Gökhan Ş., adliyeye sevk edildi. Gökhan Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"TEKME VÜCUDUNA DEĞİL, TELEFONA GELDİ"
Gökhan Ş. yaptığı açıklamada, "Olay günü çalışma şartlarımızın 2 ay sonra değişeceğini söyledim, 'Maliyetler artacağı için 2 ay öncesinden haber veriyorum.' dedim. O da bu şartların kendisine uygun olmadığını dile getirdi ve sesini yükseltmeye başladı. Hiddetlenerek bağırmaya başladı, tehditler savurdu. Ben de kendisinden uzaklaşıp dışarı çıktım. Peşimden gelip bana ve iş yerime hakaretlerde bulundu; beni taciz ve tahrik etti. Beni kameraya aldığını fark edince öfkeme yenik düşüp yerimden kalkarak telefona tekme attım. Tekme telefona geldi. Vücuduna gelmedi arkadaşlar, ben ona vurmadım. Elinden düştü, üstüme yürüdü. Ellerinden tutup durdurdum. 2-3 saniye sonra zaten dışarıdan da esnaf arkadaşlar geldi." dedi.
"YERDEN DAMBIL ALIP VURMAYA ÇALIŞTI"
Gökhan Ş., "Bizi ayırırken tekme atmaya çalıştı, tişörtümü yırttı. Yerden dambıl alıp bana vurmaya çalıştı. Neyse, ayrıldık. Ondan sonra 'Polisler geliyor.' dendiğinde ben de fark ettim artık bunu kurguladığını ve gerçekleştirmek için elinden geleni yaptığını anladım. Karşılıklı birbirimizden şikâyetçi olduk." diye konuştu.
"KİRANI 40 BİN LİRA YAPTIM, BEĞENMİYORSAN GİT"
Darbedilen Selma Y. ise ifadesinde, "Bu iş yerini, iş yeri kiracısı olan kick boks hocası Gökhan Ş.'den kiraladım. 1 Eylül Salı günü Gökhan Ş. bana hitaben, 'Kiranı 40 bin lira yaptım.' dedi. Ben de kendisine, 'Hocam, kiramı neden 40 bin lira yapıyorsunuz? 6 ay oldu kiralama yapalı ve daha kiranın senesi gelmedi. Bir yenilik mi yaptınız? Kiranıza da zam gelmedi. Zam yapmanızın sebebi nedir? Bana bir açıklama yapın, ben de buna göre hareket edeyim.' dedim. Daha sonra Gökhan Ş., 'Canım böyle istedi, beğenmiyorsan git.' dedi. Ben de 'Kusura bakma, ben bir yere gidemem. Kira artışları böyle son dakika söylenecek bir şey değil. Dersi devam etmekte olan öğrencilerim var, bir yere gidemem. Bu kirayı da ödeyemem. Kendime yeni bir yer bulana kadar birkaç ay aynı kiradan vermeye devam ederim, daha sonra çıkarım.' dedim." ifadelerini kullandı.
"BENİ DARBEDİP YERDE SÜRÜKLEDİ"
Selma Y. ifadesinin devamında, "Gökhan Ş. bana, 'Öyle bir şey yok, an itibarıyla 40 bin lira vereceksin, yoksa döverek atarım buradan.' dedi. Daha sonra Gökhan, Mesut diye bir ortak arkadaşımızı arayarak, 'Bunu başıma sen sardın, bunu al buradan, yoksa geberteceğim, döveceğim.' dedi. Ben de bu sırada Gökhan'a, 'Seni polise şikâyet edeceğim.' dedim. Telefonumla kayıt almaya başladım. Gökhan, polise ve bana küfür ederek tekme ve yumruk attı, beni yerde sürükledi. Bu olayda yüzümde, sağ gözümde, sağ dirseğimde ve sağ bileğimde yaralanmalar meydana geldi. Bu sırada sesleri duyan vatandaşlar yanıma geldi ve beni Gökhan'dan kurtardılar." dedi.
