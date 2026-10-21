Berat Albayrak'a itibar suikastının arkasında kim var? Uzmanlar A Haber ekranlarında 17-25 Aralık benzeri operasyona dikkat çekti
A Haber ekranlarında, 2020 yılında aktif siyaseti bırakan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın fon soruşturması üzerinden yeniden gündeme getirilmesi tartışıldı. Uzman isimler, CHP ve Yeni Parti cephesinden yöneltilen iddiaların arka planını değerlendirirken, 128 milyar dolar tartışmasını ve geçmişteki yargı süreçlerini de gündeme taşıdı. Yayında, Albayrak'ın 2024-2026 dönemini kapsayan soruşturmayla ilişkilendirilmesine yönelik eleştiriler dile getirilirken, iddiaların siyasi boyutuna dikkat çekildi.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarında yer alan iddialara ilişkin kamuoyu açıklaması yayımladı.
Açıklamada, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen ve 2024-2026 dönemini kapsayan işlemlerle Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı bir bağlantı bulunmadığı vurgulandı. Albayrak'ın adının söz konusu iddialarla ilişkilendirilmesine tepki gösterilen açıklamada, ilgili kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.
A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzman isimler ise tartışmayı 17-25 Aralık sürecindeki yöntemlerle ilişkilendirerek iddiaların siyasi boyutuna dikkat çekti.
CANLI ANLATIM
"17-25 ARALIK'TAKİ O HAİN YÖNTEMLERİ YİNE DEVREYE SOKTULAR!"
A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Avukat Aydoğan Ahıakın, 128 milyar dolar iddialarının yargı tarafından tamamen çürütüldüğünü belirterek, "Bu 128 milyar dolar yalanı, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla birlikte de yalan olduğu hukuken tescillenmişti. Orada aslında İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Sayın Berat Albayrak'ın açmış olduğu tazminat davasında, açıkça bu beyanların iftira niteliğinde ve yalan olduğuna ilişkin mahkeme kararıyla tescillenmiş ve tazminat kazanmıştı Sayın Berat Albayrak. O dönem avukatı vasıtasıyla, Sayın İsa Sinan Göktaş'ın açıklamalarından, şehit ailelerine bu tazminatın da bağışlandığı açıklanmıştı. CHP tarafından ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru da reddolunmuştu. Bu da bize 128 milyar dolar yalanının bir iftira niteliğinde olduğunu açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.
"HEM TAZMİNAT GEREKTİRİR HEM DE TCK 267 KAPSAMINDA İFTİRA SUÇUDUR"
Yargı kararlarına rağmen iftiraların sürdürülmesinin suç teşkil ettiğini vurgulayan Avukat Ahıakın, "Faik Öztrak'ın açıklamalarına baktığımızda, bu yargı kararlarına rağmen halen 128 milyar dolar yalanına devam etmesi, hukuken bir tazminat sorumluluğunu gerektirir, bu kişilik haklarına tekrar saldırıda bulunması niteliğindedir. İkincisi, Türk Ceza Kanunu 267. madde uyarınca iftira suçunun unsurları itibarıyla iftira suçu da işlenmiş sayılabilir. Çünkü burada açıkça yargı kararıyla, Anayasa Mahkemesi'nden de geçmiş olan bir durumda, bir iftirayı siz tekrar gündeme getiriyorsunuz ve bunu daha da genişlettirip fon meselesi üzerinden yalan ve iftiralarınıza devam ediyorsunuz. Bir tez danışmanı olması, bir suçun işlendiğini veya bu işle doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermez ki" sözleriyle aktardı.
"ASIL HEDEF CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK EKONOMİSİDİR"
Geçmişte AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve Berat Albayrak’ın fedakar çalışmalarına bizzat şahitlik ettiğini kaydeden Ahıakın, "Sayın Berat Albayrak'ın döneminde enflasyonun ve faizin tek hanelere inmesi, yurt dışındaki 350 ton altının Türkiye'ye getirilmesi ve Enerji Bakanlığı döneminde Mavi Vatan'da sondaj gemileri anlamında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte liderliğinde atılan adımlara baktığımızda, Sayın Berat Albayrak hem yurt dışındaki Türkiye düşmanlarının hedefi haline gelmişti, hem de içerideki kuklaları ve özellikle yurt dışındaki FETÖ firarisi kişilerin yayınlarında kişilik haklarına saldırı niteliğinde yayınlar yapıldığını görmüştük. Bugün baktığımızda aynen 17-25 Aralık emniyet ve darbe girişimindeki yöntemlerle, benzer bir akıl yurt dışından bu fon meselesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Asıl hedef Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.
