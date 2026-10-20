Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Ayazağa tepkisi: Yolsuzlukları bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Ayazağa’daki projeye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Kurum, Özel’in bölgedeki acılar üzerinden siyaset yaptığını savunarak, “Söylediğin her şey yalan. Boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezliklerini, yolsuzluklarınızı bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz!” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ayazağa'daki projenin Sarıyer Belediyesi'nin teklifi ve 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) onayıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Kurum, "Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 metrekare inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır" dedi.

"950 HAK SAHİBİNİN SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN DAHİL OLDUK"

Bakanlığın projeye dahil olma gerekçesinin de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununu çözmek olduğunu ifade eden Kurum, bölgedeki derenin ıslahı ve dere üzerindeki yapıların yıkılmasının ise belediyelerin sorumluluğunda bulunduğunu söyledi.

Kurum, Özel'e yönelik açıklamasında, "Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"BOŞUNA UĞRAŞMAYIN"

Özel'in açıklamalarının algı oluşturma amacı taşıdığını belirten Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezliklerini, yolsuzluklarını bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz!"