Başkan Erdoğan: Türkiye ile Kanada arasında yeni bir dönem başlatıyoruz
Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin hedeflendiği görüşmelerde savunma sanayisi, enerji, ekonomi ve diplomasi alanlarında iş birliği konuları ele alındı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kanada ile savunma sanayisinde yakın iş birliği içinde olduklarını belirterek iki ülke arasındaki ticaret hacmi için 10 milyar dolarlık hedef açıkladı. Doğrudan uçuşların iki katına çıkarılacağını ifade eden Başkan Erdoğan, Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın kâğıt üzerinde kalmayacağını vurguladı.
Kanada Başbakanı Mark Carney, bugün Türkiye'yi ziyaret ediyor. Başkan Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı'nı resmi törenle karşıladı.
Tarihi ziyarette iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi ve çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı. Liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
Kanada Başbakanı Mark Carney ve kıymetli heyetini bu tarihi dönemdeki ziyareti vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kendilerine hoş geldiniz diyor, ülkelerimiz arasındaki üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını temenni ediyorum.
"BİRÇOK ALANDA YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Sayın Başbakan'la bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Bölgesel ve küresel meselelere değinme imkanı bulduk. Bu ziyaretin en somut çıktılarından birini hiç şüphesiz Kanada ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yükseltme kararımız teşkil etti. Stratejik ortaklık kararımızın katkısıyla önümüzdeki dönemde enerji, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayisi gibi birçok alanda yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yönde atacağımız somut adımları içeren bir eylem planını da bugün kabul ettik.
"SERBEST TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİNE YIL SONUNDAN ÖNCE BAŞLANMASINI KARARLAŞTIRDIK"
Öncelikle ticaret ve yatırımların artırılmasını teminen serbest ticaret anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanmasını kararlaştırdık. Bu sürece paralel olarak ekonomi alanındaki ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele almak üzere Ortak Ekonomik ve Ticari Komite dâhil mevcut mekanizmaları daha etkin şekilde kullanacağız. Bu komitenin müteakip toplantısına 2027 yılında, bu defa özel sektörlerimizin de katılımıyla ev sahipliği yapacağız.
"TİCARET HACMİMİZİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI TEMENNİ EDİYORUZ"
Atacağımız bu adımlarla hâlen yaklaşık 3 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyar dolara, akabinde de 10 milyar dolara çıkarmayı temenni ediyoruz. Güncellenen hava ulaştırma anlaşmasıyla birlikte ülkelerimiz arasında doğrudan uçuşları yaklaşık iki katına çıkaracağız. Bugün ayrıca üçüncü ülkelerde ortak yatırım fırsatlarını da değerlendirdik. Afrika'dan Latin Amerika'ya, Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada önemli iş birliği fırsatlarının bulunduğuna inanıyoruz. Türk Eximbank ile Kanada İhracatı Geliştirme Kurumu arasında imzalanacak mutabakat zaptının üçüncü ülkelerde ortak projelere vesile olmasını temenni ediyoruz.
"SAVUNMA SANAYİSİNDE YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ"
Kıymetli basın mensupları, malumunuz olduğu üzere Kanada ile savunma sanayisi ve nükleer enerji alanlarında yakın temas hâlindeyiz. Savunma sanayisi iş birliğinin önemine vakıf iki müttefikiz. Bunu son olarak Ankara'da yaptığımız NATO Zirvesi sırasında da gördük. Biraz önce de savunma sektörü ortaklıkları mutabakat zaptına imzalar atıldı. Müttefiklerin savunma sanayilerine finansman sağlamak amacıyla Kanada öncülüğünde kurulmakta olan Savunma Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'nın savunma sanayisi iş birliğimizi desteklemesini bekliyoruz. Enerji alanında madencilikten elektriğe, kritik minerallerden nükleer enerjiye kadar geniş bir iş birliği alanı mevcut. Enerji bakanlıklarımız arasında kabul edilen enerji alanında iş birliğine dair ortak bildiri, nükleer enerji dâhil bu alandaki ciddi potansiyele işaret ediyor.
