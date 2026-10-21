İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince Konak ilçesinde çalışma gerçekleştirildi. Dün düzenlenen çalışmada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı bulundu.