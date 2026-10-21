İzmir'de 2 bin yıllık Zeus heykeli ele geçirildi: 3 şüpheli gözaltında
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İzmir’in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Kültür varlığı niteliğindeki esere ilişkin operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince Konak ilçesinde çalışma gerçekleştirildi. Dün düzenlenen çalışmada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı bulundu.
Yetkililerin yaptığı incelemede, heykel başının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu belirlendi.
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