"CHP BELEDİYELERİNDEKİ MİLYARLARCA LİRALIK KAMU ZARARININ HESABINI VERSİNLER"
CHP yönetiminin kendi içindeki skandalları gizlemek için Berat Albayrak’a saldırdığına dikkat çeken Avukat Aydoğan Ahıakın, "Faik Öztrak'ın açıklamalarında ben şunu göremiyorum: CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluklardan, açılan ceza davalarından, milyarlarca liralık kamu zararından Faik Öztrak hiç bahsetmiyor. Kendi partisi içerisinde yaşanan, özellikle Yeni Parti ile kendi aralarındaki bu kaos, kriz ve rekabette kendileri de bir rol kapmak için Sayın Berat Albayrak'a yönelik hukuken tazminat sorumluluğu ve suç teşkil edebilecek iftiralarda bulunmuşlar. CHP'nin yapması gereken, vatandaşımızın, kamunun hakkının kendi belediye başkanları tarafından nasıl çarçur edildiğinin önce bir hesabını vermeleridir" ifadelerini kullandı.
"ENFLASYONU %25'TEN %8'E DÜŞÜREN BİR BAŞARIYA TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"
Berat Albayrak'ın görev süresi boyunca elde edilen tarihi ekonomik kazanımları anımsatan Ahıakın, "Sayın Berat Albayrak zaten 2020 yılında aktif siyaseti bırakmış. Şu an vakıf ve hayır işleriyle meşgulken birdenbire ismini gündeme getiriyorlar. Sayın Berat Albayrak bu ülkeye hizmet etmekten başka ne yaptı? Bakın yüzde 25'ten enflasyonu yüzde 8'e düşürdü kendi bakanlığı döneminde. Türkiye ekonomisi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Berat Bey'in bakanlık döneminde en iyi dönemlerinden birini yaşadı, biz bunu gördük. Bunlar muhalefet tarafından tamamen uydurulmuş iftiralar ve yalanlardır" dedi. Stüdyo sunucusunun Özgür Özel'in "doğruluğuna bakılmaksızın her şeyi yayın" talimatını hatırlatması üzerine Ahıakın, muhalefetin gerçeği araştırmaksızın çamur at izi kalsın mantığıyla hareket ettiğini ve bu sorumsuz yaklaşımın hukuk önünde mutlaka hesabının sorulacağını belirterek değerlendirmelerini tamamladı.
"MESELELERİNİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR"
A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, muhalefetin yürüttüğü algı operasyonunun asıl amacına değinerek, "Meselenin üstünü örtmeye çalışıyorlar, bu kadar söyleyeyim sana. Şimdi Abdulkadir Selvi'nin yazısındaki gibi işte Gogol'ün Palto'sundan hikayesini alıyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü çıkıyor, bu hikaye üzerinden bir kurgu oluşturuyor ve gösterdiği delil de işte Borsa İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanının Berat Albayrak'ın tez danışmanı olması. Yani meseleyi buraya çekmek, aslında her yönüyle tartışılıyor fon krizi meselesi" ifadelerini kullandı. AK Parti tabanının ve hükümetin şeffaf tutumuna vurgu yapan Altınok, "Sayın Cumhurbaşkanı bugün çok net bir mesaj verdi. 'Bizim öyle bir tabanımız var ki bu meselenin üzerine gidiyor, her türlü eleştiriyi de biz dikkate alıyoruz ve bu yönde adımlar atıyoruz' diye. Fon krizi çıktığından beri AK Parti tabanı örnek bir tavır sergiliyor. Siz bu süreci nasıl tersine çevirebilirsiniz? Ben bir 17-25 Aralık tezgahının yapılmaya çalışıldığını düşünüyorum başından beri" dedi.
