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İşte Özgür Özel’i yalanlayan o belge! "Murat Kurum izin verdi" dediği projeye İBB’nin ortak olduğu ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İşte Özgür Özel’i yalanlayan o belge! "Murat Kurum izin verdi" dediği projeye İBB’nin ortak olduğu ortaya çıktı

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında Ayazağa’daki selde su baskını yaşanan Rams Projesi (Ram and Sons İnşaat Şirketi) ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u suçlayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i belgeler yalanladı.

2025 yılında söz konusu projenin, CHP'li Sarıyer Belediye Meclisi'nin aldığı karar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayına sunulduğu ortaya çıktı. Projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı olduğu belirlendi.

Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında konuştu. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. (Fotoğraf: AA)Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında konuştu. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. (Fotoğraf: AA)

BAKAN KURUM YALANLADI

Dün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in suçlamalarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yalanlayan Bakan Kurum, "Bakanlığımızın sürece dâhil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesinin inşaat ruhsatı sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir. Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı ve dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha, sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız açık açık söyleyelim: Boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezlikleri ve yolsuzlukları bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz." demişti.

Projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı olduğu belirlendi. (Fotoğraf: A Haber arşiv)Projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı olduğu belirlendi. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

Bakan Kurumdan Özgür Özele Ayazağa tepkisiBakan Kurumdan Özgür Özele Ayazağa tepkisi BAKAN KURUM'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E AYAZAĞA TEPKİSİ

#Özgür Özel #Murat Kurum #İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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