A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Avukat Aydoğan Ahıakın, 128 milyar dolar iddialarının yargı tarafından tamamen çürütüldüğünü belirterek, "Bu 128 milyar dolar yalanı, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla birlikte de yalan olduğu hukuken tescillenmişti. Orada aslında İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Sayın Berat Albayrak'ın açmış olduğu tazminat davasında, açıkça bu beyanların iftira niteliğinde ve yalan olduğuna ilişkin mahkeme kararıyla tescillenmiş ve tazminat kazanmıştı Sayın Berat Albayrak. O dönem avukatı vasıtasıyla, Sayın İsa Sinan Göktaş'ın açıklamalarından, şehit ailelerine bu tazminatın da bağışlandığı açıklanmıştı. CHP tarafından ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru da reddolunmuştu. Bu da bize 128 milyar dolar yalanının bir iftira niteliğinde olduğunu açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"HEM TAZMİNAT GEREKTİRİR HEM DE TCK 267 KAPSAMINDA İFTİRA SUÇUDUR"

Yargı kararlarına rağmen iftiraların sürdürülmesinin suç teşkil ettiğini vurgulayan Avukat Ahıakın, "Faik Öztrak'ın açıklamalarına baktığımızda, bu yargı kararlarına rağmen halen 128 milyar dolar yalanına devam etmesi, hukuken bir tazminat sorumluluğunu gerektirir, bu kişilik haklarına tekrar saldırıda bulunması niteliğindedir. İkincisi, Türk Ceza Kanunu 267. madde uyarınca iftira suçunun unsurları itibarıyla iftira suçu da işlenmiş sayılabilir. Çünkü burada açıkça yargı kararıyla, Anayasa Mahkemesi'nden de geçmiş olan bir durumda, bir iftirayı siz tekrar gündeme getiriyorsunuz ve bunu daha da genişlettirip fon meselesi üzerinden yalan ve iftiralarınıza devam ediyorsunuz. Bir tez danışmanı olması, bir suçun işlendiğini veya bu işle doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermez ki" sözleriyle aktardı.

"ASIL HEDEF CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK EKONOMİSİDİR"

Geçmişte AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve Berat Albayrak’ın fedakar çalışmalarına bizzat şahitlik ettiğini kaydeden Ahıakın, "Sayın Berat Albayrak'ın döneminde enflasyonun ve faizin tek hanelere inmesi, yurt dışındaki 350 ton altının Türkiye'ye getirilmesi ve Enerji Bakanlığı döneminde Mavi Vatan'da sondaj gemileri anlamında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte liderliğinde atılan adımlara baktığımızda, Sayın Berat Albayrak hem yurt dışındaki Türkiye düşmanlarının hedefi haline gelmişti, hem de içerideki kuklaları ve özellikle yurt dışındaki FETÖ firarisi kişilerin yayınlarında kişilik haklarına saldırı niteliğinde yayınlar yapıldığını görmüştük. Bugün baktığımızda aynen 17-25 Aralık emniyet ve darbe girişimindeki yöntemlerle, benzer bir akıl yurt dışından bu fon meselesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Asıl hedef Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

"CHP BELEDİYELERİNDEKİ MİLYARLARCA LİRALIK KAMU ZARARININ HESABINI VERSİNLER"

CHP yönetiminin kendi içindeki skandalları gizlemek için Berat Albayrak’a saldırdığına dikkat çeken Avukat Aydoğan Ahıakın, "Faik Öztrak'ın açıklamalarında ben şunu göremiyorum: CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluklardan, açılan ceza davalarından, milyarlarca liralık kamu zararından Faik Öztrak hiç bahsetmiyor. Kendi partisi içerisinde yaşanan, özellikle Yeni Parti ile kendi aralarındaki bu kaos, kriz ve rekabette kendileri de bir rol kapmak için Sayın Berat Albayrak'a yönelik hukuken tazminat sorumluluğu ve suç teşkil edebilecek iftiralarda bulunmuşlar. CHP'nin yapması gereken, vatandaşımızın, kamunun hakkının kendi belediye başkanları tarafından nasıl çarçur edildiğinin önce bir hesabını vermeleridir" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU %25'TEN %8'E DÜŞÜREN BİR BAŞARIYA TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"

Berat Albayrak'ın görev süresi boyunca elde edilen tarihi ekonomik kazanımları anımsatan Ahıakın, "Sayın Berat Albayrak zaten 2020 yılında aktif siyaseti bırakmış. Şu an vakıf ve hayır işleriyle meşgulken birdenbire ismini gündeme getiriyorlar. Sayın Berat Albayrak bu ülkeye hizmet etmekten başka ne yaptı? Bakın yüzde 25'ten enflasyonu yüzde 8'e düşürdü kendi bakanlığı döneminde. Türkiye ekonomisi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Berat Bey'in bakanlık döneminde en iyi dönemlerinden birini yaşadı, biz bunu gördük. Bunlar muhalefet tarafından tamamen uydurulmuş iftiralar ve yalanlardır" dedi. Stüdyo sunucusunun Özgür Özel'in "doğruluğuna bakılmaksızın her şeyi yayın" talimatını hatırlatması üzerine Ahıakın, muhalefetin gerçeği araştırmaksızın çamur at izi kalsın mantığıyla hareket ettiğini ve bu sorumsuz yaklaşımın hukuk önünde mutlaka hesabının sorulacağını belirterek değerlendirmelerini tamamladı.