İBB YOLSUZLUKLARININ ÜZERİNİ KAPATMA ÇABASI
Melih Altınok, muhalefetin kendi iç krizlerini perdelemek için Berat Albayrak ismine sarıldığını belirterek, "Bu konu gündeme gelince CHP'nin içinde olduğu, şimdi Yeni Parti mi diyeceğiz bilmiyorum, Ekrem İmamoğlu'nun ve İBB'deki yolsuzluk soruşturması konusu tadilleştirilmeye çalışılıyor ve her cepheden kalemler, siyasetçiler bu işe ortak oluyorlar" sözleriyle aktardı. Albayrak'ın tarihi uyarısını hatırlatan Altınok, "Berat Albayrak görevi bıraktığında çok önemli bir şey söyledi. Bence tarihin her sürecinde bunu sürekli hatırlıyoruz o günden beri, ben şahsen hatırlıyorum; 'At izi it izine karıştı' diye. Bu süreç içerisinde öyle ittifaklar kurulmuş ki ve bunun üzerinden de yani fon soruşturmasını alakasız zeminler üzerinden tartıştırıp muhalefetten ve bir kesimden alkış almaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
"128 MİLYAR SÖYLEMİ BİR FETÖ SÖYLEMİDİR"
CHP'nin ve Faik Öztrak'ın sistematik saldırılarının arkasındaki kirli iş birliğine işaret eden Melih Altınok, "Faik Öztrak şu an işte Yeni Parti ile ayrışma süreci yaşadıkları için muhalefetten yoğun eleştiri alıyor. Ve bunun içinde bir salvo yapıyor, Berat Albayrak'ı konuya getirmeye çalışıyor. Berat Albayrak görevi bırakalı yıllar oluyor, bu süreç içerisinde de herhangi bir şekilde adı geçmiyor. 128 milyar söylemi FETÖ söylemidir, çok net söylüyorum. 128 milyar konusu hem mahkemeler tarafından hem de Anayasa Mahkemesi'nde, hatta geçtiğimiz günlerde karar alındı, Berat Albayrak'ın bu konuyla bir dahli olmadığı ve ortada da bir 128 milyarın buharlaşmasının söz konusu olmadığı en yüksek mahkemeler tarafından kanıtlandı" ifadelerini kullandı. Altınok, "Burada bir 17-25 Aralık ittifakı oluşturulmuş durumda. Bunun içerisinde de beş benzemezle bir ittifak kurmuşlar. FETÖ trolleri yurt dışından yayınlar yapıyorlar, bunlarla alakalı olmaması gereken Faik Öztrak süreci gündeme getiriyor" şeklinde konuştu.
ALBAYRAK PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRK EKONOMİSİNİ KORUDU
Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemindeki tarihi icraatlarını anımsatan Melih Altınok, "Berat Albayrak döneminde Türk ekonomisinin durumunu herkes hatırlıyor. Hatta benim çok önemsediğim konulardan birisi bu pandemi sürecidir. Ben içinde bulunduğumuz, bütün dünyanın krizlerinin de pandemi sürecinde bir startı verildiğini düşünüyorum servet transferi de dahil olmak üzere. Berat Albayrak o dönem hükümette olmasa, pandemi kapatma kararları bunlar çok daha rijit şekilde alınacaktı ve Türk ekonomisi de bu işten çok büyük zarar görecekti. Ben bunların, derler ya her başarının bir karşılığı olur mutlaka diye, bunun ödetilmesi süreci olduğunu düşünüyorum" dedi.
"ÇARKLARINA ÇOMAK SOKULDUĞU İÇİN KORKUYORLAR"
Stüdyo sunucusunun "Yıllardır medyada dahi görünmeyen Berat Albayrak ismi neden hala hedef alınıyor?" sorusunu yanıtlayan Melih Altınok, muhalefetin büyük bir panik yaşadığını belirterek, "Çarklarına öyle bir çomak soktu ki çünkü, yani korkuyorlar anlatabiliyor muyum? Berat Albayrak ihtimalinin kendisinden korkuyorlar. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'nin kararından bahsettim bu 128 milyar hikayesi yalanı ile ilgili. O gündeme geldiğinde mahkeme kararıyla bu iş açığa çıktı. O mahkeme kararını bazıları 'Eyvah' diye okudular biliyor musun? Ben buna bağlıyorum, yani çarklarına öyle bir çomak sokuldu ki 'Aman' diyorlar, 'Aman!' Bunun başka bir izahı yoktur. Bu gelişmeleri böyle okuyarak paniklediklerini düşünüyorum. O ihtimale karşı 'Aman' diyorlar, o yüzden bir darbe de buradan vuralım diyorlar" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, A Haber canlı yayınında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alan yeni algı operasyonunu ve muhalefetin iftira siyasetini sert sözlerle eleştirdi. 6 yıl önce aktif siyaseti bırakan ve hiçbir siyasi polemiğin içinde yer almayan Albayrak’ın, "fon soruşturması" bahane edilerek yeniden hedef tahtasına oturtulmasının arkasında yatan korku ve paniği anlatan Altınok, 17-25 Aralık benzeri bir kumpas tezgahlandığına ve asıl yolsuzlukların üzerinin örtülmek istendiğine dikkat çekti.
