2025 yılında söz konusu projenin, CHP'li Sarıyer Belediye Meclisi'nin aldığı karar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin onayıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayına sunulduğu ortaya çıktı. Projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı olduğu belirlendi.

Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında konuştu. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. (Fotoğraf: AA)

BAKAN KURUM YALANLADI

Dün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in suçlamalarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yalanlayan Bakan Kurum, "Bakanlığımızın sürece dâhil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesinin inşaat ruhsatı sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir. Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı ve dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha, sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız açık açık söyleyelim: Boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezlikleri ve yolsuzlukları bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz." demişti.