"ÖNEMLİ BİR SÜREÇ BAŞLATTIK"
Bugün ayrıca Gazze, Ukrayna ve Körfez dâhil birçok bölgesel gelişmeye ilişkin son gelişmeleri de değerlendirdik. Gerek Ukrayna'da gerek Körfez'de olsun, diplomatik yöntemlerin kalıcı barışa giden yolu açmasını temenni ediyoruz. Bu noktada ortak görüşte olduğumuzu teyit ettik. Gazze'de ise Kanada'nın diğer bazı müttefiklerle birlikte İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırım adımlarını, İsrail Hükümeti'nin ihlallerinin caydırılması noktasında isabetli bir adım olarak görüyoruz. Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi noktasında bu yöndeki tutumlarını sürdürmelerini temenni ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, bugün değerli dostum Başbakan Carney ile ilişkilerimizin geleceğine yönelik tarihi bir adım attık. Çok geniş yelpazeye yayılan iş birliği potansiyelimizi gerçek anlamda hayata geçirmek için önemli bir süreci başlattık. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmamız, kâğıt üzerinde kalacak sembolik bir adım olmayacaktır. Bu konuda Sayın Carney'nin ekonomi alanındaki engin tecrübesi ve siyaset sahnesinde sergilediği sağduyulu ve dirayetli duruşuyla önemli rol oynayacağına inanıyorum. Başbakan Carney ve kıymetli heyetine ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.
"TARİHİ BİR ADIM ATTIK"
Kıymetli basın mensupları, bugün değerli dostum Başbakan Carney ile ilişkilerimizin geleceğine yönelik tarihi bir adım attık. Çok geniş yelpazeye yayılan iş birliği potansiyelimizi gerçek anlamda hayata geçirmek için önemli bir süreci başlattık. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmamız, kâğıt üzerinde kalacak sembolik bir adım olmayacaktır. Bu konuda Sayın Carney'nin ekonomi alanındaki engin tecrübesi ve siyaset sahnesinde sergilediği sağduyulu ve dirayetli duruşuyla önemli rol oynayacağına inanıyorum. Başbakan Carney ve kıymetli heyetine ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.
BAŞKAN ERDOĞAN KANADA YOLCUSU
İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada iki liderin konuşmalarından kesitlere yer verildi.
İşte o açıklamanın detayları:
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Sayın Mark Carney, bugün Türkiye - Kanada Stratejik Ortaklığı'nı başlatmışlardır. Giderek karmaşıklaşan küresel güvenlik ortamı, artan jeopolitik belirsizlikler ve gelişen insani sınamalar karşısında, ortak tehditleri azaltmak ve yeni fırsatları değerlendirmek için bir temel oluşturan güçlü ve mukavemetli bir Türkiye-Kanada ortaklığı hayati önemdedir. Bu Stratejik Ortaklık, siyasi diyaloğun genişletilmesi, ekonomik büyüme ve ticaretin artırılması, teknolojik gelişimin ilerletilmesi ve ortak güvenliğin pekiştirilmesi yönündeki ortak hedefleri desteklemek amacıyla Türkiye ile Kanada arasındaki iş birliğinin düzeyini temelden derinleştirecek ve güçlendirecektir. Türkiye ve Kanada, NATO Müttefikleri olarak, insan hakları, bireysel özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ortak değerleriyle birbirlerine bağlıdır. 83 yıllık diplomatik ilişkilere dayanan bu Ortaklık; ticareti ve yatırımları büyüterek, enerji projeleri ile doğal kaynaklar alanındaki iş birliğini artırarak, güvenlik ve savunma iş birliğini teşvik ederek, hükümetler ve halklar arasındaki bağları her zamankinden daha sıkı hale getirerek iki ülkenin ilişkilerindeki tam potansiyeli gerçekleştirme taahhüdünü yansıtmaktadır. Liderler bu vizyonu hayata geçirmek için dört sütundan oluşan üç yıllık bir Eylem Planı başlatmıştır. Liderler; ticaret, yatırım ve inovasyon alanlarında, Türkiye - Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'nın başarıyla sonuçlandırılmasına yönelik olarak çalışma; enerji arzı, savunma üretimi, havacılık ve yapay