SALDIRI TALİMATINI KİM, NEDEN ŞİMDİ VERDİ?
Ankara siyasetini yakından takip eden Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan asılsız iddialara ve muhalefetin iftira siyasetine çok sert tepki gösterdi. 6 yılı aşkın süredir aktif siyasetten uzak olan Albayrak'ın fon soruşturması bahane edilerek yeniden hedef tahtasına oturtulmasının arkasındaki kirli planı anlatan Şahin, Faik Öztrak ve Ümit Özlale üzerinden yürütülen kumpasın asıl sorumluları perdeleme amacı taşıdığını ve bu saldırıların arkasındaki odakların sorgulanması gerektiğini vurguladı.
Canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Zafer Şahin, yaşanan sürece hiç şaşırmadıklarını belirterek, "Hiç şaşırmadık Hikmet, her zaman olduğu gibi ne zaman çetrefilli bir konu olsa ve asıl sorumlular gizlenmek istense hemen gündeme Berat Albayrak'ın adı getirilir. Burada da aynı senaryoyu sergiliyorlar. Çok enteresandır, yani bundan altı küsur yıl önce görevden ayrılmış bir ismin, bugün muhalefet tarafından, yine muhalefete belli konularda servis edildiği anlaşılan belgelerle hedef haline getirilmeye çalışılması, aslında burada kimi sorumluların gözden kaçırılmaya çalışılmasıyla aynı anlama geliyor" ifadelerini kullandı. Muhalefetin bu bilgileri ve Berat Albayrak'a hücum etme talimatını kimden aldığının sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Şahin, "Kimin taşeronu olarak bu adımları atıyorsunuz? Orası çok ilginç" sözleriyle operasyonun perde arkasına işaret etti.
BERAT ALBAYRAK'I YİNE KİMLER, NEDEN HEDEF ALIYOR?
Birbirine zıt muhalefet partilerinin ortak paydada buluşmasının manidar olduğunu kaydeden Zafer Şahin, "İlginçtir, Faik Öztrak gibi, Ümit Özlale gibi siyaseten bugün kavgalı olan, farklı partilerde olan isimlerin dahi ortak hedefi Berat Albayrak. E Berat Albayrak görevden ayrılalı altı küsur sene olmuş. Bu bahse konu olan fon soruşturması son iki yılı kapsıyor, 2024-2026 dönemini kapsıyor. Berat Albayrak 2020'den beri yok. Neden şimdi sistemli bir biçimde acaba Berat Albayrak'ın ismini gündeme getirmeye çalışıyorlar? Muhalefetin hiçbir konuda anlaşamayan Yeni Parti ve CHP'nin Berat Albayrak'a hücum etme, Berat Albayrak'ı sanki bu işin bir numaralı sorumlusu gibi gösterme motivasyonunun arkasında kim var, kimler var, neden bunu yapıyorlar?" dedi. Sosyal medyada yapay zeka ile hazırlanan sözde ilişki tablolarının akıllara ziyan olduğunu belirten Şahin, Berat Albayrak'ın tez danışmanı üzerinden zorlama bağlar kurulmaya çalışıldığını ifade etti.
ZAFER ŞAHİN: "FAİK ÖZTRAK'TA GARİP BİR BERAT ALBAYRAK TAKINTISI VE KOMPLEKSİ VAR"
CHP'li Faik Öztrak'ın geçmişten bu yana Berat Albayrak'a yönelik husumet beslediğini dile getiren Zafer Şahin, "Bu iddiaları gündeme getiren isim Faik Öztrak da çok ilginç. Ben yakinen takip ediyorum, Faik Öztrak'ta niyeyse çok tuhaf bir Berat Albayrak fobisi var, kendince bir kompleks duyuyor. 2020 yılıydı, o zaman da mesela Berat Albayrak'a sosyetik olmakla itham etmişti Faik Bey. Ama Faik Bey biliyorsun aslında Türkiye'nin açık ara en sosyetik siyasetçisidir. Aileden en az üç dört kuşaktan itibaren hep Öztraklar ailesi bakandır, milletvekilidir. Faik Bey de böyle ağzında gümüş kaşıkla doğan bir isim olarak her zaman devletin, CHP'nin en önemli koltuklarını işgal etmiş bir isimdir" sözleriyle aktardı.
