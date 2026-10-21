İstanbul Göktürk'te bir spor salonunda kira zammı nedeniyle çıkan kavgada kick boks hocası Gökhan Ş. (50), spor eğitmeni Selma Y.'yi (33) darbetti. Çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kick boks hocası Gökhan Ş., açıklama yaparak, “Beni kameraya aldığını fark edince öfkeme yenik düşüp yerimden kalkarak telefona tekme attım” dedi.

Olay, 1 Eylül Salı günü saat 17.45 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre spor eğitmeni Selma Y., salonun kiracısı olan kick boks hocası Gökhan Ş.'den kiralama yaparak burada çalışmaya başladı. İddiaya göre 6 ay dolmadan kirasına zam yapılan Selma Y. ile Gökhan Ş. arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gökhan Ş., Selma Y.'yi darbetti. Şikâyetçi olan Selma Y.'nin "kasten yaralama" suçundan poliste 2 kaydı olduğu öğrenildi. Kadının darbedildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından şikâyet üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Gökhan Ş. ise ifadesinde, spor salonunun kiracısı olduğunu ve Selma Y.'ye alt kiralama yaptığını belirtti. Kendi kirasına eylül ayında zam yapılması nedeniyle Selma Y.'nin kirasını da artırdığını öne süren Gökhan Ş., ardından aralarında tartışma çıktığını, Selma Y.'yi darbettiğini ve pişman olduğunu ifade etti. Olayla ilgili "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem yapılan Gökhan Ş., adliyeye sevk edildi. Gökhan Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kick boks hocası Gökhan Ş. spor eğitmeni Selma Y. ile yaşadığı kira zammı tartışmasının ardından telefona tekme attığını belirterek, “Öfkeme yenik düştüm” dedi. (Fotoğraf: DHA) "TEKME VÜCUDUNA DEĞİL, TELEFONA GELDİ" Gökhan Ş. yaptığı açıklamada, "Olay günü çalışma şartlarımızın 2 ay sonra değişeceğini söyledim, 'Maliyetler artacağı için 2 ay öncesinden haber veriyorum.' dedim. O da bu şartların kendisine uygun olmadığını dile getirdi ve sesini yükseltmeye başladı. Hiddetlenerek bağırmaya başladı, tehditler savurdu. Ben de kendisinden uzaklaşıp dışarı çıktım. Peşimden gelip bana ve iş yerime hakaretlerde bulundu; beni taciz ve tahrik etti. Beni kameraya aldığını fark edince öfkeme yenik düşüp yerimden kalkarak telefona tekme attım. Tekme telefona geldi. Vücuduna gelmedi arkadaşlar, ben ona vurmadım. Elinden düştü, üstüme yürüdü. Ellerinden tutup durdurdum. 2-3 saniye sonra zaten dışarıdan da esnaf arkadaşlar geldi." dedi. "YERDEN DAMBIL ALIP VURMAYA ÇALIŞTI" Gökhan Ş., "Bizi ayırırken tekme atmaya çalıştı, tişörtümü yırttı. Yerden dambıl alıp bana vurmaya çalıştı. Neyse, ayrıldık. Ondan sonra 'Polisler geliyor.' dendiğinde ben de fark ettim artık bunu kurguladığını ve gerçekleştirmek için elinden geleni yaptığını anladım. Karşılıklı birbirimizden şikâyetçi olduk." diye konuştu. "KİRANI 40 BİN LİRA YAPTIM, BEĞENMİYORSAN GİT" Darbedilen Selma Y. ise ifadesinde, "Bu iş yerini, iş yeri kiracısı olan kick boks hocası Gökhan Ş.'den kiraladım. 1 Eylül Salı günü Gökhan Ş. bana hitaben, 'Kiranı 40 bin lira yaptım.' dedi. Ben de kendisine, 'Hocam, kiramı neden 40 bin lira yapıyorsunuz? 6 ay oldu kiralama yapalı ve daha kiranın senesi gelmedi. Bir yenilik mi yaptınız? Kiranıza da zam gelmedi. Zam yapmanızın sebebi nedir? Bana bir açıklama yapın, ben de buna göre hareket edeyim.' dedim. Daha sonra Gökhan Ş., 'Canım böyle istedi, beğenmiyorsan git.' dedi. Ben de 'Kusura bakma, ben bir yere gidemem. Kira artışları böyle son dakika söylenecek bir şey değil. Dersi devam etmekte olan öğrencilerim var, bir yere gidemem. Bu kirayı da ödeyemem. Kendime yeni bir yer bulana kadar birkaç ay aynı kiradan vermeye devam ederim, daha sonra çıkarım.' dedim." ifadelerini kullandı.