zekâ dahil öncelikli sektörlerde ikili ticaret ve yatırımları genişletme; Türkiye-Kanada Hava Ulaştırma Anlaşması'nı onaylama ve ticaret ile ihracat kuruluşları arasındaki iş birliğini, üçüncü ülkeler de dahil olmak üzere, güçlendirme konularında mutabık kalmıştır. Ayrıca, inovasyon ekosistemleri arasında daha kapsamlı bir iş birliğini destekleme hususunda da anlaşmıştır. Enerji ve iklim iş birliği alanında Liderler, sıvılaştırılmış doğal gaz, sivil nükleer enerji, yenilenebilir enerji, temiz teknolojiler ve kritik enerji altyapısının dayanıklılığı dahil olmak üzere enerji sektörü genelinde iş birliğini kayda değer biçimde ilerletme konusunda mutabık kalmıştır. Yatırımları teşvik edecek, nükleer sektör paydaşları arasındaki diyaloğu destekleyecek, sürdürülebilir madencilik ve kritik minerallerin tedarik zincirleri konusunda iş birliğini güçlendirecek, iklim dayanıklılığı, temiz teknolojiler ve çevre koruma alanlarında iş birliğini artıracaklardır. Liderler, ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları tarafından üzerinde mutabık kalınan Türkiye - Kanada arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Ortak Bildiriyi memnuniyetle karşılamıştır. Kanada, Türkiye'nin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmasını ve Dönem Başkanlığını memnuniyetle karşılamakta olup, başarılı bir sonuç için Türk Dönem Başkanlığı ile yakın çalışmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Savunma ve güvenlik alanında Liderler, Savunma İşbirliği Niyet Beyanında öngörüldüğü üzere, NATO dahil olmak üzere ikili ve çok taraflı iş birliğini derinleştirme niyetlerini vurgulamıştır. Ukrayna, Güney Kafkasya ve Orta Doğu, özellikle Gazze dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesi ve ötesinde – barış ve güvenliği desteklemek amacıyla iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kalmıştır. Liderler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kanada Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan Savunma Sektörü Ortaklıkları Mutabakat Zaptını memnuniyetle karşılamıştır. Bu Mutabakat Zaptı, yakın zamanda imzalanan Savunma İşbirliği Niyet Beyanına dayanarak, savunma sanayii ortaklıklarının genişletilmesini ve ortak çıkar alanlarındaki savunma iş birliğini daha da genişletme fırsatlarına ilişkin devam eden görüşmeleri kolaylaştıracaktır. Liderler, cezai işler ve suçluların iadesi konularında karşılıklı adli yardımlaşma iş birliğini güçlendirmek üzere bir diyalog başlatılmasının önemini vurgulamıştır. Hükümetler arası diyalog ve beşeri ilişkiler alanında Liderler; yılda bir düzenlenecek Türkiye-Kanada Stratejik Diyaloğu tesis edilmesi, Ortak Ekonomik ve Ticari Komite toplantılarının yanı sıra Siyasi-Askeri İstişareler ve Terörle Mücadele İstişarelerinin her yıl gerçekleştirilerek sürdürülmesi, konsolosluk işleri ve göç konularında iş birliğinin güçlendirilmesi, seyahat ve hareketliliği kolaylaştıracak tedbirlerin araştırılması, ayrıca kültürel değişimlerin ve diaspora temaslarının desteklenmesi hususlarında mutabık kalmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Carney, Dışişleri Bakanları aracılığıyla, ikili ortaklığı derinleştirmek, uluslararası güvenliği teşvik etmek ve geleceğin müreffeh ve yeşil ekonomilerini inşa etmek amacıyla bu üç yıllık Eylem Planı'nın uygulanmasına nezaret etmek konusunda mutabık kalmıştır. Başbakan Carney, iki ülke arasında bir Hükümet Başkanının gerçekleştirdiği bu ilk ziyaret vesilesiyle, Türkiye Hükümeti'ne samimi ve dostane ev sahipliğinden ötürü teşekkürlerini ifade etmiştir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik karşılıklı olarak uygun bir zamanda Kanada'yı ziyaret etmesi için yapılan daveti memnuniyetle karşılamıştır.