"ASIL HESAP VERMESİ GEREKEN FAİK ÖZTRAK'TIR"
Faik Öztrak'ın Türk ekonomisine geçmişte vurduğu darbelere değinen Zafer Şahin, "Faik Öztrak'ın yapması gereken, bence 25 yıl önce meşhur 2001 ekonomik krizindeki rolüne dair bir hesap vermesidir. O hesabı vermeli Faik Öztrak. O dönemde biz Faik Öztrak'ın 2001 yılında Kemal Derviş'le beraber Türk ekonomisinde neler yaptıklarını belgeleriyle yazmıştık. Orada IMF'den gelen bir talimatla mali yapıları sağlam olmasına rağmen 5 bankanın bizzat Faik Öztrak'ın imzasıyla nasıl batırıldığını ben o dönem köşemde yazmıştım. Faik Öztrak'ın kamu da Kemal Derviş'in yardımcısı olarak Türk ekonomisine verdiği, attığı o imzayla milyar milyar dolarlık zararların detayları hala devletin arşivlerinde duruyor" ifadelerini kullandı.
CHP VE YENİ PARTİ'NİN 'FON' KUMPASI A HABER'DE DEŞİFRE EDİLDİ
A Haber ekranlarında yayınlanan programda, 2020 yılında aktif siyaseti bırakan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik muhalefet cephesinden başlatılan asılsız "fon" karalaması masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, CHP ve Yeni Parti hattında üretilen iftiraların perde arkasını tek tek deşifre ederken, yargı kararlarıyla çöken "128 milyar dolar" yalanının nasıl yeniden ısıtılıp servis edildiğini çarpıcı detaylarla gözler önüne serdi.
"128 MİLYAR DOLAR YALANI MAHKEMEDE ÇÖKTÜ"
Kenan Kıran, söz konusu fon tartışmaları üzerinden doğrudan Türkiye ekonomisinin hedef alındığına dikkat çekerek, "Bu fon olayı üzerinden yine ekonomi hedef alınıyor. Az önce ifade ettin; Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kayıp diye o dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir paylaşımda bulundu. Canan Kaftancıoğlu her tarafa afişler astı, eylemler yaptılar. Sayın Berat Albayrak avukatı aracılığıyla dava açtı. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP'ye 'Veri ve deliliniz var mı?' diye sordu, CHP 'Yok' dedi. Mahkeme Berat Albayrak'a 60 bin lira tazminata hükmetti ve karar kesinleşti. Yani bu iddianın yalan olduğu mahkemece belgelendi. O dönem Masum Türker de Merkez Bankası verilerinin kayıt altında olduğunu ve kaybolmayacağını açıklamıştı" ifadelerini kullandı.
"BAKANLARA ATILAN İFTİRALAR TEK TEK ÇÜRÜTÜLDÜ"
Muhalefetin asılsız suçlamalarını sürdürdüğünü belirten Kenan Kıran, "Büyük yalan söyledikleri belgelendi. Şimdi fon olayı ortaya çıktı; Ümit Özlale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ı hedef aldı. 'Sen fondan para almışsın' dedi. Sayın Bakanımız ağlamaklı bir şekilde 'Böyle bir param yok, ispatlamazsanız istifa etmelisiniz' diyerek meydan okudu. Özlale ardından Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ı hedef aldı, yani aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve ekonomiyi hedef aldı. Ümit Özlale hakkında Ankara Kuşu adlı hesabın ortaya attığı fon vurgunu iddiası ise isim benzerliği çıktı. Eşi Serap Hanım 'İspatlamayanlar şerefsizdir' dedi, vatandaşa hakaret etti. Şimdi de eski Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ı hedef aldılar. Berat Albayrak 6 senedir siyasetle ilgilenmiyor, Bakanlıktan ayrıldı" değerlendirmesinde bulundu.
"CANLI YAYINDA MEYDAN OKUDULAR, ÇARK ETTİLER"
Sunucu da kabine üyelerinin net duruşunu hatırlatarak, "Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi 'Bu iddia falan değil, direkt iftiradır' diyerek çok iyi bir duruş sergiledi. Şimdi bu iftiranın iftira olduğunu kendileri de kabul ettiler. Özgür Özel de 'İsimler karışmış, Ekrem İmamoğlu'nun babası da hedef alınıyor' diyerek komik bir savunma yaptı. 5 dakika içinde gerçek ortaya çıktı" ifadelerini kullandı ve Kenan Kıran da "Yalan söyledikleri belgelendi, şimdi bunun üzerinden Sayın Berat Albayrak'ı hedef alıyorlar" sözleriyle algı operasyonunun hedefini özetledi.