"KİRAYI 25 BİN LİRADAN 40 BİN LİRAYA ÇIKARTTIĞINI SÖYLEDİ"
Kick boks hocası tarafından darbedildiğini söyleyen Selma Y., "Spor Akademisi mezunu bir pilates eğitmeniyim. Kendime bir pilates stüdyosu bakıyordum. Beni darbeden kişinin dükkânını 5-6 ay önce kiraladım. Olay 1 Eylül'de gerçekleşiyor. Bana durup dururken kirayı 25 bin liradan 40 bin liraya çıkardığını söyledi. Ben de ona dükkânda bir yenilik yapmadığını, kira sözleşmesinin yılının dolmadığını ve kendisine zam gelmediğini söyleyerek neden bunu yaptığını sorduğumda, 'Bu seni ilgilendirmez.' diyerek bana küfür etmeye başladı. Kendisi sürekli küfür ve hakaret eden bir insan. Çok fazla muhatap olmuyordum, dersimi verip çıkıyordum. Daha sonrasında sinirlenmeye başladı. 'Ben bunu ödemeyeceğim, yeni bir yer bakana kadar kirayı 25 bin liradan vermeye devam ederim. Ona yeni yer bulunca çıkarım.' dedim. O da bunu kabul etmedi. 'Hayır, 40 bin lira vereceksin, seni öldürürüm. Defol git buradan.' dedi. Dükkânda kamera sistemi yok. O yüzden ben kendimi güvene almak için onun tehditlerini ve hakaretlerini kameraya çektim. Bana şiddet uygulayabileceğini düşünmedim. Sen bir eğitmensin. Ne kadar öfkelenirsen öfkelen, sonuçta bir kadına ya da bir insana el kalkmaması gerekiyor. Bana karşı şiddet uygulayabileceği gerçekten aklıma gelmedi." açıklamasını yaptı.
"İÇERİDE BENİM ÜZERİME YÜRÜDÜ"
Selma Y. ifadesinin devamında, "Daha sonra telefonla birilerini aradı. 'Benimle ilgili küfürler ediyor, bunu buradan göndereceğim, döveceğim, öldüreceğim, elimde kalacak.' diyor. Ben de kayıt almaya başladım. 'Senin burada belgen bile yok. Kişinin pilates işletme ruhsatı yok. Pilates derslerini orada verdiriyor. Senin eksiklerin var ve durup dururken zam yapıyorsun.' diyerek video çektiğimde bana yine küfürler etmeye başladı. 'Polisi çağırıyorum.' dediğimde polise karşı küfür etti. Daha sonra içeride üzerime yürüdü; çünkü kendisi orada kamera olmadığını biliyor. İlk önce bir kere vurdu, sonra 'Kameraya çekiyorum seni.' dediğimde telefonuma tekme attı. Tekme göğsüme geldi, hem de telefonumu o durumda yere düşürmeye çalışıyordu." ifadelerini kullandı.
"DARP RAPORUM ZATEN MEVCUT"
Yardımına komşuların yetiştiğini söyleyen Selma Y., "Yan komşular çığlık sesimi duyup koşarak geldiler. 4-5 kişi ancak bu adamı ayırdı. Daha sonra ben polisi çağırdım, çok korktum. Ne yapacağımı da şaşırdım. Polis geldi, ifadesini aldı ve serbest bırakıldı. Olay olalı 15 gün oldu ve hiçbir şekilde içeriye alınmadı. Sol diz kapağımda, sağ kalçamda, sağ dirseğimde ve sağ bileğimde ağrı mevcut. Sağ göğsümün acısı da hâlâ geçmedi. İş göremezlik raporu aldım. Darp raporum zaten mevcut. Böyle öfke kontrolü olmayan eğitmen yetiştirmesinler. Bunlara sertifika vermesinler. Bunların denetlenmesi gerekiyor. Ben bir kick boks eğitmeni tarafından şiddete uğradım. Öfkesini kontrol edemeyen bir eğitmen istemiyoruz. Beni darbeden bu şahıs hâlâ elini kolunu sallayarak gezmektedir. Arada karşılaşıyoruz, bana göz teması kuruyor, kötü kötü bakıyor. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Sonuçta öfke kontrolü yok bu adamın, ne yapacağı belli olmaz. Böyle kişiler elini kolunu sallayarak gezmesinler istiyorum. Göz teması da sonuçta bir tehdittir. Gereğinin yapılmasını istiyorum." diye konuştu.