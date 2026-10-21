Bakan Tekin, açılışta yaptığı konuşmada kendisini heyecanlandıran bir ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu belirterek, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında kültürel iş birliği köprüsünü kuracak güzel bir sergi için bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı olgunlaşma enstitülerinin koleksiyonlarından hazırlanan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" sergisi, New York ve St. Petersburg'un ardından üçüncü uluslararası durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi 'de açıldı.

(Foto: ahaber.com.tr)

İslam medeniyetinin egemen olduğu coğrafyalarda insanın bizatihi kendisinin bir değer olarak kabul edildiğini dile getiren Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Etnik ya da inanç farklılıkları, insanlar arasında ötekileştirme ya da ayrıştırıcı bir unsur olarak asla değerlendirilmez. İnsanların farklılıkları, birlikte yaşama kültürünü mümkün kılan bir zenginlik aracı olarak kabul edilir. Bu, bizim içinden geldiğimiz ve birlikte sahip olduğumuz medeniyetin en doğal unsurudur. Bugün içinde yaşadığımız dünyada en çok ihtiyacımız olan hususlardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Sahip olduğumuz dünyada, birlikte yaşama kültürünü birbirimize saygı duyarak, birbirimizin farklılıklarını görerek birbirimizin farklılıklarını birer zenginlik aracı olarak kabul ederek yaşayabileceğimizin en güzel örneği, bizim bugün burada sunacağımız medeniyetimize ait geçmişte örnekleri olan uygulamalar."

Bakan Tekin, medeniyetin değer yargılarını taşıyan en önemli unsurlardan birinin de dönemin giysi, kıyafet ve özellikle ailenin önemini yansıtan unsurlar olduğunu ifade ederek davetlilere sergiyi gezerken ürünleri, ait olduğu dönemdeki birlikte yaşama kültürüne, insan haklarına saygı kültürüne, mahremiyete ne kadar riayet edildiğini değerlendirerek görmelerini rica etti.

Anadolu kültüründe "evlilik ve aile" müessesesine verilen değere dikkati çeken Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile ve evlilik müessesesinin her aşaması bizim için biraz önce bahsettiğim mahremiyet, karşılıklı insan haklarına saygı kültürünün unsurlarıyla bezenmiş durumdadır. Bu vesileyle bugün burada göreceğimiz ürünler, evlilik ilişkisinin başladığı andan itibaren düğün seremonisine kadar bu kültürü yansıtacak önemli malzemeler. Bilhassa geleneklere, kültüre değer vermek bugün insanlığın ihtiyaç duyduğu en önemli başlıklardan biri. Bu kültürün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kardeşlerimizle bizim aramızdaki ortak değerlerden biri olduğuna inandığım için bu serginin bugün burada izleyenlere sergilenmesinden dolayı çok mutlu oldum."